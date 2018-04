Hội Đền Hùng Hải Ngoại Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Trong buổi lễ.

Westminster, Nam California (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm Hội Đền Hùng Hải Ngoại do Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa làm Hội trưởng đều tổ chức Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, Đại lễ giỗ quốc tổ năm 2018, Việt Lịch 4897 đã được long trọng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018 tại Hội Đền Hùng Hải Ngoại số 14550 Magnolia St, Phòng 203, Thành phố Westminster Nam California.Hàng trăm thân hào nhân sĩ, đại diện các cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, thanh niên, sinh viên, học sinh, Hậu Duệ Hội Đền Hùng, cùng quý vị đại diện các Hội đồng hương, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt, CLB Tình Nghệ Sĩ các cơ quan truyền thông và đồng hương, theo danh sách Ban tổ chức giới thiệu có: Giám Mục TL Trần Thanh Vân, GS Nguyễn Thanh Giàu (Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Nam Cali), Thân Phụ Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Nghị Viên Phát Bùi, Chủ Tịch CĐNVQG Nam Cali, Nghị Viên Thu Hà Nguyễn, Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster, Bà Đặng Kim Trang, tân Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt San Diego và ông Nguyễn Văn Lực; Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn; anh Billy Lê đại diện ông Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn, cô Sara Hồ, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam Cali, Đại Tá Cổ Tấn Tinh Châu và phu nhân, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Trung Tá Nguyễn Văn Ức, nữ Trung Tá Bùi Thị Huy Lễ, chiến hữu Bùi Đẹp và phu nhân, chiến hữu Vũ Đình Thọ đại diện Hội Hải Quân Cửu Long, TS Phạm Kim Long và phu nhân; ông bà Nhan Hữu Hậu, nhà thơ Trang Kim Lan, bà Mộng Lan Đảng Cộng Hòa Việt My Orange County, các em trong Đoàn Hậu Duệ Hội Đền Hùng, một số cơ quan truyền thông và đồng hương.Điều hợp chương trình buổi lễ Luật sư Trần Sơn Hà.Trước khi vào lễ chính thức lễ rước cung nghinh Đất và Nước Thiêng lấy từ Đền Thờ Các Vua Hùng ở Phú Thọ miền Bắc Việt Nam lên Đền Thờ Tổ.Chánh tế Hội Trưởng Hội Đền Hùng LS.Nguyễn Xuân Nghĩa an vị đất và nước thiêng lên bàn thờ.Tiếp theo nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do ông Lê Quang Dật điều khiển.Sau đó phần nghi thức Cáo Yết Quốc Tổ do ông Phan Như Hữu Trưởng Ban Tế Lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại hướng dẫn theo nghi thức cổ truyền.Sau 3 hồi chiêng trống, chánh tế, phó tế và các thành viên trong ban tế lễ lần lược vào vị trí theo sự hướng dẫn của ông Phan Như Hữu, nghi thức tế lễ bắt đầu, trong phần nghi thức có phần đọc chúc văn dâng lên quốc tổ do nhà báo Lê Anh Dũng diễn đọc trong bản chúc văn, mở đầu có đoạn: “Hậu duệ LS Nguyễn Xuân Nghĩa, Hội Trưởng Hội Đền Hùng hiệp cùng đồng hương tỵ nạn, nhân ngày Đại lễ Giỗ Quốc Tổ, đứng trước bàn thờ dâng hương cúi lạy:Kính cẩn phụng thỉnh Đại Cang Tiên Vương Quốc Tổ Hùng Vương đồng cung thỉnh Tiền hiền Lệt Nử Tiên Đế Tôn Thần, chư vị Văn Thần, Võ Thánh, giáng lâm chứng giám!Trộm nghĩ rằng/ xem lịch sử Ngũ Linh Gia Thanh/ Xét cội