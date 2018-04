Quấy Rối, Thương Mại, Cướp, Tai Nạn, Sách…

Xuân NiệmTừ câu chuyện một ông sếp báo Tuổi Trẻ bị tố cáo đã “xâm hại” (chữ đúng có lẽ là “hiếp dâm”) một nữ sinh viên thực tập, các giới chức nghiên cứu luật pháp VN mới thú nhận rằng trước giờ có nhiều chuyện tương tự, nhưng phụ nữ thường là im lặng, trong khi cán bộ được bao che dễ dàng.Bản tin VietnamNet ghi nhận:“Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng phân tích, trong câu chuyện quấy rối tình dục nơi công sở có 3 điều nan giải. Thứ nhất, kẻ quấy rối thường là những người có chức, có quyền.Thứ hai, nhiều nạn nhân thiếu kỹ năng quản lý tình huống nên đã vô tình tạo điều kiện để những chuyện không mong muốn xảy ra. Thứ ba theo hiểu biết của mình, ông chưa thấy có nhiều vụ quấy rối bị pháp luật xử lý, răn đe trên phương tiện thông tin đại chúng.”Lại lo vì chiến tranh thương mại, theo tin VietnamPlus ghi lời Chuyên gia Phạm Nam Kim:“Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung diễn ra sẽ ảnh hưởng rất xấu đến nền kinh tế thế giới. Mức tăng trường GDP toàn cầu sẽ chậm lại, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế 2008 và đang đối mặt với những thay đổi lớn từ Cách mạng công nghệ 4.0 và “Cách mạng Xanh.”...Khi chiến tranh thương mại bùng nổ giữa hai siêu cường quốc thì bên nào cũng muốn lôi kéo Việt Nam về phe của mình, và khi đã bị lôi kéo về một bên thì chắc chắn, Việt Nam sẽ chịu sự chi phối của phe đó và coi phe đối lập là “thù địch,” theo đó sẽ phải hứng chịu những đòn trừng phạt tương tự như một bên siêu cường đối địch. Để tránh rơi vào tình thế khó xử và nguy hiểm cho chủ quyền quốc gia thì cách tốt nhất là không theo phe nào, tức giữ vị thế “trung lập kinh tế.”…”Nghĩa là, VN không bị văng miểng mới là chuyện lạ.Bản tin Infonet kể chuyện Sai Gòn: Bắt tên cướp giật kéo lê cô gái trên đường phố…Đối tượng Trương Hồng Thái - nghi can cướp giật và kéo lê cô gái tại Q.1, TP.SG đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Thái khai nhận hành vi phạm tội của mình... Theo lời khai của Thái, hôm gây ra vụ cướp, y chở bạn gái đi làm về thì thấy chị Trần Kim Thoa (SN 1994, ngụ Q.9) đang cầm điện thoại đứng bên đường nên ra tay cướp giật... 1 clip từ camera hành trình ô tô ghi lại hình ảnh cô gái bị một tên cướp đi xe máy giật túi xách, xô ngã và kéo lê đi hàng chục mét tại Q.1 (TP.HCM). Clip khiến người xem phẫn nộ, bàng hoàng.Báo Thanh Niên kể: Việt Nam mất khoảng 130 tỉ USD chi phí cho tai nạn giao thông trong 15 năm…Đây là con số được TS Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia (NTSC) thông tin tại hội thảo 'Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu nâng cao an toàn giao thông cho Việt Nam' tổ chức ngày 19.4.Cụ thể, chi phí cho tai nạn giao thông (TNGT) mỗi năm của Việt Nam (VN) chiếm tới 2,9% GDP cả nước, khoảng từ 5 - 12 tỉ USD. Tổng chi phí cho TNGT giai đoạn 2015 - 2030 lên tới 130 tỉ USD. Ông Minh đánh giá đây là con số cực lớn đối với các nước đang phát triển như Việt Nam.Bản tin SOHA/Thời Đại ghi lời Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) xác nhận, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin tố cáo của một người dân về việc bị Chủ tịch UBND xã Canh Nậu dọa giết.Ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, sau khi nắm được thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin tố cáo của một người dân về việc bị ông Nguyễn Trung Chi, Chủ tịch UBND xã Canh Nậu đe dọa giết do tố cáo hành vi tiêu cực.Bản tin Sao Star kể: Mới đây, một trang sách được chụp lại ở cuốn sách “Chim ưng và chàng đan sọt” mới đạt giải C giải thưởng Sách hay 2018 do Hội Xuất bản trao tặng lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội... Theo ban tổ chức Giải thưởng sách quốc gia 2018 viết: “Đây là cuốn tiểu thuyết lịch sử viết về nhân vật Phạm Ngũ Lão, một anh hùng xuất thân bình dân. Bên cạnh đó là các hình tượng Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư…"Tuy nhiên, ngay sau khi được trao giải sách hay, cuốn sách này đã bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội bởi có nhiều chi tiết miêu tả cảnh sex một cách dung tục. Về vấn đề này, sáng 24/4, nhà văn Nguyễn Phan Hách, trưởng tiểu ban sách văn học thuộc hội đồng giám khảo giải thưởng sách hay quốc gia 2018 cho biết, ông đã nhận ra lỗi sai và rút kinh nghiệm sau sự việc lần này.Theo nhà văn Nguyễn Văn Hách, cuốn tiểu thuyết được bình chọn trao giải C giải thưởng Sách hay 2018 cách đây 1 tháng. “Chúng tôi chỉ là tiểu ban văn học gồm 5 người, trước khi tiếp nhận chấm giải thì cuốn tiểu thuyết này từng có thành tích đoạt giải nhì Hội Nhà văn Việt Nam..."Bản tin VnExpress kể về: Học phí lớp 6 trường tư thục ở Sài Gòn…Nhiều trường tư thục tại TP SG có cả học hai buổi một ngày, bán trú và nội trú với học phí từ 3 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. TP SG hiện có hơn 80 trường trung học tư thục, khoảng một phần ba số này tuyển sinh bậc THCS. Nhiều trường đã công bố dự kiến học phí và chi phí học tập năm học 2018-2019.Bản tin Kênh 14 kể: Chỉ vì xích mích khi trẻ con ăn kem làm bẩn áo nhau dẫn đến 2 ông bố lao vào ẩu đả giữa đường, sự việc xảy ra đêm ngày 22/04 tại phố Tràng Tiền, Hà Nội....Thì ra cả 1 vụ đánh nhau ồn ào, thu hút sự chú ý của đám đông như thế này lại chỉ vì 1 que kem, vì xử lý tình huống không khéo mà cả 2 gia đình xảy ra ẩu đả lãng xẹt, 2 ông bố lao vào vật lộn luôn giữa đường.Báo Người Lao Động kể chuyện giá nhà Sài Gòn: Sau mấy tháng tạm lắng nhờ sự can thiệp kịp thời của chính quyền, giá đất nền tại TP.SG lại lên cơn sốt, kéo nhiều nhà đầu tư lao theo, nhưng nếu không thận trọng, nhà đầu tư dễ dính bẫy của các môi giới....Ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Đầu tư Bất động sản tại khu Thạnh Mỹ Lợi cũng cho thấy, cuối năm 2017, giá đất tại đây dao động từ 60 - 70 triệu đồng/m2, nhưng sau khi cây cầu bắc qua đảo Kim Cương hoàn thành, từ tháng 1/2018 tới nay, giá đất tại đây đã được đẩy lên tới 80 - 110 triệu đồng/m2.