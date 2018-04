TQ Tung Ra Đường Lưỡi Bò Mới Chiếm 90% Biển Đông; TQ: Khánh Thành Tượng Đài Trên Đá Chữ Thập Của Trường Sa

Trung Quốc không bao giờ từ bỏ tham vọng lấn chiếm Biển Đông mà cụ thể là vụ TQ vừa khánh thành tượng đài trên Đá Chữ Thập trong Quần Đảo Trường Sa, theo bản tin của Đài VOA cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin VOA viết rằng, “Trung Quốc vừa khánh thành một tượng đài để kỷ niệm các công trình xây dựng của họ trong biển Đông, kể cả các công trình bồi đắp đất và xây đảo nhân tạo, một tờ báo của Quân đội nhân dân Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba 24/4.“Những đảo nhân tạo và các cơ sở Trung Quốc xây dựng trên đó đã gây bất bình cho các nước láng giềng và lo ngại tại Washington, đặc biệt khi phần lớn các công trình xây cất đó là những căn cứ hoặc phương tiện quân sự, chẳng hạn như các phi trường, đường băng.“Trong một tuyên bố, nhật báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc nói tượng đài đã được khánh thành hôm thứ Hai 23/4 trên Đá Chữ Thập. Theo văn kiện này thì mục đích là để đánh đi một thông điệp, khẳng định quyết tâm của Trung Quốc sẽ bảo vệ lãnh thổ và quyền hàng hải của họ.“Trung Quốc nhiều lần lên tiếng bảo vệ các công trình xây dựng trong Biển Đông, nói rằng họ có toàn quyền xây bất cứ công trình nào tại bất kỳ nơi nào mà họ coi là lãnh thổ bất khả phân của Trung Quốc, hơn nữa họ nhấn mạnh Bắc Kinh chỉ xây dựng những tiện ích công, chẳng hạn như các trạm dự báo thời tiết, và các cảng tránh bão.”Bản tin VOA cho biết thêm về phản ứng của phiá CSVN như sau.“VN nói Đá Chữ Thập là 'thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam' và việc Trung Quốc xây tượng đài tại đó là một ‘hoạt động xây dựng trái phép’.“Hoa Kỳ cùng nhiều nước trong khu vực và trên thế giới chỉ trích các hoạt động quân sự hóa bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trên vùng biển này.”Trong khi đó một bản tin khác của Đài Á Châu Tự Do (RFA) hôm Thứ Ba cho biết rằng TQ vừa đưa ra một đường lưỡi bò mới trên Biển Đông.Bản tin RFA viết như sau.“Các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã đưa ra đề nghị đường chữ U nối liền thay cho đường đứt khúc 9 đoạn trên Biển Đông. Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng trích lời các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết như vậy hôm 22/4.“Theo tờ báo này, đây là kết quả của một dự án nghiên cứu được chính phủ Trung Quốc tài trợ.“Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng trích lời một nhà nghiên cứu giấu tên cho biết ‘Đường lưỡi bò mới sẽ bắt đầu từ cửa vịnh Bắc Bộ giữa Trung Quốc và Việt Nam, đi về phía nam vào vùng biển Malaysia, rẽ ngoặt lên vùng biển phía tây Philippines và kết thúc ở phía đông nam đảo Đài Loan’.“Nhóm nghiên cứu của Trung Quốc nói rằng đường lưỡi bò mới giúp Trung Quốc có toàn quyền thực thi quyền đánh bắt cá, khảo sát và khai thác dầu khí hoặc tài nguyên khoáng sản, cho đến việc xây dựng các căn cứ quân sự với các cảng nước sâu, sân bay. Các quốc gia khác được tự do đi lại trong vùng này nhưng phải xin phép và thảo luận với Trung Quốc nếu muốn thực thi các quyền vừa nói.”Bản tin RFA cho biết thêm thông tin rằng, “Đường chữ U nối liền mới dựa vào một bản đồ được Trung Quốc đưa ra từ năm 1951. Theo bản đồ đó, Trung Quốc vẽ đường đỏ và đen có hình dáng tương tự như đường lưỡi bò hiện nay.“Trung Quốc sử dụng đường lưỡi bò để đòi chủ quyền đến 90% diện tích Biển Đông. Đây cũng là nơi một số nước trong khu vực cũng đòi chủ quyền bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan.“Hồi tháng 7 năm 2016, tòa Trọng tài Quốc tế đã bác bỏ tính hợp lệ của đường đứt khúc 9 đoạn.“Hiện Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn chưa đưa ra lời bình luận về thông tin mới này.”