nguồn/ Hùng Vương Quốc Tổ. Mười lăm đời chăn dắt thần dân/ Năm ngàn năm an cư vương thổ./ Ngăn ngừa gió mưa phương Bắc/ cường khấu đập tan, Xây dựng thành quách Miền Nam hùng binh chiêu mộ/ Xã tắc an vui do sức dân tận hiến chung lòng/ Sơn hà thịnh trị bỡi linh thần ra uy tương hổ. Hiện tình đất nước/ Hoàn cảnh khổ đau/ dân tình phẩn nộ…Kính xin quốc tổ độ trì…Sau nghi thức tế lễ LS. Nguyễn Xuân Nghĩa Hội Trưởng Hội Đền Hùng Hải Ngoại lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quan khách và toàn thể đồng hương tham dự. Trong dịp nầy LS Nghĩa cũng kêu gọi các cộng đồng, cùng các tổ chức trong công đồng hãy đoàn kết thành một khối để đáp ứng được nhu cầu đấu tranh hiện nay, hầu yểm trợ tích cực cho những cuộc đấu tranh đang diễn ra trong quốc nội.Tiếp theo phần phát biểu của qúy vị dân cử và quan khách, trong lời phát biểu: Thị Trưởng Tạ Đức Trí thay mặt Hội Đồng thành phố Westminster ca ngợi việc làm của Hội Đền Hùng Hải Ngoại đã gìn giữ văn hóa tốt đẹp để con cháu mai sau tiếp nối truyền thống cha ông nơi hải ngoại.Dược Sĩ Nguyễn Văn Thức, đại diện cho Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn trong phần bày tỏ cảm tưởng đã loan báo một tin vui là Nghị Sĩ Janet Nguyễn đang nỗ lực hoàn thành dự luật đưa cuộc chiến tranh Việt Nam vào làm một phần sử học cho các trường học của tiểu bang với những tài liệu khách quan chính xác.Nghị viên Garden Grove, ông Bùi Phát, trong phần ca tụng sự thành công của con em người Việt trong mọi lãnh vực của xã hội Hoa Kỳ cũng như các nơi định cư trên thế giới, ông nhấn mạnh trong lãnh vực quân sự Hoa Kỳ, đã có 2 vị tướng gốc Việt và sắp tới đây sẽ có hai sĩ quan Hoa Kỳ gốc Việt nữa được vinh thăng cấp tướng.Cô Thu Hà, nữ nghị viên của thành phố Garden Grove và anh Billy Lê, cựu chủ Tịch Tổng Hội SVVN Nam California là những người trẻ lên bầy tỏ lòng tri ơn đến Hội Đền Hùng Hải Ngoại đã hàng năm nhắc nhở tuổi trẻ gốc Việt nhớ đến tổ tiên nguồn gốc. Cô Thu Hà cũng giới thiệu cô Hồ Quỳnh Giang Savah, đương kim Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California. Trong dịp nầy Cô Giang đã thông báo những sinh hoạt của tuổi trẻ Việt Nam trong dịp Tháng Tư Đen đó la: cuộc hội thảo của tuổi trẻ về cuộc chiến Việt Nam. Sau đó cô đã thay mặt Hội đưa tặng mỗi người một “Nơ” đen cài lên áo trong những ngày Tưởng Niệm Tháng Tư Đen.Ông Nguyễn Văn Ức, cựu Hội trưởng Hội H.O. Cứu Trợ Thương Binh & Quả Phụ VNCH cũng cho biết vào ngày giỗ đầu của cựu Hội Trưởng Hạnh Nhơn, hội sẽ làm một lễ vinh danh bà nhân dịp Quốc Hội California cũng thông qua dự luật vinh danh bà. Lễ vinh danh bà sẽ được tổ chức tại Hội trường thành phố Westminster vào đầu Tháng Năm.Bác Sĩ Võ Đình Hữu, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ trong lời phát biểu ông đã kêu gọi sự đoàn kết thống nhất thực sự để cùng nhau phá đổ những mưu toan bán nước của nhà cầm quyền CSVN cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc.Chương trình lễ kết thúc, Ban tổ chức mời mọi người cùng thọ lộc và thưởng thức chương trình văn nghệ do nhóm hậu duệ hội Đền Hùng và các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.Mọi chi tiết liên lạc về Hội Đền Hùng Hải Ngoại: LS. Nguyễn Xuân Nghĩa (714) 423-8888, LS. Trần Sơn Hà (714) 623-9023, ông Phan Như Hữu (714) 707-8800.