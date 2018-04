Hành Hương Nepal - Ấn Độ - Đi Tìm Vết Chân Đức Phật: Cổ Thành Vương Quốc Thích Ca

Các cổ thành vương quôc Thích Ca

Đường BìnhHành trình của chuyến đi Tìm Dấu Chân Đức Phật của phái đoàn hành hương từ Mỹ được bắt đầu từ Phi Trường SeaTac, tiểu bang Washington. Chúng tôi từ đây bay qua Phi trường Quốc Tế Incheong Nam Hàn, rồi đổi chuyến bay, tiếp tục bay đến phi trường quốc tế New Delhi, Ấn Độ lúc 12 giờ khuya giờ địa phương. Sau khi chờ mấy tiếng đồng hồ ở đây, chúng tôi đáp một chuyến bay nội địa, bay xuống thành phố Patna, miền nam. Tại phi trường Patna, chúng tôi gặp và hoà nhập với một nhóm người đến từ Canada, hướng dẫn bởi thầy Nguyên Thảo. Tất cả cùng lên xe buýt chạy một ngày đường liên tục đến biên giới Nepal. Sau khi thủ tục trình duyệt Thông hành hoàn tất, xe chạy qua biên giới Ấn Độ, vào nội địa Nepal, đến khách sạn Lumbini lúc khách sạn lên đèn. Chúng tôi được cung cấp một bữa ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Ngoài trời sương mù dày đặt. Đường phố vắng tanh, chỉ lộc cộc một chiếc xe đạp ba bánh với ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu treo lủng lẳng. Chiếc bóng lờ mở của ông phu xe gầy gò đạp chiếc xe nặng nề trên con đường đất đỏ giăng kín sương mù là cảnh tượng đầu tiên tôi thấy trong ngày đầu trên đất thiêng Lumbini của Thái Tử Siddatta Gautama.Dù mệt nhọc vì máy bay đã bay qua nhiều chặn và xe đã vượt một khoảng đường khá dài, đêm đầu tiên trên đất Nepal thật khó ngủ. Tôi chỉ mong sao trời mau sáng để đến cổ thành Thích Ca, nơi từng là trú xứ của đấng siêu phàm đã cứu nhân, độ thế.Tôi thầm mong trời mau sáng để đến nơi, mục kích cái nguy nga của cung điện và cuộc sống vương giã mà chúng đã bất lực, không thể kìm hãm được ý chí của một bậc thánh nhân đi tìm chân lý, vào rừng tu khổ hạnh, đạt chánh quả. Và, hy vọng từ đây, tôi có dịp thấy dấu chân của Ngài trên lối mòn Người di hành ngàn năm trước.Khi những tia sáng mặt trời vừa lọt qua càng cây, kẻ lá của những cây đại thụ, chiếc xe đưa phái đoàn hành hương ngừng ngay trước cổng cổ thành vương quốc họ Thích.Xuống xe buyt, chúng tôi đi trên con đường đất đỏ vào một cánh rừng già. Đoản người đi lầm lũi trong sương mù. Trời không gió. Khí hậu nhiệt đới ấm áp. Hoa vàng nở rực trên hàng cây cao hai bên đường. Xa xa trong làng, ruộng lúa xanh ngát, hai con trâu đang ăn ngoài đồng. Không thấy bóng mục đồng, chỉ một phụ nử thần dân của vương triều Thích Ca khom lưng quét lá. Tiếng sào sạt của lá khô khiến tôi nhớ lại ngày đi hành quân với Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ di tản người Thượng trong rừng Đồng Bò về Cam Lâm năm xưa. Cánh rừng hôm nay dài khỏang ba cây số. Sương mù lất phất, hoa vàng rực rở trên cây là đặc điểm của mùa Xuân Nepal.Đoàn người chẩm rải bước. Thỉnh thoảng họ dừng lại chụp hình lưu niệm, và cũng để chờ những người đi chậm phía sau. Khi đoàn người đi vào rừng sâu, nơi có nhiều cây cổ thụ cao lớn xuất hiện, vị sư hướng dẫn, cho biết chúng tôi đã đến nơi. Tôi quan sát kỹ, cố sức nhưng tìm không thấy những cung điện nguy nga như tôi trong hình vẽ, cũng không nghe tiếng nhạc múa vui của các tì nữ, cũng không thấy bóng dáng một cung nữ trong vườn thượng uyển mà chỉ thấy mấy nền nhà gạch màu đỏ nằm im bên hàng cây cổ thụ. Sư Giác Đẵng giải thích rằng nơi này hơn 2600 trước là thành trì Vương Quốc Thích Ca của Vua Tịnh Phạn. Thái Tử Siddhatta sống ở đây với cuộc sống rất vương giã, nhưng Ngài quyết chí đi tìm chân lý giúp nhân loại thoát khỏi khổ đau. Một buổi sáng khi sao mai vừa ló dạng, Người từ cổng thành phía Đông này -nơi chúng tôi đang đứng-xuất phát ra đi.Tấm hình trên đây là Cổng Thành Phía Đông (Eastern Gate Way) còn được gọi là "Mahabhinishkramana Dwara". Xưa kia cổng thành này rộng 15 bộ (15 feet) hai bên có lề đường, khi Viện khảo cổ khai quật nơi này người ta tìm thấy vài người lính chiến, người và thú vật bằng đất sét, tiền đồng, hột chuổi, một con dấu khắc chử Brahni, (A Sealing Wella, a soros of painted gray) và một số vật dụng màu đen.Cổng Thành Phía Tây -----Western Gate WayCổng thành phía Tây hai bên có lề đường và được lót gạch. Một con đường rộng 19 feet gạch lót từ ngoài vào tận trong thành. Bên trong cổng là vách tường bằng gạch tại đây tìm thấy tiền đồng, cái dùi đục và các dụng cụ bằng sắt gần cổng thành.Đi Tìm Vết Chân Đức Phật: Cổ Thành Kudan Nơi Đức Phật sống 29 nămĐức Phật sanh tại Hồ Thiên Pushkarini Lumbini. Khi Thái Tử sanh ra, nhiều nhà tiên tri bẩm với Vua Cha rằng Thái Tử sẻ trở thành một nhà tu hành. Vua cha thì muốn con mình sẻ lên ngôi thay mình mà gìn giử Vương Quốc Thích Ca. Ông mời các danh sư văn võ dạy cho Thái tử. Thái Tử Gautama sống tại đây 29 năm.Đường Bình