Ivana: Trump Chớ Ra Năm 2020, Cộng Hòa Arkansas OK Trump

WASHINGTON - Trong 1 cuộc phỏng vấn của Page Six, vợ cũ của TT tỉ phú New York nói “Donald không cần tái tranh cử làm gì – ông ấy đã có 1 đời sống đầy đủ, có mọi thứ. Với tuổi 73 hay 74 vào năm 2020, nên vui chơi, đánh golf, hưởng thụ”.Bà Ivana Trump cho hay bà nói chuyện với Donald mỗi tháng và tin rằng chồng cũ đã bỏ qua tự do của mình.2 người chung sống 15 năm và sinh 3 người con, gồm Ivanka đang là cố vấn tại Bạch Ốc.Trong khi đó, tại nhiều nơi, điểm ủng hộ Trump vẫn cao.Đối với các đảng viên Cộng Hòa ở Arkansas, bản thăm dò mới của Talk Business & Politics-Hendrix College cho thấy 86% cử tri Cộng Hòa dự kiến bầu sơ bộ vẫn ủng hộ TT Trump.Câu hỏi: Quý vị chấp thuận hay không chấp thuận việc TT Trump làm hay không?Trả lời:-- 86% cử tri chấp thuận.-- 10% không chấp thuận.-- 4% không biết.Thăm dò thực hiện các ngày 17 tới 19 tháng 4/2018, xác suất +/-3.8%.Như thế, tình hình TT Trump tái tranh cử vẫn có thể lạc quan, vì từ bây giờ tới năm 2020 vẫn còn xa.