Hoàng Sa, Rừng Tràm, Cháy Xưởng, Trù Dập...

Xuân NiệmVậy là Trung Quốc biến đảo Hoàng Sa của Việt Nam trở thành điểm đến du lịch hốt bạc... sau nửa thế kỷ chiếm đóng. Và có vẻ như, nhà nước Việt Nam đang bó tay, không khiếu nại gì về đàn anh chiếm đảo nữa.Bản tin .VOA kể: Việc Trung Quốc miễn visa cho khách du lịch tới Hải Nam bắt đầu từ ngày 1/5 có thể lót đường cho một số du khách có tính hiếu kỳ tham quan các thực thể trong vùng biển đang trong vòng tranh chấp với các nước khác.Tỉnh Hải Nam sẽ miễn thị thực cho công dân của 59 quốc gia bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, truyền thông nhà nước cho biết. Trong thời gian 30 ngày được miễn thị thực, một số người có thể đặt chân lên một số thực thể nơi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền như các bãi cạn hay rạn san hô ở phía đông nam đảo Hải Nam, ông Zhao Xijun, Phó Hiệu trưởng Phân khoa Tài Chính, Đại học Renmin của Trung Quốc cho biết.Một số các địa điểm này là thuộc Hoàng Sa, một quần đảo đang nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc nhưng Đài Loan và Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.Báo Nhân Đaọ & Đời Sống kể: Lo ngại hàng ngàn héc-ta rừng tràm U Minh Hạ phát hỏa.Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau, đến thời điểm này, toàn bộ diện tích rừng tràm U Minh Hạ đã có trên 41.600ha trong tình trạng khô hạn. Trong đó, dự báo cháy cấp 4, cấp 5 cấp cực kỳ nguy hiểm khoảng 24.000ha, còn lại đang ở cấp báo cháy cấp 3.Báo Công An kể: Sáng 19-4, ngọn lửa bùng phát bên trong nhà xưởng sản xuất đồ gỗ tại KP.5, P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) khiến công nhân nhốn nháo tìm cách dập lửa....Rất may vụ cháy không gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng một lần nữa cảnh tỉnh cho người dân về việc phòng cháy hơn chữa cháy.Báo Công Lý kể chuyện trù dập: Chuyện xảy ra tại Trường Trung cấp Giao thông vận tải (GTVT) miền Nam, trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT, có trụ sở tại TP. Cần Thơ đã khiến dư luận nghi vấn đây là trường hợp trù dập cán bộ vì liên quan đến tố cáo tiêu cực xảy ra tại đây.Đó là trường hợp của cô giáo Hoàng Thị Quỳnh Nga, đảng viên, thạc sỹ quản lý giáo dục đang công tác tại Trường Trung cấp GTVT miền Nam. Trước đó, cô Nga và một số nhân viên của trường phát hiện lãnh đạo nhà trường có nhiều vi phạm trong việc quản lý điều hành của trường trong một thời gian dài nên đã làm đơn tố cáo tiêu cực.Cụ thể, ngày 5/3/2018, Phòng Tổ chức - Hành chính (TC-HC) đã ban hành quyết định phân công nhiệm vụ tạm thời cô Quỳnh Nga phụ trách các công việc: Quản lý, vệ sinh phòng họp; quản lý, chăm sóc bồn hoa cột cờ và tham gia các công tác khác khi lãnh đạo trường, phòng phân công. Quyết định phân công nhiệm vụ tạm thời này do Phó Trưởng phòng TC - HC Phạm Văn Hải ký.Bản tin VnEconomy kể: Theo khảo sát, trong quý 2/2018, Nha Trang sẽ đón nhận khoảng 6.821 căn hộ nghỉ dưỡng đến từ 8 dự án khác nhau. Điều đáng chú ý, dù lượng cung tăng mạnh, nhưng thị trường địa ốc Nha Trang liên tục ghi nhận mức giao dịch kỷ lục.Báo Tiền Phong kể: Ngày 18/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cái Mép, Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết đang trưng cầu giám định xác định các thông tin cụ thể về các xe ô tô Toyota nhập lậu để xử lí theo quy định của pháp luật.Theo thông tin ban đầu, tang vật bị thu giữ gồm 5 xe Toyota 7 chỗ ngồi, đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu được giấu trong 3 container. Số container này do Công ty TNHH MTV Vật tư xuất nhập khẩu Thanh Niên MC (đóng tại xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đứng tên chủ hàng cập cảng Tân Cảng Cái Mép Thị Vải vào ngày 10/3/2018. Theo thông tin khai báo, hàng hóa trong 3 container nói trên là lốp ô tô mới.Bản tin VietnamNet kể chuyện Đắk Nông: Nhân viên quỹ đất bị bắt về hành vi nhận hối lộ 50 triệu đồng của người dân để thỏa thuận, đền bù thu hồi đất.Thông tin từ UBND huyện Krông Nô (Đắk Nông) cho biết, Công an huyện vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Đặng Văn Thanh (SN 1970, trú thị trấn Đắk Mâm, Krông Nô, nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất huyện) để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Thanh bị bắt khi đang làm việc tại trụ sở.Báo Dân Trí kể: Sau sự việc bác sĩ tại BV Xanh Pôn bị bố của bệnh nhi đấm thẳng vào mặt khi đang tư vấn bệnh, nhiều bệnh viện đã lên giải pháp an ninh để đảm bảo an toàn cho bệnh viện. BV Đa khoa tỉnh Phú Thọ còn mời công an về tập huấn cho cán bộ y tế các kỹ năng ứng phó bạo hành.Ngày 19/04, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình "Tập huấn các giải pháp an ninh trong Bệnh viện và các kỹ năng ứng phó với bạo lực tại cơ sở y tế".Sự kiện được sự hỗ trợ của Trung tá NCS Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học Bộ Công an; Võ sư Đinh Công Lịch - Môn phái Nhất Nam.