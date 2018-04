Xe Van Đâm Chết 9 Người, Gây Bị Thương 16 Người Đi Bộ

TORONTO, Canada -- Một xe van đâm vào một đám đông người đi bộ ở Toronto hôm Thứ Hai 23/4/2018, làm chết 9 người, gây bị thương 16 người.Vẫn chưa có tin cho biết vụ đâm xe vào người đi bộ là cố ý hay vô ý.Cảnh sát nói vụ naà xảy ra lúc 1:30 giờ chiều trên khu vực đi bộ 2 con đường Yonge Street và Finch Avenue.Xe van trắng này phóng lên lề đường, chạy về hướng nam lối đi bộ của đường Yonge, phía nam đường Finch, đụng vào hàng chục người đi bộ.Cảnh sát nói sau khi đâm xe gây thương vong, tài xế xe van trắng này phóng chạy luôn, theo tin của báo Global News tại Canada.Trong bản thông báo từ bệnh viện Sunnybrook Health Sciences Centre, nói rằng có 10 bệnh nhân được đưa vào bệnh viện: Hai naạ nhân chết tại bệnh viện, 5 người nguy kịch, 2 người tình hình nghiêm trọng, một người tình hình khá.Trong khi đó, một phát ngôn nhân công ty cho thuê xe van do nghi can lái nói rằng công ty đã biết tình hình đâm xe đụng người, và bày tỏ đau buồn với những nạn nhân và gia đình.Claudia Panfil, phó chủ tịch truyền thông của công ty Ryder System, Inc., nói với Global News trong một bản văn :“Chúng tôi xem sự an toàn và an ninh liên hệ tới đoàn xe cho thuê của chúng tôi rất nghiêm túc và chúng tôi đang hợp tac1 với các gioơi thẩm quyền.”Nghi can laí xe van là một người đàn ông đã kình với cảnh sát một thời gian ngắn trước khi bị cảnh sát bắt.Băng video phóng lên mạng Twitter cho thấy hung thủ bước ra khỏi xe van trắng, tay cầm một vật hướng về phía cảnh sát trên đường lộ.Cảnh sát bước tới gần, hét lơ1ớn, buông xuống, “nằm xuô1ng đất ngay.”Hung thủ buông tay, quay lưng và đưa cao tay đầu hàng. Cảnh sát đã bắt ngay y.