Luồng Nước Gulf Stream Giữa Biển Yếu kỷ lục 1,600 Năm

Gây Lo Ngại Khí Hậu Sẽ Lạnh Buốt Trong Các Mùa Đông Tại Châu ÂuCác nhà khoa học gióng chuông cảnh báo sau 2 nghiên cứu cho thấy rằng luồng nước Gulf Stream – một yếu tố chính của dòng nước biển kiểm soát khí hậu của Trái Đất – thì yếu nhất trong vòng 1,600 năm của nó, theo báo the Guardian cho biết.Thủ phạm rõ ràng là việc tan chảy các tảng băng trên biển, bơm nước lạnh vào Bắc Đại Tây Dương và làm suy yếu luồng nước.Các nhà khoa học nói rằng nếu luồng nước chết đi thì hơi nóng của xích đạo sẽ không tới Bắc Đại Tây Dương – sẽ đẩy Âu Châu vào các mùa đông lạnh buốt và ảnh hưởng đến thời tiết trên toàn thế giới. Ngay cả những thay đổi nhỏ hơn “cũng có thể tàn phá” lên “các hệ sinh thái tinh tế” của Đại Tây Dương,” theo phúc trình của Smithsonian cho biết.Các nghiên cứu thì khác nhau trong tiếp cận và mốc thời gian nhưng cả hai đều nói rằng luồng nước Gulf Stream đã giảm khoảng 15%, theo Nature cho biết. Một nghiên cứu cho biết rằng họ đo lường trầm tích trong đáy đại dương và nói rằng vấn đề bắt đầu khi Thời Đại Little Ice Age đã sụt giảm vào khoảng 1850.Một nghiên cứu khác phân tích nhiệt độ bề mặt của biển kết hợp với các mô phỏng khí hậu tân tiến, nói rằng sự sút giảm bắt đầu khoảng 50 năm trước. Nhưng cả hai đều thấy sự thay đổi khí hậu được gây ra bởi con người, theo Nature cho biết.Và với việc tan chảy của mỏm băng tại Greenland ở tỉ lệ lịch sử, một số người nói rằng hiệp ước khí hậu Paris là hy vọng duy nhất của chúng ta. “Nếu chúng ta có thể giữ được mức gia tăng nhiệt độ dưới 2 độ C như đã đồng ý trong hiệp ước Paris, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể qua khỏi nguy cơ nhỏ gặp nhau điểm thu nhỏ này,” theo Rahmstorf cho biết.