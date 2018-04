Michigan: HS 15 Tuổi Định Nổ Súng Ở Trường Sắp Ra Toà

VAN BUREN COUNTY - Nghi can mưu toan nổ súng tại trường Paw Paw trong tháng qua, là 1 nam sinh 15 tuổi bị bắt ngày 18-3, đuợc lệnh ra toà nay mai để được lượng giá là phải bị xét xử như người trưởng thành hay không.Cảnh sát viên Trevor Tate báo cáo quan toà: “Bomb Book” của cậu ta là hơn 6 trang mô tả chi tiết việc chế tạo bom khác nhau – ông Tate đối đầu nghi can (mà danh tính không đuợc công bố) lần đầu tiên ngày 22-2. Theo lời ông, không có đe dọa trong Bomb Book - khi xem lại Facebook và các chats, ông thấy không có gì phải quan ngại.Nhưng, mẹ của nghi can đuợc mời tới trường - bà cho phép khám xét tư trang trong phòng của cậu.1 tháng sau, cảnh sát viên Tate trở lại, với trát toà, để thu thập bằng chứng có liên quan với Bomb Book. Lần này, ông Tate khám phá nhiều đạn, vật liệu làm bom và súng cưa nòng – ông cũng phát giác Hit List, là danh sách mục tiêu nổ súng, gồm bạn gái của cậu, và các bạn của cô ta.Ông Tate đọc tài liệu gồm 1 dòng ghi “Tôi ghét tất cả những người này – họ là sản phẩm của xã hội suy đồi”.Nghi can cũng ghi lại ý dịnh nổ bom ngày lễ độc lập 4-7… Công tố thấy là đủ bằng chứng để truy tố – buổi điều trần đầu tiên sẽ là ngày 2-5.