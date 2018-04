Tacoma: Cơm Chay Từ Thiện Ngàn Cánh Hạc

Buổi họp mặt từ thiện

Tacoma/WA.(Bài: BUIPHU/VBMN; Hình ảnh: Vinh Nguyên và VBMN.)- Dưới bầu trời trong sáng, khô ráo, hơi se lạnh của tiết gần cuối Đông,lúc 6 giờ chiều Thứ Bẩy ngày 21 tháng 4 năm 2018, Hội Phật Học Từ Tâm Tacoma đã long trong tổ chức bữa cơm chay họp mặt mùa Xuân tại Trung Tâm Văn Hóa Á Châu Thái Bình Dương tại số 4851 S Tacoma Way,Tacoma WA 98409Thành phần tham dự trên 400 người gồm có quý Quan khách, quý Phật tử và đông đảo quý Đông Hương .Về cơ quan truyền thông báo chí có Việt Báo Miền Nam.Được biết như thông lệ hàng năm, Hội Phật Học Từ Tâm Tacoma đều long trọng tổ chức buổi tiệc chay gây quỹ nhằm mục đích thực hiện công tác từ thiện nằm trong chương trình Từ Thiện Ngàn Cánh Hạc như chủ trương và mục đích chính của HỘI.Mở đầu chương trình,trong một live Show trình chiếu đã nói lên thông điệp của chùa Từ Tâm:”Một trong những mục đích quan trong của chúng ta là tu tập để vun xới lòng từ, thực tập hiểu và thương, cùng chia sẻ sự bất hạnh của chúng sanh- mỗi người Phật tử chùa Từ Tâm tình nguyện làm một sứ giả từ thiện”.Một live Show khác tường trình đầy đủ chi tiết về những hoạt động từ thiện ở khắp nơi trong năm qua như:”Cứu trợ nạn lụt miền Trung-qua chương trình cứu trợ của Sư Bà Thích Nữ Như Minh: $5,000.00 cứu trợ nạn lụt, Bão Harvey Texas: $5,000.00-Harricane Harvey Relief qua hội Great Houston Community Foundation. Phát mền và phát những bữa ăn miễn phí cho người không nhà tại Ấn Độ: $1,000.00. Bảo trợ học phí và sách vở cho 60 học sinh Trung học & 4 sinh viên Đại học:$5,200.00. Giúp viện phí cho trẻ em tại bệnh viện Nhi Đồng: $1,000.00. Phát chẩn tại làng cùi Kum Tum Gia Ray: $1,000.00. Tổng kết các công tác từ thiện và bảo trợ giáo dục của chùa Từ Tâm đã thực hiên trong năm 2017 là: $18,200.00.Sau đó, Thượng Tọa Thích Phước Tấn, Trú Trì Chùa Từ Tâm lên Ban đạo từ nói về ý nghĩa bữa tiệc chay gây quỹ từ thiện ngày hôm nayKính thưa toàn thể quý quan khách tham dưChúng tôi xin gởi đến toàn thể quan khách lời chào mừng và chân thành cảm ơn lòng ưu ái của quý vi đã dành thì giờ quý báu đến tham dự buổi cơm chay ngày 21 tháng 4 năm 2018 này để cùng chúng tôi gây dựng ngôi nhà tâm linh Từ Tâm cũng như giúp phát triển những kế hoạch từ thiện của Hội Phật Học Từ Tâm.Thưa toàn thể quý vị, Thông Điệp của Đức Đạt Lai Đạt Ma gởi đến nhân loại rằng:” Tôn giáo của tôi là sự tử tế”.Thật vậy, không gì bằng đối xử tử tế với tất cả mọi người và chỉ có sự san sẻ, chia sớt, chỉ có sự hy sinh, cống hiến, phụng sự chúng sinh trên tinh thần vô tư không vụ lợi, trên tinh thần từ bi, bình đẳng, vô ngã vi tha mới thiếp lập được xã hội an lành và hạnh phúc. Ngài cũng nhắc nhở:” Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chúng ta”. Vì vậy, mở rộng lòng từ bi, giúp đỡ tha nhân