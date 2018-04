Ngoại Trưởng Nga: Trump gọi Đien thoại, Mời Putin Đến Mỹ; Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ John Bolton Gặp Đại Sứ Nga

WASHINGTON - Cố vấn an ninh quốc gia của Trump đã tiếp Đại Sứ Nga để thảo luận hình hình căng thẳng chưa từng thấy trong quan hệ song phương.Thông cáo báo chí của Bạch Ốc ghi rõ: cố vấn an ninh quốc gia John Bolton tái xác nhận quan hệ tốt đẹp lợi cho cả 2 bên đòi hỏi sự giải quyết quan ngại về can thiệp của Nga trong các cuộc bầu cử năm 2016 tại Hoa Kỳ, về xử dụng độc chất tại vương quốc UK, và tình hình Syria, Ukraine.Toà ĐS Nga tại thủ đô Washington đã phổ biến tuyên cáo về cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa ĐS Antonov và cố vấn Bolton, khẳng định nhu cầu giảm căng thẳng và mỗi nước cần có chương trình để hoạt động phối hợp về củng cố an ninh quốc tế.Phiá Nga cũng nhắc lại: chính quyền Trump cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.Liên quan đến tình hình Nga-Mỹ một bản tin khác hôm Thứ Sáu cho biết Ngoại Trưởng Nga Sergey Lavrov xác nhận với phóng viên của báo nhà nước RIA Novosti rằng trong một cuộc điện đàm, TT Trump đã mời TT Putin sang Bạch Ốc.