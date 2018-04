Thống Kê: VN Ung Thư Gánh Nặng

HANOI -- Bệnh ung thư vẫn là gánh nặng cho dân VN...Bản tin Infonet cho biết có khoảng 94 nghìn người Việt tử vong do bệnh ung thư mỗi năm.Ngày 20/04/2018, Bệnh viện K và Viện ung thư Quốc gia phối hợp tổ chức “Diễn đàn chuyên gia ung thư các nước Đông Dương”.Theo ước tính của WHO, trên toàn thế giới mỗi năm có khoảng 14,1 triệu ca ung thư mắc mới trong đó 8,2 triệu ca tử vong do ung thư. Trong lĩnh vực y tế nói chung và điều trị ung thư nói riêng, sự hợp tác chặt chẽ giữa 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư trong khu vực Đông Dương.GS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K trung ương cho biết, ung thư – một trong những nguyên nhân gây tử vong cao đang trở thành gánh nặng lớn tại các quốc gia trên thế giới, đặc biệt với các nước nghèo, các nước đang phát triển.Tại Việt Nam, gánh nặng ung thư ngày càng gia tăng trên phạm vi cả nước và đòi hỏi sự quan tậm đặc biệt của toàn xã hội. Theo số liệu của Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAL) và ước tính của ghi nhận ung thư Việt Nam, mỗi năm Việt Nam có hơn 126.000 ca mắc mới và khoảng 94.000 người tử vong vì ung thư. Phần lớn người bị bệnh ung thư đến khám và điều trị ở giai đoạn muộn nên việc điều trị càng khó khăn và tốn kém.Trong khi đó, bản tin VTC ghi lời PGS. TS Trần Thanh Hương – Phó Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia chia sẻ, tại Việt Nam, cứ 10 người thì có tới 7 người chết vì các bệnh không truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh ung thư.Đây là thông tin được bà Hương đưa ra trong buổi hội thảo "Diễn đàn chuyên gia ung thư các nước Đông Dương" tổ chức ngày 20/4 tại Hà Nội. Trong khuôn khổ của diễn đàn, các chuyên gia ung thư tới từ Việt Nam, Lào, Campuchia sẽ thảo luận về bệnh ung thư và các vấn đề có liên quan.Theo bà Hương, không chỉ là nguyên nhân chính khiến bệnh nhân thiệt mạng, ung thư hiện nay vẫn là gánh nặng rất lớn đối với 3 nước nói trên. Số bệnh nhân chết vì bệnh ung thư cao hơn hẳn so với các nguyên nhân khác, phổ biến là các loại bệnh ung thư như: ung thư phổi, ung thư gan, ung thư vú, ung thư đại trực tràng...Trong đó, tỷ lệ ung thư ở nam giới Việt Nam cao hơn hẳn nữ giới do tình trạng lạm dụng rượu, bia và các chất có cồn. Trong số 15 yếu tố nguy cơ khiến con người dễ mắc bệnh nhất, rượu bia và thuốc lá cũng chiếm vị trí hàng đầu.Mặt khác, theo thông tin từ Bệnh viện K trung ương, tỷ lệ mắc mới ung thư ở nam giới Việt Nam từ năm 2004 – 2013 tăng dần theo từng năm, nhất là 3 loại ung thư phổi, gan và vú lên tới gần 30%, trong đó Hà Nội dẫn đầu cả nước với hơn 9000 ca ung thư phổi, 4000 ca ung thư gan và hơn 5500 ca ung thư dạ dày.Đối với nữ giới, bệnh ung thư phổ biến nhất trong giai đoạn trên là ung thư vú với số liệu thống kê ở Hà Nội là hơn 8000 ca mắc mới, độ tuổi từ 29 – 75 tuổi.