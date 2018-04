Tập Cận Bình Thân Chinh Biển Đông

Vi AnhĐọc truyện Tàu thường thấy khi nào có trận lớn, có đại quân tham chiến, thì Vua Tàu thân chinh. Chủ Tịch Tập cận Bình [TCB] mới lên ngôi vua, làm vua suốt đời nên theo thông lệ cũng thân chinh. Nhưng không có chiến tranh nên TCB thân chinh tập trận thay vì đánh trận.Đánh Đài Loan để thống nhứt đất nước như từng nói đi nói lại như dĩa hát rè, thì không dám, sợ bị Đài Loan và Mỹ hậu thuẫn có thể làm TC sứt tay gẫy gọng dễ như chơi. Đánh Ấn độ tranh giành biên giới có thể bị Ấn độ đánh trả bể đầu, sứt trán, nhứt là sau khi Mỹ mở chiến lược Ấn độ Thái bình dương tự do mở rộng. Chỉ có Biển Đông, trừ Mỹ ra không có nước nào có thể đánh nổi TQ. Mỹ lại không có tham vọng đất đai, chỉ bảo vệ tự do hàng hải, nên TCB tránh né Mỹ, chẳng xấu mặt TC chút nào; chớ đánh Mỹ giành thể hải thượng với Mỹ có thể từ chết tớí bị thương không những về quân sư, mà còn về kinh tế, thương mại, ngoại giao nữa. Nên TCB loại bỏ kiểu thân chinh đánh đấm, mà thân chinh để khoa trương với dân TQ và các láng giềng nhược tiểu thôi.TCB không thể không tỏ vẻ có tài thao lược, bộ vó nhà binh, mặc quân phục rằn ri, điều binh, khiển tướng vì TCB đã là vua CS, là chủ tịch Quân uỷ trung ương, Tổng chỉ huy quân lực như nguyên soái của Trung hoa hồi xưa. Biển Đông là trận đồ thiên hạ Đông Tây đang chú ý, nên xuất hiện giương oai diệu võ ở đó là môi trường thích hợp nhứt trong hình ảnh thân chinh, lãnh đạo, chỉ huy thị sát đại quân tập trận là một hình thức đánh trận giả, và có mặt TCB nên bắn đạn thật cho phần nào giống chiến trận.Với thái độ và dáng vẻ, hành động oai phong đầy khoa trương, và biểu tượng TCB - tin RFI của Pháp cho biết - TCB “ngày 12/04/2018 đã bất ngờ đến Hải Nam, lên tàu ra ngoài Biển Đông để thị sát một cuộc duyệt binh của hải quân Trung Quốc, được báo chí nước này ca tụng là rầm rộ nhất trong lịch sử đất nước. AFP trích dẫn một tờ báo quân đội Trung Quốc, cho biết cuộc duyệt binh huy động hơn 10 ngàn quân, cùng với 48 chiến hạm và tàu ngầm, 76 chiến đấu cơ và oanh tạc cơ. Một cuộc duyệt binh hải quân được mô tả là lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, quy tụ hầu hết các chiến hạm và máy bay tiên tiến nhất.”Đài truyền hình Nhà Nước Trung Quốc CCTV mở hết công suất “đã phát đi đoạn video cho thấy hình ảnh ông Tập Cận Bình trên một chiếc khu trục hạm Trường Sa (Changsha) đi đến một địa điểm không được xác định ngoài Biển Đông, và chứng kiến cảnh hạm đội Trung Quốc diễn hành trên biển. Chủ tịch Trung Quốc cũng đã theo dõi cảnh chiến đấu cơ J-15 cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay Liêu Ninh.Phát biểu nhân dịp này, ông Tập Cận Bình cho rằng đối với quân đội Trung Quốc, nhiệm vụ xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.Giới quan sát ghi nhận ý nghĩa biểu tượng của việc ông TCB đích thân ra Biển Đông để cùng với hải quân nước này phô trương thanh thế. Nhật báo Hồng Kông ngày 12/04 trích dẫn nhận định của Tống Trung Bình, một cựu sĩ quan lực lượng hoả tiễn chiến lược Trung Quốc: «Cuộc duyệt binh gần Tam Á trên Biển Đông cũng thể hiện quyết tâm của quân đội Trung Quốc trong việc bảo vệ chủ quyền của mình