Sân Bay Nhật Xét Hành Lý Nhanh Hơn

(Xem: 95)

Bản tin VOV ghi rằng trong bối cảnh tồn kho than trong nước tăng cao, Việt Nam vẫn phải bỏ ra một nguồn ngoại tệ không nhỏ để nhập cảng loại tài nguyên này. Theo kế hoạch của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong giai đoạn từ 2016-2020 sẽ phải nhập một lượng than lớn. Theo đó, kế hoạch nhập than được bắt đầu từ năm 2017 và tăng mạnh từ năm 2020, chủ yếu là than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện. Cụ thể, lượng than nhập cảng năm 2017 là 11,71 triệu tấn, 2018 là 20,972 triệu tấn, năm 2020 là 40,256 triệu tấn, năm 2025 là 70,331 triệu tấn, năm 2030 sẽ lên đến trên 100 triệu tấn.