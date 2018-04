Đức Xử Vụ Bắt Cóc Trịnh Xuân Thanh

BERLIN - Toà án tại thủ đô Đức bắt đầu xét xử từ ngày Thứ Ba nghi can là người Việt tiếp tay mật vụ của Hà-Nội trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về nước.TXT là cựu viên chức ngành dầu khí đã bị tống giam về tội tham nhũng. Thẩm quyền công tố Đức nói: nghi can đuợc biết với tên Long N.H. 47 tuổi cùng 1 đồng bọn nữ tiếp sức vụ bắt cóc giữa ban ngày trên đường phố Berlin hồi Tháng 7-2017 gây căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Vietnam.Nếu bị kết tội hỗ trợ sự tước đoạt tự do cá nhân, y sẽ bị trừng phạt bằng án tù 7 năm 6 tháng.Công tố viên Lienhard Weiss loan báo bên ngoài phòng xử “Bị can thuê 2 xe, 1 chiếc trông chừng, 1 chiếc thực hiện việc bắt cóc – bị can đã lái 2 xe trở lại trả cho hãng dịch vụ ở Prague”. Ông Weiss nói “Hoạt động này đuợc tính trước và thực hiện bởi mật vụ Viêtnam với sự góp sức của nhân viên sứ quán”.TXT xin tị nạn với chính quyền Berlin - sự mất tích đột ngột của TXT khiến Berlin tố cáo Ha-Nội vi phạm luật quốc tế.ĐS của Hà Nội bị mời tới Bộ ngoại giao để nhận kháng thư và yêu cầu tống xuất viên chức đại diện tình báo của sứ quán.Reuters đưa tin: luật sư Laura Schlagenhauf đại diện TXT nghĩ rằng Hà-Nội không tin rằng vụ băt cóc bị chú ý - bà nói “Mật vụ của Hà-Nội cảm thấy yên tâm tin rằng vụ bắt cóc không bị chú ý và không ai quan tâm – đó là sai lầm lớn”. Tiến trình xét xử của toà án Berlin có thể kéo dài nhiều tuần nay nhiều tháng.Trong khi đó một bản tin khác của Đài VOA hôm Thứ Ba cho biết thêm thông tin như sau.“Bà Petra Isabel Schlagenhauf, Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh, xác nhận với VOA rằng viện công tố Đức thông báo là ngoài ông Long, còn có các nghi phạm khác tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc, trong số đó có ông Đường Minh Hưng.“Vào hồi tháng 3, truyền thông Đức đề cập tới ông Đường Minh Hưng, nói ông là Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng An ninh, Bộ Công an Việt Nam, và đã bị cơ quan công tố Đức điều tra.“Công tố viên Đức hôm 24/8 cho biết hãng tin AP biết ông Long N.H., bị bắt ở Cộng hòa Czech ngày 12/8/2017 và giải giao cho Đức hôm 23/8/2017.“Hãng tin AFP hôm 24/4 dẫn một nguồn tin nói rằng bà Thi Minh P. D., ‘người tình bí mật’ của ông Trịnh Xuân Thanh, vào tháng 7 năm ngoái bay từ Paris sang gặp ông Thanh ở một khách sạn tại Berlin và khi hai người đi dạo ở công viên Tiergarten thì bị bắt cóc.“Báo Đức Sueddeutsche nhận định rằng hình như hơn nửa số nhân viên của tòa đại sứ Việt Nam tại Berlin có dính líu tới vụ bắt cóc ông Thanh, kể cả nhân viên ngoại giao chính thức, và vợ của một tùy viên quốc phòng của sứ quán đã hỗ trợ việc đăng ký mua vé máy bay cho các mật vụ bay về nước.“Ngày 23/7 năm ngoái, chính quyền Đức tố cáo cơ quan tình báo Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin có liên quan đến vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh và trục xuất một số nhân viên tình báo của Hà Nội ra khỏi nước. Việt Nam nói ông Thanh đã tự ra đầu thú ngày 31/7 tại Hà Nội.“Hà Nội không thừa nhận đã thực hiện vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh như cáo buộc của chính phủ Đức, và đã tuyên phạt ông Thanh hai án tù chung thân về tội tham ô.”