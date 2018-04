Kỷ niệm 43 năm mất nước

Phim VIETNAMERICA Chuẩn Bị Lên Đường

Đi Một Vòng Trình chiếu Tại Âu Châu

Phim sẽ đi qua 5 thành phố, 4 quốc gia

9 thành viên của hội VAHF tham dự

*Bản Tin của Hoi VAHF





Sau vòng trình chiếu qua 9 thành phố tại Úc Châu và Tân Tây Lan thành công vang dội, phim VIETNAMERICA đang chuẩn bi lên đường cho vòng trình chiếu Âu Châu qua 5 thành phố tại 4 quốc gia Pháp, Bỉ, Na Uy, Đan Mạch đáp ứng lời mời của 5 tổ chức tại các nước sở tại gồm Hội Thân Hữu Pháp Việt tại Pháp, Voice-EUROPE tại Bỉ, Hùng Sử Việt tại Na Uy , Góp Một Bàn Tay và Hội Người Việt Tự Do tại Đan Mạch nhân mùa kỷ niệm Quốc hận lần thứ 43, cuối tháng 4, đầu tháng 5, 2018.

Paris thành phố có những thước phim VIETNAMERICA được quay tại đây

Phim VIETNAMERICA sẽ được chiếu tại 2 địa điểm tại Paris. Địa điểm đầu tiên là Hội trường nhà thờ Saint Jean Porter Latine, số 1 Square de L’atlantique 92160 Antony RER B ( trạm Les Baconnets) lúc 15 giờ chiều ngày thứ Bảy 28 tháng 4, 2018

Địa điểm thứ hai tại Hội trường chùa Khánh Anh tại số 8 rue Francois Mauriac, Parc aux Lievres, 91000 Évry, 13 giờ chiều ngày 29 tháng 4, 2018. Theo Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam thuộc Hội Thân Hữu Pháp Việt là một trong những tổ chức người Việt được thành lập lâu đời nhất tại Pháp đã đứng ra tổ chức thì Khánh Anh là ngôi Chùa Phật Giáo lớn nhất tại Âu Châu, nơi đây có tượng đài Thuyền Nhân nên buổi chiếu phim sẽ bắt đầu bằng Lễ ưởng niệm những thuyền nhân đã bỏ mình vì tự do sau khi CSVN chiếm và áp đặt chủ nghĩa Cộng sản trên toàn cõi Việt Nam.

Được biết, Pháp là nơi có cộng đồng người Việt đông đảo nhất Âu Châu, khoảng 300,000, trong đó khoảng 70,000 cho tới 80,000 người sinh sống tại Paris và vùng phụ cận. Khoảng 1/3 số người Việt đến sinh sống tại Pháp trước năm 1975 gồm những sinh viên du học và gia đình của họ và những viên chức làm việc cho người Pháp trong thời Pháp thuộc. Phần còn lại là người Pháp gốc Việt là dân tị nạn Cộng sản đến Pháp sau khi Sài gòn thất thủ . Họ là những thuyền nhân được vớt bởi các tổ chức thiện nguyện như Tàu Ánh Sán g, Một Con Tàu Cho Việt Nam, Tổ Chức Y Sĩ Không Biên Giới…và số còn lại được thân nhân bảo lãnh. Phim VIETNAMERICA có một số cảnh và nhân vật đã được quay trong 2 lần đoàn làm phim của hội VAHF đến Paris và một số tài liệu của phim từ Thư Khố quốc gia INA của Pháp. Vì lý do đó mà Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam và một số thân hữu của hội VAHF như Kỹ Sư Nguyễn Duy Vinh tại Canada và ông bà Phan Văn Nhơn và thân hữu tại Paris đã tiếp tay với Ban Tổ Chức để có thể có thêm địa điểm thứ hai cho việc trình hiếu phim VIETNAMERICA vào giờ chót.

