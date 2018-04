Tập Cận Bình: Tăng Tiến Về An Ninh Quốc Gia 4 Năm Qua

BEIJING - Tại phiên họp cấp cao về sứ mạng an ninh quốc gia, lãnh tụ Tập Cận Bình tuyên bố: trong 4 năm qua, ủy hội an ninh quốc gia đã giải quyết nhiều vấn đề không giải quyết đuợc từ lâu, hoàn thành các nhiệm vụ làm chưa xong.Thông tấn chính thức Xinhua tường thuật: việc làm về an ninh quốc gia đã đuợc củng cố, đảng cầm quyền chiếm ưu thế trong việc duy trì an ninh quốc gia.Tuần này, đảng CS kỷ niệm năm thứ tư ủy hội mật do lãnh tụ Tập thành lập và chỉ huy. Đây là lân thứ nhì, thông tin về ủy hội mật xuất hiện trên báo chí, nhưng không kèm theo hình ảnh. Vai trò của nó là không rõ trong các chính sách như nhận chủ quyền biển, đảo tại Biển Đông, đàn áp luật sư nhân quyền và giới tranh đấu. Nhà cầm quyền Hoa Lục mô tả nó như là cơ chế phối hợp viễn kiến rộng lớn của lãnh tụ về an ninh quốc gia, theo báo Hong Kong.Chuyên gia Li Wei giúp việc China Institute of Contemporary International Studies nói “Phát biểu của chủ tịch Tập thừa nhận vai trò của ủy hội mật trong sự vận động chiến lược an ninh quốc gia, không thực hành các chính sách cụ thể nhưng hành động như là cơ chế hoạch định chiến luợc, gồm việc soạn hàng loạt luật về an ninh quốc gia.1 số luật về an ninh quốc gia đã đuợc thông qua năm 2014 – qua năm sau, luật về an ninh quốc gia vưọt quá các lãnh vực quy ước để bao trùm an ninh tài chính, nghĩa vụ về an ninh quốc gia của Macau, Hong Kong, và quyền kiểm soát tư tưởng của đảng CS.Luật chống khủng bố đầu tiên của Trung Cộng ban hành cùng năm 2015, cung cấp căn bản Pháp lý cho các hoạt động hải ngoại của quân đội và lực luợng bán quân sự.Các hoạt động của hội đoàn phi chính phủ (NGO) là đối tượng kiểm soát chặt chẽ hơn về tài chính và nhân sự bằng 1 đạo luật đã ban hành trong năm qua.