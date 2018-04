Nếu TQ Giảm Ô Nhiễm Sẽ Cứu Được 94,000 Mạng Mỗi Năm

BEIJING - Kết quả nghiên cứu của Massachusetts Institute of Technology (MIT) cho biết : Hoa Lục có thể tránh 94,000 trường hợp yểu tử và tiết kiệm chi phí y tế bằng 339 tỉ MK trong 12 năm nếu thực hành cam kết giảm ô nhiẽm không khí theo hiệp ước khí hậu Paris.Beijing hưá hạn chế khí thải carbon vào năm 2030 và giảm ô nhiễm không khí 60% đến 65% so với mức của năm 2005.Phúc trình của MIT đăng trên tạp chí Nature Climate Change cho hay : Hoa Lục phải giảm 4% khí thải carbon hàng năm để đạt các phúc lợi kể trên.Thông kê chính thức ghi : tiêu thụ than năm 2017 tăng lần đầu tiên từ 2013 và Beijing loan báo kế hoạch mua bán khí thải carbon vào Tháng 12 để khuyến khích các ngành dùng năng luơng thay thế than và nhiên liệu hoá thạch khác.Trung Cộng là phe quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu khi chính quyền Trump tuyên bố giải kết.