trong vùng tranh chấp và năng lực của hải quân Trung Quốc trong việc bảo vệ lợi ích dọc theo tuyến ‘Một Vành Đai Một Con Đường’».Nhưng niềm vui của TCB không trọn vẹn. Đài RFI của Pháp đi tin tiếp theo, “Việc hải quân Trung Quốc rầm rộ phô trương lực lượng diễn ra cùng lúc với việc hải quân Mỹ cũng không ngần ngại thị uy trên Biển Đông. Cùng ngày với việc Trung Quốc tuyên bố tập trận trên biển Đông ba ngày, HKMH của hải quân Mỹ USS Theodore Roosevelt hôm 10/4 cùng đội tàu tấn công đã bắt đầu tuần tra và có màn diễn tập đầy uy thế ở Biển Đông, trên đường tới Philippines.USS Theodore Roosevelt tiến vào Biển Đông, tập trận với hải quân Singapore, sau đó tiếp tục tập trận trên đường đến cảng Manila của Philippines, trước sự chứng kiến của quan chức Philippines và nhà báo được mời lên tàu."Chúng tôi đã nhìn thấy các tàu Trung Quốc ở xung quanh," Chuẩn đô đốc Steve Koehler, chỉ huy cụm tàu USS Roosevelt nói với các phóng viên có mặt trên chiếc hàng không mẫu hạm.Một số quan chức Mỹ đã ghi nhận với hãng tin Pháp AFP rằng tính ra, khu vực tập trận của hải quân Mỹ và Trung Quốc chỉ cách vài trăm cây số..“Đúng một hôm sau khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra Biển Đông tham dự của duyệt binh của hải quân Trung Quốc, nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn vào hôm 13/04/2018 cũng lên chiến hạm Cơ Long, ra thị sát một cuộc tập trận của hải quân Đài Loan.”Giới quan sát ghi nhận đây là lần đầu tiên mà hải quân Đài Loan tiến hành từ ngày bà Thái Anh Văn nhậm chức tổng thống vào tháng 5 năm 2016.Và “Lực lượng Tuần Duyên Nhật Bản hôm nay, 13/04/2018, cho biết nước này sẽ tăng cường hoạt động tuần tra bằng phi cơ quanh khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, đang bị Trung Quốc tranh chấp, nhằm đối phó với việc Bắc Kinh gia tăng hoạt động tại khu vực này.Theo một phát ngôn viên lực lượng Tuần Duyên Nhật, Tokyo sẽ điều thêm 2 máy bay trong vòng 12 tháng tới đây để tăng cường hoạt động tuần tra xung quanh quần đảo Senkaku. Vào năm tới, nhằm cho phép thực hiện kế hoạch «hệ thống tuần tra 24 giờ» nhằm giám sát quần đảo bị Trung Quốc tranh chấp.Đây không phải lần đầu TCB giương oai diệu võ như Vua Tàu. Ông đã liên tục lợi dụng và khai thác tối đa tinh thần thượng tôn Hán tộc cố hữu của các triều đại vua chúa Trung Hoa, sách động tối đa tinh thần quốc gia cực đoan với khẩu hiệu“ phục hưng đại dân tộc Trung Hoa”, biến Trung Quốc thời Cộng sản thành bá chủ khu vực như thời xa xưa.Vừa mới được Đảng CS Trung Quốc cử làm Chủ Tịch Đảng và Chủ tịch Quân ủy Trung Ương, chưa nhận được bàn giao quyền hành “nhà nước”, ông TCB mau mau mặc bộ quân phục, đi thăm một đại đơn vị của Quân đội Giải phóng Nhân dân của TC ở Quảng Châu. Trước ba quân tướng sĩ, Ông mạnh dạn và tự hào nói Ông sẽ tăng cường quân lực, đó là yếu tố then chốt để thực hiện «giấc mơ Trung Hoa» của ông. Ông tin tưởng «Giấc mơ này có thể được xem như là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh».Trong thời làm Phó Chủ Tịch Nước, Ông là người làm ra chính sách và chỉ đạo các vấn đề Biển Đông của TC. Bây giờ cờ đã vào tay, Ông bắt đầu thời đại của Ông bằng việc xâm chiếm Biển Đông và các đảo của các nước láng giềng, biến Á châu Thái bình dương không thái bình nữa./.(VA)