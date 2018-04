Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 994: Viết Về Bà Ngoại

Helena Thanh Tâm Trần.Các bạn thân mến,Tuần rồi, chúng ta đã đọc bài tưởng nhớ Bà Ngoại của bạn Thomas Vinh Trần, cùng lời phân ưu đến bạn và gia đình. Và đây là bài viết về bà ngoại của bé Thanh Tâm Trần, em gái của Thomas Vinh, viết để tưởng nhớ bà Ngoại của em.Viết Về Bà NgoạiBà ngoại kính yêu,Bà ngoại là một người tốt. Nhưng khi con sinh ra đời thì bà ngoại đã có tóc bạc. Bà giúp anh chị của con nhiều và giúp con ít hơn. Bà ngoại chỉ giúp con ít và bà ngoại đã già nhiều và trước đó bà ngoại đã không già, đối với anh chị của con vì anh chị của con đã được sinh ra trước con.Con vẫn vui vì mỗi ngày bà cho con một đồng. Con nghĩ bà ngoại cảm thấy buồn vì ông ngoại đã mất và bà thật là nhớ ông ngoại.Nhưng bây giờ, bà đã đột quỵ, bà đã ở trong bệnh viện một năm và bà ngoại đã qua đời ngày 23 tháng 3. Mẹ của con rất là buồn, kể cả những em trai của mẹ cũng muốn bà ngoại trở lại. Tất cả mọi người đều nhớ bà ngoại. Không biết gì hơn là cả nhà cầu nguyện cho bà.Dear Bà Ngoại,You are a very kind and loving grandma. When I was born, you had brown hair. As you aged, gray hairs started to pop up.You helped my siblings a lot and you helped me less because you were older and weaker then than as you were when my brothers and sisters were young. I felt happy because every day you would give me one dollar. I think you felt sad because Ông Ngoại died and you really missed him. Later, when you had a stroke, you were in and out of the hospital for a year.Then on March 23, you passed away. My mom is so sad that she want you and Ông Ngoại back. My mom’s brothers want you back.I really miss you. All of us really miss you, but there is nothing we can do, except one. Praying.Love XOXO,Helena Thanh Tâm TrầnLớp 1 Việt Ngữ, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam