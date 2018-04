Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Và Lễ Tri Ân Chiến Sĩ Tại Chicago

Hình ảnh Giỗ Tổ Hùng Vương tại Chicago.

Vào thứ Bảy ngày 21-4-2018, nhóm Hậu Duệ VNCH tổ chức “Lễ tri ân Cựu Chiến sĩ Hoa Kỳ và Cựu Chiến sĩ VNCH đã chiến đấu tại Việt Nam” tại Truman college (cafeteria): 1145 W. Wilson Ave. Chicago, IL 60640. Sau nghi lễ chào cờ Việt-Mỹ và mặc niệm, có nhiều nhân sĩ được mời phát biểu về ý nghĩa “Lễ tri ân” này. Ông Michael Nghĩa đại diện Hội Người Việt Illinois nói về cảm tưởng buổi lễ tri ân. Ông Phạm Văn Lý, cựu Sĩ quan Hải quân VNCH khái quát về hình thành và tinh thần chiến đấu can trường của Quân lực VNCH. Ông George Mulvaney đại diện Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ tại Chicago (Chicago Marines) cảm ơn nhóm Hậu Duệ VNCH đã tổ chức “Lễ tri ân Cựu Chiến sĩ Hoa Kỳ và Cựu Chiến sĩ VNCH” đã chiến đấu tại Việt Nam. Đặc biệt có sự tham dự và cộng tác của: Phái đoàn từ tiểu bang Iowa 12 người. Phái đoàn Rockford 4 người. Những bạn trẻ Mỹ từ Pediatric Interactions, speech therapy clinic in Graylake 5 người.Hậu duệ VNCH hải ngoại, từ Minnesota do anh Kinh Luân Nguyễn đại diện đã phát biểu, có đoạn: “Kính thưa quý vị. Có lẽ không hình ảnh nào đẹp hơn khi Hậu duệ sẵn sàng bước theo con đường hào hùng của cha anh mình đã làm rỡ ràng lịch sử. Chúng tôi là Hậu duệ VNCH tâm nguyện tiếp nối và giữ gìn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Chúng tôi ghi tạc và tri ân trên 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ và hàng triệu Dân, Quân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh hay tuẫn tiết với những chiến công oanh liệt. Sự tri ân hôm nay, dù muộn màng nhưng chúng tôi chân thành và vô vàn kính cẩn. Ngoài ra, chúng tôi mong mỏi hằng năm sẽ tổ chức “Lễ tri ân Chiến sĩ” luôn được thành công tốt đẹp”. Thầy Thích Phước Trí phát biểu: “Tuần lễ thứ hai sau khi thành đạo, Đức Phật rời gốc cây bồ đề và đi về hướng đông bắc khoảng 100m thì đứng nhìn cây bồ đề, tỏ lòng tri ân cây bồ đề đã che mưa nắng suốt thời gian Ngài ngồi thiền định cho đến ngày thành đạo. Ngài gửi đã lặng lẽ đứng nhìn cây bồ đề suốt 1 tuần lễ. Ngày nay, Hậu Duệ VNCH đã noi gương của Đức Phật. Hậu Duệ VNCH đã được ông cha kiên cường chiến đấu bảo vệ mình cùng đồng bào và dìu dắt mình đến xứ sở tự do. Thế nên, Hậu Duệ VNCH tận tâm tổ chức: Lễ tri ân Cựu Chiến sĩ Hoa Kỳ và Cựu Chiến sĩ VNCH là thể hiện tinh thần: Uống nước nhớ nguồn”.Ngoài ra, “Lễ Tri ân Chiến sĩ” tại Truman College vào ngày 21-4-2018, đã nhận được 2 lá thư của chuẩn tướng Lapthe Flora và đại tá hải quân Trọng Nguyễn của Quân đội Hoa Kỳ trong lá thư đã gửi gắm tâm tình gắn bó của mình đến các cựu chiến binh Việt-Mỹ và cựu chiến binh VNCH (1).Từ những tâm tình chứa chan tình nghĩa ấy, tôi thiết tha xin gửi đến Độc giả về tâm tư tri ân Chiến sĩ VNCH qua bài thơ “Tiếc Thương Tử Sĩ”:Hồn Tử sĩ phiêu diêu vũ trụ!Ẩn chập chờn tinh tú gió sươngGiữ gìn Tổ quốc can trườngNghĩa đài kính cẩn, khói hương phụng thờCông hiển hách, sa cơ vì nướcDạ trung trinh, lỡ bước vì nhàĐồng bào cung kính thiết thaĐất trời lưu luyến, cỏ hoa cũng sầu!Dù tuẫn tiết biển sâu, núi thẳmDù hy sinh rừng rậm, sông ngòiVì non nước, bởi giống nòiNghìn thu nhung nhớ, muôn đời biết ơn!Xưa Chiến sĩ núi non lặn lộiGiữ tự do, vượt suối, băng rừngNhớ người son sắt kiên trungNhớ ơn báo quốc, hào hùng chiến công!Nhìn thăm thẳm lên không lồng lộng!Thấp thoáng xa những bóng anh linh!Nhớ ra người đã hy sinhSao còn lẫm liệt, rập rình tiếng quân?!!!Ngày nào mất, mộ phần không biết?!Ngưỡng mộ người, thương tiếc, tiếc thương!Nguyện cầu Tử sĩ muôn phươngThảnh thơi cực lạc, thiên đường an vui!Vào Chủ Nhật ngày 22-4-2018, Hội người Việt Cao Niên Chicago, tổ chức “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương” tại Hội trường Hội Người Việt Illinois: 5110 N. Broadway Ave. Chicago, IL 60640. Sau nghi lễ chào cờ Việt-Mỹ và mặc niệm, các bô lão cung kính cúng bái “Lễ tế Tổ” rất long trọng.Kế đến, có nhiều nhân sĩ được mời phát biểu về ý nghĩa tổ chức “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương”. Ông Michael Nghĩa Chủ tịch Hội Người Việt Illinois nói về cảm tưởng “Lễ Giỗ Tổ” và ông thiết tha mong mỏi Cộng đồng Người Việt tại Illinois tạo sự đoàn kết thật sự để để cộng đồng chúng ta vững mạnh. Ông James Cappleman là phường trưởng phường 46 nói về cảm tưởng của mình được mời tham dự “Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương” do Hội Cao Niên tổ chức. Ông Phan Lục trình bày về tinh thần dựng nước và giữ nước của tiền nhân, từ đấy đồng bào hằng năm tổ chức “Lễ Giỗ Tổ” để nhớ cội nguồn. Ông Nguyễn Hữu Hiệp Tổng thư ký Hội Cựu Chiến sĩ VNCH IL thông báo Hội CCS sẽ tổ chức đêm ca nhạc tại Nhà hàng FURAMA: 4936 N. Broadway Chicago, IL 60640. Ngày thứ Bảy 30-06-2018, lúc 7:30PM-12:00AM, trình diễn văn nghệ do các ca sĩ danh tiếng: Việt Khang, Nguyên Khang, Mai Vy, Yến Vy, mục đích gây quỹ ủng hộ Thương Phế Binh VNCH tại Việt Nam, ai mua vé ủng hộ xin liên lạc: (630) 597-3071, (630) 765-7029, (773) 401-0058, (312) 286-8954. Ông Hồ Ý là một họa sĩ cũng là một nghệ sĩ tên tuổi đã trình diễn một số nhạc cổ truyền: Khèn, sáo, trống... rất độc đáo đã được bà con hoan hô nhiệt liệt.Hùng Vương (vua Hùng) là tên hiệu của các vị vua nước Văn Lang của người Lạc Việt. Tương truyền Ngọc phả Hùng Vương soạn năm 986, vào thời vua Lê Đại Hành. Đến năm 1470, vua Lê Thánh Tông cho lập “Ngọc phả Hùng Vương”. Từ đấy, đồng bào cung kính Hùng Vương là Vua thủy tổ của nòi giống Lạc Việt. Sử gia Ngô Sĩ Liên đã ghi Quốc Tổ Hùng Vương vào chính sử, mục truyện họ Hồng Bàng, phần ngoại kỷ. Đến thế kỷ 15, vào thời nhà Lê bắt đầu hằng năm tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương cho đến ngày nay. Nhân dân Việt Nam đã lập đền miếu nhiều nơi trên nước Việt để thờ Quốc Tổ. Đến ngày mùng mười tháng 3 âm lịch, đồng bào tổ chức “Lễ Giỗ Tổ” khắp nơi rất long trọng nên có câu lưu truyền từ ngàn xưa:“Dù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày “Giỗ Tổ” mùng mười tháng ba”Lễ giỗ tổ Hùng Vương là tri ân 18 chi Hùng Vương gồm có 47 đời vua (2), đã truyền được 2.622 năm, như vậy thời đại Hùng Vương ở ngôi dài nhất so với các triều đại Việt Nam nói riêng và cả các triều đại trên thế giới nói nói chung. Lễ giỗ tổ Hùng Vương là một ngày lễ thiêng liêng, truyền thống của người Việt tưởng nhớ các vị vua Hùng và Tiền nhân Việt Nam đã dựng nước và giữ nước.Đồng bào Việt Nam thờ cúng Quốc tổ Hùng Vương là một truyền thống độc đáo của dân tộc Việt; không thấy các dân tộc khác trên thế giới có biểu tượng Quốc Tổ như người Việt.Nhân đây, cũng xin thông báo về các sinh hoạt Cộng đồng tại Illinois sắp tới: Hội cựu chiến sĩ VNCH IL tổ chức “Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận” vào ngày Chủ nhật 29-4-2018, từ 11:30AM - 3:30PM tại Hội trường Hội Người Việt Illinois: 5110 N. broadway, Chicago IL 60640. Cộng Đồng người Việt Quốc Gia Illinois tổ chức “Giỗ Tổ Hùng Vương và Tưởng Niệm Quốc Hận” vào ngày Chủ nhật 29-4-2018, từ 1:30PM - 5:00PM tại Armory Park: 5917 N. broadway, Chicago IL 60660.Như vậy 2 hội đoàn: Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH và Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tổ chức cùng ngày. Mong mỏi những lần tới sẽ tổ chức khác ngày để bà con tham dự được dễ dàng và đông đảo. Ngoài ra, nếu có thể các hội đoàn cùng tổ chức: Tết âm lịch, Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương... cùng một nơi cùng một thời thời gian sẽ đông vui hơn.Ngày 24-4-2018Nguyễn Lộc yênGhi chú:(1)(2)