chính là tạo phúc cho chúng ta vậy.Thứ toàn thể quý vị.Mỗi năm Hội Phật Học Từ Tâm đều tổ chức buổi tiệc chay họp mặt một lần. Trước là có cơ hội tri ân sự ủng hộ của quý vi, sau là để chia sẻ với mọi người về những công tác từ thiện mà chùa Từ Tâm đã thay mặt quý vị thực hiện trong năm qua. Chùa Từ Tâm luôn tâm niệm làm việc phước thiện là một cách vun xới lòng từ bi để vùng đất tâm nở ra những hoa trái tốt lành, hồi hướng năng lượng yêu thương này đến thập phương.Còn một tuần nữa là đến ngày 30 tháng tư, ngày mà đồng bào chúng ta đã phải ngậm ngùi bỏ nước ra đi, không cách này hay cách khác để tìm ánh sáng tự do và tránh nạn Cộng Sản .Để tưởng niệm hàng trăm ngàn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, đã hy sinh cho đại cuộc hoặc đã bỏ thây trong các trại tù khổ sai, cũng như để tưởng niệm hàng trăm ngàn đồng bào đã bỏ mình trong lòng biển cả, trong rừng sâu nước độc trong cuộc trón chạy ra khỏi địa ngục trần gian của chế độ CS. Xin quý vị hãy cùng tôi, dành một phút mặc niệm cầu nguyện đến tất cả đồng bào kém may mắn đó.Kết thúc đạo từ, Thượng Tọa Thích Phước Tấn thay mặt đạo tràng Từ Tâm, chúng tôi xin gởi đến toàn thể quý vi lời cầu nguyện an lạc và hạnh phúc cùng lòng tri ân.Một chương trình văn nghệ đặc sắc giúp vui do các ca si tài danh vùng Tây Bắc đóng góp cúng dường gồm có các danh ca như: Kim Khuê, Minh Phụng, Nguyễn Huy,.Nguyễn Thái,.My Lăng phối hợp với Ban nhạc quen thuôc, nổi tiếng vùng Seattle The NOVA.Mở đầu chương trình văn nghệ, ca sĩ Minh Phụng trình bày bản Hoa Từ Bi và Nụ cười khiến bầu không khí buổi tiệc chay thật vui tươi và ấm áp hẳn lên. Ca sĩ My Lăng với bài Hiếu và Thương. Ca sĩ Kim Khuê với bài Quê Hương bỏ lại đã bộc lộ hết nỗi niềm va tâm trạng của người viễn xứ, ca sĩ Nguyễn Huy với bài Chú Tiểu ngây thơ. nổi bật phần cuối chương trình,, ca sĩ Minh Phụng đã trình bày tiếp theo bài hát:” Để gió cuốn đi”, rất cảm động, đầy ý nghĩa chân lý của cuộc sống …..:” Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn …đi,. Để gió cuốn …đi.Tóm lại nhóm ca sĩ đã trình bày rất hay và nhiệt tình với hơn 20 bài hát được chọn lọc kỹ lưỡng phù hợp với chủ đề của buổi tiệc chay khiến không khí buổi tiệc chay gây quỹ Ngàn Cánh Hạc càng lúc càng thêm vui tươi và sống động từ đầu tới cuối chương trình.kéo dài tới 9 giờ tối cùng ngày mới chấm dứt.Đặc biệt phải kế đến MC Hiếu Nguyễn và Quốc Hương đã khéo léo hướng dẫn chương trình cũng như chia sẻ đầy đủ những hoạt động từ thiên của Hội Phật Học Từ Tâm như là những hoạt náo viên của chương trình nên đã đóng góp rất nhiều thành công trong buổi tiệc chay gây quỹ của hộiTóm lại,buổi tiệc chay gây quỹ từ thiên Ngàn Cánh Hạc thành công tốt đẹp, mọi người hoan hỷ ra về sau khi được tham dự một buổi tiệc chay gây quỹ từ thiện rất thịnh soạn và đầy ý nghĩa trong quãng đời lưu vong nơi xứ người.Tường trình từ Tacoma,- BUIPHU/VBMNHình ảnh: Vinh Nguyên và VBMN.