Apple Sẽ Ra Mắt 3 Mẫu iPhone Mới Trong Năm 2018

Một số nguồn tin cho biết, trong năm 2018, Apple dự kiến sẽ ra mắt 3 mẫu iPhone bao gồm một model iPhone LCD 6.1 inch giá 550 USD, một phiên bản mới của iPhone X và iPhone X Plus. Hàng năm, các model iPhone mới luôn là mục tiêu để đánh bại hoặc sao chép, nhưng iPhone 2018 sẽ có một tính năng quan trọng mà Android không sao chép được. Đó là chip A12 được sản xuất trên quy trình 7nm, dự kiến được trang bị trên cả ba mẫu iPhone 2018. Chip A12 được sản xuất bởi TSMC và sẽ là vi xử lý di động đầu tiên được sản xuất trên quy trình 7nm, một bước tiến từ quy trình 10nm, và vì vậy iPhone sẽ độc quyền tính năng mới trong một khoảng thời gian.A12 sẽ mang tới nhiều cải tiến về tốc độ và mức độ sử dụng điện hiệu quả và con chip hoàn toàn có khả năng vượt qua mọi con chip khác từ đối thủ về mặt điểm chuẩn. Trước đây, chip A11 Bionic trang bị cho iPhone X, iPhone 8 và 8 Plus của Apple cũng vượt qua Snapdragon 845 và Exynos 9810 trên Galaxy S9 và S9 Plus về mặt điểm chuẩn. Cả A11, Snapdragon 845 và Exynos 9810 đều sản xuất trên quy trình 10nm.Tuy nhiên, trong các thử nghiệm thực tế, Galaxy S9 lại nhanh hơn một chút so với iPhone X. Nên để tận dụng tối đa sức mạnh được tăng thêm thêm trên chip A12, vẫn cần có sự tối ưu của iOS 12. Chính iOS 11 của Apple đã khiến iPhone bị tụt hậu về mặt hiệu suất. TSMC tuyên bố rằng chip 7nm sẽ giúp công ty đạt doanh thu kỷ lục trong năm 2018. Hãng sẽ tăng cường dây chuyền sản xuất 7nm trong nửa cuối năm để đáp ứng đơn đặt hàng chip A12 hấp dẫn từ Apple cho iPhone 2018.TSMC cũng sẽ sản xuất các con chip thế hệ mới khác, nhưng chưa rõ chúng có sử dụng quy trình 7nm hay không. Đến năm 2019 Qualcomm mới ra mắt chip Snapdragon trên quy trình 7nm, và Snapdragon 845 sẽ được trang bị cho hầu hết smartphone Android năm 2018 như Galaxy S9 và S9 Plus, Sony Xperia XZ2, XZ2 Premium,...Nguoivietphone.com.