Takeda Đề Nghị Mua Shire Với 60 Tỷ Đô

Bản tin Vinanet ghi rằng xuất cảng thủy sản sang thị trường Campuchia tuy kim ngạch không lớn, chỉ 6,64 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì tăng tới 133,3%. Kim ngạch xuất cảng thủy sản của VN trong quý 1 năm 2018 tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt gần 1,77 tỷ USD; trong đó riêng tháng 3/2018 đạt 70231 triệu USD (tăng mạnh 73,4% so với tháng 2/2018 và cũng tăng 16,4% so với cùng tháng năm 2017). Liên Âu dẫn đầu thị trường về tiêu thụ thủy sản của Việt Nam, chiếm 17,2% trong tổng kim ngạch xuất cảng thủy sản của cả nước trong quý 1 năm nay, đạt 303,78 triệu USD, tăng gần 25,9% so với cùng kỳ năm 2017.