Mặt khác, Pháp là quốc gia công nhận chủ nghĩa Cộng Sản và đảng Cộng sản Pháp là một trong những cái nôi cho Đảng CSVN nên sự hiện diện của người Pháp gốc Việt Cộng tại đây khá đông đảo và các sinh hoạt của người Việt quốc gia thường phải đối đầu với phe thân cộng đã và đang được tòa Đại sứ Việt Cộng hỗ trợ mạnh mẽ. Riêng giới trẻ thì hầu như trông đợi chính vào giáo dục gia đình để biết đến sự thật về chiến tranh Việt Nam cũng như nguồn gốc tị nạn của mình. Bác sị Nguyễn Quốc Nam chia sẻ:” Hy vọng phim VIETNAMERICA, phim nói sự thật về chiến tranh VN và nguồn gốc của người tị nạn, đây là cơ hội hiếm có cho khán giả trẻ một cái nhìn rõ ràng hơn về nguồn gốc của mình”.

Đúng ngày 30 tháng 4, phim VIETNAMERICA được trình chiếu tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ.

Buổi trình chiếu thứ hai sẽ diễn ra vào lúc 18:30 chiều ngày 30 tháng 4, 2018 tại Hội trường Centre de Conference Notre Dame du Chant D’Oiseau tại thủ đô Bruxelles của Vương Quốc Bỉ. Đây là một trung tâm khang trang và là một nơi có nhiều những buổi Đại hội quan trọng được tổ chức tại đây

Vương Quốc Bỉ là một quốc gia tuy nhỏ; khoảng trên 30,000 cây số vuông nằm giữa nước Pháp và Đức là hai quốc gia Bỉ chịu ảnh hưởng nhiều hơn cả. Với dân số trên 11 triệu . Bỉ còn là thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu vì sự phồn thịnh về kỹ nghệ, tài chính và thương mại của quốc gia này. Bà Lương Thế Hương, người đứng đầu tổ chức Voice-EUROPE và cũng là Ban Tổ chức tại Bỉ cho biết.có khoảng 12,000 người Việt đang sinh sống tại Bỉ, trong đó có khoảng 4,000 sống tại thủ dô Bruxelles, 3,000 tại Liege là 2 thành phố có người Việt sống đông đảo, số còn lại sống rải rác trên khắm nước Bỉ. Về thành phần gồm những sinh viên du học trước năm 1975 nay phần lớn đã về hưu, người vượt biên, tị nạn và con cái thuộc thế hệ thứ hai và sinh viên du học dưới chế độ CSVN- khoảng 1,000 người. Nhìn chung cộng đồng người Bỉ Gốc Việt thành công tuy lợi tức trung bình của người Việt ngang hàng với người bản xứ, một điểm son cho Vương Quốc Bỉ nói chung và cộng đồng người Bỉ gốc Việt nói riêng. Giới trẻ thành công không chỉ trong ngưỡng của học đường mà cả ngoài đời. Họ là những viên chức, nhân viên trong chính phủ và các công ty. Một số khác làm nghề tự do như văn phòng Bác sĩ,Nha sĩ, hoặc làm chủ các tiệm ăn.

Tuy ít người nhưng cộng đồng người Bỉ gốc Việt cũng có những sinh hoạt mọi mặt văn hóa, chính trị, tôn giáo và xã hội và đã xây dựng được hai công trình lịch sử nói về nguồn gốc của mình; đó là Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân tại Liege và Tượng Thuyển Nhân trong khuôn viên của Commune Saint Josse. Bà Lương Thế Hương cho biết Voice-EUROPE làm việc sát cánh với chủ tịch Đỗ Kỳ Anh của Voice-CANADA nên bà đã được biết về phim và đã có ý định mời phim VIETNAMERICA về chiếu tại Bỉ từ hơn một năm qua nhưng vì nhiều lý do, trong đó lý do quan trọng nhất là người Việt tại Bỉ không đông để có thể đài thọ cho một cuốn phim đến từ Mỹ. Trong dịp 30 tháng 4, 2018, phim được một số tổ chức tại Âu Châu cùng có ý định mời phim VIETNAMERICA nên vòng trình chiếu Âu Châu của phim VIETNAMERICA được hình thành. Bà tỏ ý hy vọng phim VIETNAMERICA sẽ đem lại một ý nghĩa đặc biệt của ngày 30 tháng 4 năm nay cho đồng hương tại Bỉ và góp phần vào nỗ lực nhắc nhở người trẻ tại Bỉ và người Bỉ biết về nguồn gốc của người Việt hải ngoại.

