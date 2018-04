Tượng Đài Ghi Ơn, Tưởng Niệm

Bác Sĩ Nguyễn Ý ĐứcTượng Đài là những tác phẩm nghệ thuật gồm một hoặc nhiều bức tượng được xây dựng nơi công cộng ngoài trời để kỷ niệm những sự kiện quan trọng hoặc nhân vật có công với đất nước.Tượng đài xuất hiện từ thời tiền sử. Tượng Venus of Willeendorf bằng ngà cao 11 cm thực hiện vào thời gian từ 24.000-22.000BCE.Tượng có thể do chạm trổ trên gỗ đá, nặn từ đất sét hoặc đúc với kim loại.và thường là do các điêu khắc gia thực hiện với mọi khéo tay. Danh tài Michelangelo đã từng nói:”Tôi thấy Thiên Thần ẩn hiện trong tảng đá hoa cương và tôi tạc cho tới khi Thiên Thần xuất hiện”.Mỗi quốc gia đều có những tượng đài nổi tiếng mang ý nghĩa riêng.Hoa Kỳ có Tượng Nữ Thần Tự Do với mấy vần thơ của nữ thi sĩ Emma Lazarus nói lên lòng bao dung:“Hãy trao ta đám người kiệt sức, nghèo khổ,Đám người nheo nhóc khao khát hơi thở tự doNhững khốn khó rác rưởi trôi dạt từ bờ bến chen chúc”.Mỹ cũng có Marine Corps War Memorial ghi ơn những Thủy Quân Lục Chiến đã hy sinh bảo vệ đất nước từ 1775; có Vietnam Veterans Memorial để vinh danh con dân nam nữ đã phục vụ Hiệp Chủng Quốc khi được kêu gọi trong cuộc chiến tại Việt Nam.Việt Nam Cộng Hòa có Tượng Đài Nữ Vương Hòa Bình trước Nhà Thờ Đức Bà lớn nhất Sài Gòn và đặc biệt là Tượng đài Tiếc Thương tại Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa do điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu thực hiện. Đó là tượng một chiến binh ngồi nghỉ tay cầm khẩu Garant M1 gác lên đùi, lưng đeo ba lô, đầu đội nón sắt. Anh “có nét mặt trầm buồn ưu tư bao la thăm thẳm, mà lại có vẻ ẩn chứa sự bình thản của một thiền sư, đã dể dàng đi sâu vào lòng ngườị Tượng đài sống động, như ẩn như hiện, nhìn vào, thấy những thổn thức tâm can của những con người khao khát hoà bình”- Mạc Nhiên. Dù đã phải xa quê hương nhưng con dân VNCH vẫn mãi mãi ghi nhớ hình ảnh tượng đài này, ghi nhớ để tri ân những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ tự do dân chủ.Và họ cũng thiết lập nhiều tượng đài tương tự khắp nơi sinh sống. Như Tượng Đà Thuyền Nhân ở Na Uy, Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Westminster, ở Houston, Hamburg, Florida…Và sắp có Tượng Đài Tri Ân Chiến Sĩ Việt Mỹ tại hạt Tarrant County, Texas.Nước Đức có Holocaust Memorial nói lên sự dã man diệt chủng của Hitler.Mong sớm có Tượng đài nói lên sự độc ác vô lương tâm về những Tù Đầy “Cải Tạo” do Cộng Sản Việt Nam áp đặt sau biến cố 1975.Bác sĩ Nguyễn Ý Đức