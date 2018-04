2 Lãnh Đạo Nam-Bắc Hàn Sẽ Gặp NHau Ở Làng Biên Giới; Nam Hàn Ngưng Phát Thanh Tuyên Truyền Tại Biên Giới

SEOUL - 2 nhà lãnh đạo nam-bắc Hàn họp ngày Thứ Sáu tuần này tại làng đình chiến Panmunjom - 2 bên cùng tiếp tục các bươc giảm căng thẳng.Chương trình phát thanh tuyên truyền kèm theo âm nhạc mỗi tối tại bờ nam khu phi chiến đã ngưng sau 2 năm - Bộ quốc phòng Nam Hàn loan báo quyết định ngưng và tỏ ý hy vọng 2 bên có thể ngưng công kích lẫn nhau để tái lập hoà bình.Cuối tuần qua, Pyongyang loan báo ngưng bắn thử phi đạn và nổ nguyên tử thí nghiệm.Các buổi họp chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh đang tiếp tục giữa 2 phái đoàn cấp cao - chương trình gặp gỡ thượng đỉnh thứ 3 sẽ gồm : lễ tiếp đón, hội đàm chính thức và quốc yến.TT Moon Jae-in tuyên bố hôm Thứ Hai “Loan báo của Pyongyang ngưng thử phi đạn và nguyên tử là có ý nghĩa hướng tới phi nguyên tử, khơi hy vọng tăng triển vọng phi nguyên tử”.Tại Hoa Kỳ, TT Trump tuyên bố bằng twitter hôm chủ nhật “Thời gian sẽ trả lời”.Với Trung Cộng, báo Anh ngữ China Daily nhận định: thương luợng nguyên tử là gay go vì vũ khí nguyên tử là bảo đảm an ninh của chế độ Pyongyang, nghĩa là phải có “bảo đảm bọc thép” khi họ thỏa thuận từ bỏ.Bản tin KBS của chính phủ Nam Hàn ghi rằng vào hôm thứ Hai (23/4), bốn ngày trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều, Seoul và Bình Nhưỡng tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên lần thứ ba về vấn đề nghi thức, đảm bảo an ninh, truyền thông và báo chí tại Lầu gác Thống nhất (Tongilgak), thuộc làng đình chiến Bàn Môn Điếm phía miền Bắc.Một quan chức Phủ Tổng thống tại cuộc họp báo hôm thứ Hai (23/4) cho biết hai bên đã đạt được nhất trí rằng Hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Moon Jae-in và Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un sẽ được bắt đầu vào sáng hôm 27/4 tới tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Chương trình hội nghị sẽ có lễ đón chính thức, sau đó là lịch trình hội nghị và một bữa tiệc tối.Đặc biệt, hai bên nhất trí đoàn phóng viên Nam Hàn có thể vượt qua ranh giới quân sự liên Triều trong ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh để tác nghiệp tại lầu gác Bàn Môn Điếm phía miền Bắc.Các phóng viên sẽ có thể truyền hình trực tiếp hình ảnh Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un cũng từ lầu gác Bàn Môn Điếm.