Oslo, thủ đô Nay Uy đẹp như tranh vẽ của chuyện thần tiên có khoảng 10,000 người Việt

Ngày 1 tháng 5, 2018 lúc 14:30 chiều, phim VIETNAMERICA sẽ được trình chiếu tại Hội trường Felix Konferanssesenter tọa lac tại Bryggetorget 3, 0250, thuộc thủ đô Oslo của Na Uy do Hội Hùng Sử Việt đứng ra tổ chức. Bà Trọng Ngọc Trưởng Ban Tổ Chức chia xẽ: Bà đã có ý định mang phim về NaUy để giới thiệu cho đồng huơng khi được biết đến và được xem qua những lời giới thiệu cũng như Clips. Nhưng cho mãi cho đến năm nay bà cùng với Hùng Sử Việt mới thuận cơ duyên để thực hiện (sau nhiều nổ lực) mời phim VIETNAMERICA về chiếu cho đồng hương Na Uy vào dịp 30 tháng 4 năm nay để tưởng niệm niệm 43 năm mất nước và để cho giới trẻ được biết cha anh các em đã phải trải qua những gì để cho các em cuộc sống tự do. Bà Trọng Ngọc cũng cho biết; hiện có khoảng 22,000 người Việt sống trên toàn nước Na Uy. Tại thủ đô Oslo có khoảng 10,000 người. Cố đô Bergen có con số đông đảo thứ hai là khoảng 3,000 người. Nhìn chung người Việt tại đây thành công. Mức lợi tức trung bình còn thua người bản xứ khoảng 15%, nhưng cao hơn những sắc dân di cư khác. Đặc biệt giới trẻ thành công vượt bực trong các trường Tiểu và Trung học. Tại Đại học, các sinh viên Việt cũng đứng hàng thứ ba. Khá nhiều Bác sĩ, Nha sĩ, Dược sĩ , kỹ sư .Nhìn chung, cộng đồng Việt tại Na Uy đoàn kết. Ước vọng chung cho người Việt tại đây theo bà Trọng Ngọc là có tiếng nói trong các cơ quan chính quyền, đặc biệt là tại Quốc Hội Na Uy. Dấu tích lịch sử quan trọng mà cộng đồng người Việt tại đây hoàn thành được đó là Tượng Đài Thuyền Nhân Tỵ Nạn Cộng Sản “Hoa Biển” (Sjoblomst). Khác với 18 Tưởng dài Thuyền Nhân Việt Nam rải rác trên khắp thế giới, Hoa Biển mang hình dáng của một đoá hoa, được kết hợp bởi 5 Cánh buồm do điêu khắc gia Thor Sandborg thực hiện. Ý Tưởng từ những con thuyền mong manh Vượt Biển của người Việt Tỵ Nạn đi tìm tự do. Tượng đài được làm bằng một loại thép không rỉ sét và đặt trên một cột trụ xây từ đáy biển. Đường Kính của Hoa Biến là 6 mét (600cm) và được đặt cách xa bờ khoảng 12 mét (1200cm). Trên bờ có một tấm bia ghi những dòng chử tri ân chính phủ và người dân Na Uy và tên tất cả những con tàu đã cứu vớt người Việt trên hải trình đi tìm tự do. Một điểm son khác của cộng đồng người Na Uy gốc Việt là: Cùng Trịnh Hội và cô Trần Kiều, CD đã tranh đấu để Quốc hội Na Uy biểu quyết ra sắc luật năm 2006 nhận định cư 154 người Việt tỵ nạn đã phải sống tại Phi Luật Tân trên 20 năm.

Tại Đan Mạch, phim VIETNAMERICA được trình chiếu tại hai thành phố đông người Việt nhất





Địa điểm thứ nhất vào lúc 16:00 chiều ngày 5 tháng 5, 2018 tại Hội trường Hasle Kirke Sognegard, số 158 Viborgvej, 8210 Aarhus V. Jylland là thành phố nổi tiếng về Văn Hóa và có đông người Việt sinh sống nhất tại Đan Mạch với con số trên 2,500 người trong tổng số trên 15,000 người Việt sống tại Đan Mạch. Cô Kim Hương thuộc Hội Người Việt Tự Do tại Đan Mạch là Ban Tổ Chức cho biết, khi được biết phim VIETNAMERICA sẽ đến Đan Mạch để ra mắt đồng hương, Nhóm Góp Một Bàn Tay đã liên lạc với cô và cô được sự hỗ trợ của Ban Chấp Hành của Hội Người Việt Tự Do để đưa phim về Aahus . Cô Kim Hương và người Việt tại thành phố này rất vui khi và mong đợi được xem phim trong dịp kỷ niệm 30 tháng 4 năm nay.

Ngày 6 tháng 5, 2018 vào lúc 14:00 chiều, phim VIETNAMERICA sẽ được ra mắt đồng hương tại địa điểm thứ hai của Đan Mạch tại Hội trường Frivilligcenter Odense (Borgernes Hus) Ostre Stationsvej 15,5000 Odense. Nơi đây có khoảng trên 2,000 người Việt Nam đang sinh sống.

Buổi chiếu phim này, do tổ chức Góp Một Bàn Tay DK, một tổ chức tập hợp những người Việt ở Đan Mạch có cùng chung một trăn trở cho quê hương . Ông Hoàng Đình, thay mặt cho tổ chức chia sẻ: Góp Một Bàn Tay DK không nặng hình thức của một tổ chức; anh chị em chúng tôi tập họp lại và được khuyến khích đưa ra bất kỳ một dự án gì của cộng đồng hay của quê hương cần góp một bàn tay chúng tôi bầu ra một người thay mặt nhóm để điều hành và tất cả anh chị em cùng hợp lực vén tay áo cùng làm để phục vụ.

Ông Thiết Đan, một thành viên của Góp Một Bàn Tay DK cho biết thêm: “ Là một sắc dân được xem là có khả năng hội nhập xuất sắc so với các sắc dân khác; với tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất. Học sinh Việt Nam trong nhà trường Đan Mạch vượt hẳn học sinh bản xứ. Tỷ lệt tội phạm thấp nhất theo thống kê. Tất cả những điều này tạm đáp ứng những ước muốn của chính phủ Đan Mạch nói chung đối với những người nhập cư mà họ gọi là “Những người Đan Mạch Mới (New Danish people).

Nói về sự liên lạc chặt chẽ của các hội đoàn người Việt thì chính phủ Đan Mạch không khuyến khích, họ muốn người nhập cư phải quên quá khứ của mình mà phải nghĩ rằng mình là người Đan Mạch. Nhưng hình như người Việt tại đây chưa đáp ứng họ đúng mức và người trẻ Việt Nam dù sinh ra tại Đan Mạch vẫn giữ những giá trị bản sắc riêng của mình. Đối với cộng đồng người Việt tại hải ngoại, đây là một điểm son đáng quý, nhưng vấn đề này được người dân Đan Mạch coi như một “tiêu cực”trước những biến loạn của tình hình chung trên thế giới, đặct biệt là tại Âu Châu khi một số người Hồi Giáo cuồng tín đang ngày càng nhiều và lan tràn tại Đan Mạch”

Cũng nên nhắc lại phim VIETNAMERICA nói về chiến tranh Việt Nam theo quan điểm của người Việt Tự do và cuộc di cư vĩ đại và bi thương của trên 2 triệu người Việt trốn chạy sự cai trị hà khắc của CSVN sau khi chiến tranh VN chấm dứt. Phim do hội Bảo Tồn Lịch Sử Văn Hóa Người Mỹ Gốc Việt vói tên tắt là hội VAHF sản xuất với Đạo diễn Scott Edwards của hãng phim Edwards Media. Phân đoạn 18 phút của phim dưới tên Master Hoa’s Requiem được chọn vào 15 Đại Hội Điện Ảnh, thắng 5 giải quốc gia và quốc tế. Phim VIETNAMERICA ra mắt lần đầu tiên tại Quận Cam, California vào tháng 4 năm 2015, kỷ niệm 40 năm miền Nam rơi vào tay Cộng Sản. Sau đó phim lần lượt được chiếu tại 17 thành phố tại Hoa Kỳ và Canada. VIETNAMERICA đượ vinh dự là phim đầu tiên do người Việt sản xuất trình chiếu tại Viện Bảo Tàng Truyền Thông Hoa Kỳ Newseum và tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Phim vừa hoàn tất vòng trình chiếu qua 9 thành phố tại Úc và Canada vào cuối năm 2017.

Nhà sản xuất Nancy Bùi chia sẻ:” Phái đoàn của vòng trình chiếu Âu châu sẽ có 9 Hội viên và thân hữu của VAHF đi từ các thành phố: Boston, New Orleans, Houston và Austin. Hơn phân nửa các anh chị đã tự trả các chi phí. Riêng Ban Tổ Chức các địa phương đã hy sinh thật nhiều, cả về công sức lẫn tài chánh. Một số nơi may mắn có các nhà bảo trợ, còn phần đông Ban tổ chức lo tiền mướn rạp hoặc phòng chiếu phim và hỗ trợ chi phí di chuyển và phòng ốc cho 4 người . Nhờ vào sự hy sinh này mà khán giả của Âu Châu sẽ được xem phim VIETNAMERICA miễn phí . Tháng 4 là tháng đau buồn đối với người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới. Tháng 4 năm nay anh chị em VAHF tham dự vòng trình chiếu phim VIETNAMERICA sẽ có cơ hội được gặp gỡ và chia sẻ tâm tình và những ước vọng cho quê hương với đồng hương tại 5 thành phố ở Âu châu, nơi mà trên 1 tháng qua người Việt tại những nơi đây đang có những chuẩn bị ráo riết cho việc đón tiếp những đồng hương đến từ phương trời xa, rất xa . Người đợi và người đến đềui rất náo nức và mong chờ”.

Chi tiết về vòng chiếu phim VIETNAMERICA tại Âu Châu, xin liên lạc với VAHF. Điện thoại số: (512) 844-9417. Email: nancy@vietnamerica.org. Website: www.vietnamericamovie.com. Tại các thành phố:, xin liên lạc với

Tại Paris: Bác sĩ Nguyễn Quốc Nam : ĐT: +33 615 081 999

Tại Bruxelles: Bà Lương Thế-Hương. ĐT: +32 498 308 518

Tại Oslo: Ông N. Huấn: ĐT: +47 916 75 615, Hoặc Ông V. Định: +47 977 36 634

Tại AAHUS: Cô Kim Hương. ĐT: +45 22 81 69 58. Hoặc Ông Khánh Vũ: ĐT: +45 40 41 49 06

Tại Odense: Ông Hoàng Đình: ĐT: +45 50 10 45 67. Hoặc +45 30 10 17 67

Bản tin của VAHF

(04/2018)





Hình trái: Chùa Khánh Anh Evry tại ngoại ô Paris là địa đểm chiếu phim VIETNAMERICA đầu tiên trong vòng chiếu tại Âu Chân vào cuối tháng 4, đầu tháng 5, 2018 Hình phải: Đoàn làm phim VIETNAMERICA trong lần quay phim đầu tiên tại Paris vào đầu tháng 1, 2013. (Hình của Internet và VAHF)





Hình trái: Centre de Conference Notre Dame du Chant D’Oiseau nơi phim VIETNAMERICA được trình chiếu vào ngày 30 tháng 4, 2018 để tưởng niện đúng 43 năm đất nước VN hoàn toàn rơi vào tay CS. Hình giữa: Tương Đài Thuyển Nhân tại Liege và hình phải là tượng đài thuyền nhân trong khuôn viên của Commune Saint Josse tại Bruselles do người Việt tại Bỉ vận động và xây dựng. (Hình trên internet)

Hình trái: Trung tâm Felix Konferanse nơi phim VIETNAMERICA sẽ được trình chiếu tại Oslo, Na Uy. Hình phải: Tượng đài Thuyền Nhân “Hoa Biển” tại bờ biển Oslo, Na Uy. (Hình internet & của Hùng Sử Vệt)









Hình trái: Một góc phố của thành phố nổi tiếng về văn hóa Aarhus. Hình phải: Trung tâm Haske Kirke, địa điểm chiếu phim VIETNAMERICA đầu tiên tại Đan Mạch. (Hình Internet)









TrHình trái: Trung tâm Frilillingcenter Odense là địa điểm thứ hai phim VIETNAMERICA được trình chiếu tại Đan Mạch. Hình phải: Người Viee65t tại Đan Mạch trong buổi Hội Ngộ Noel năm 2017. (Hình của Nhóm Góp Một Bàn Tay)