Khoa Báo Chí Đại Học KHXH: Báo TT Phải Làm Rõ Vụ Hiếp

SAIGON -- Thân nhân của cô sinh viên ngành báo chí thực tập bị một ông sếp ở báo Tuổi Trẻ hiếp dâm đã nộp đơn tố cáo với Công an.Bản tin VOV cũng ghi nhận rằng Khoa Báo chí Đại học KHXH & Nhân văn TP HCM vừa gửi công văn đến báo Tuổi trẻ về vụ việc một nữ cộng tác viên tố bị cán bộ của báo hiếp dâm.Cần ghi nhận rằng trong khi báo Tuổi Trẻ ghi rằng ông sếp Tuổi Trẻ bị tình nghi “xâm hại,” và chữ này rất mơ hồ không hiện rõ có nghĩa gì, bản tin VOV ghi rõ rằng đó là “hiếp dâm”.Bản tin VOV ghi rằng nữ CTV bị ông sếp Anh Thoa “xâm hại” (theo chữ của báo Tuôi Trẻ) trong khi say rượu không biết gì nữa, là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM và đang là CTV không thường xuyên của Báo Tuổi Trẻ.VOV kể người nhà đã đưa đơn tố cáo:“Về vụ việc này, tối qua (18/4), trên mạng xã hội xuất hiện thông tin đề cập việc Trưởng ban Truyền hình của Báo Tuổi Trẻ đã có hành vi hiếp dâm nữ CTV khiến nạn nhân tự tử và được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện người nhà của nữ CTV này đã có đơn tố cáo với Công an. Vụ việc đang được khẩn trương xác minh làm rõ.”Bản tin khác của VOV cũng ghi rằng “Khoa Báo chí Đại học KHXH & Nhân văn TP HCM vừa gửi công văn đến báo Tuổi trẻ về vụ việc một nữ cộng tác viên tố bị cán bộ của báo hiếp dâm.”Bản tin viết:“Khoa Báo chí và Truyền thông của trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TP HCM) vừa gửi công văn đến Ban Biên tập báo Tuổi trẻ đề nghị làm rõ vụ việc một cán bộ của báo này bị tố hiếp dâm nữ cộng tác viên.Nội dung thư gửi nêu rõ: Tập thể thầy cô giáo và sinh viên khoa Báo chí và Truyền thông chúng tôi gửi đến Ban biên tập báo Tuổi Trẻ công văn này như một tâm thư để trao đổi thẳng thắn về vụ việc tai tiếng mới đây liên quan đến ông Đ.A.T (trưởng phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ) và CTV báo Tuổi trẻ...Chúng tôi đánh giá cao quyết định đình chỉ công tác của nhà báo Đ.A.T để giải trình làm rõ vụ việc, nhưng chúng tôi cũng phải trao đổi thẳng thắn rằng, nội dung thông cáo báo chí mà Tuổi Trẻ đã phát đi cùng với bản tin phát ngôn về vụ việc này đăng trên báo Tuổi Trẻ online chiều ngày 19/4/2018 khiến chúng tôi rất thất vọng.Chúng tôi muốn lưu ý, chúng ta cần nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề là nữ sinh viên đã chịu đựng một quá trình khủng hoảng tâm lý nặng nề làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần khiến cô ấy suy kiệt sức khỏe và phải đối mặt với quyết định tiêu cực về cuộc đời mình.Vấn đề có tự tử hay không chỉ là một khía cạnh về hành vi, còn điều bản chất cần được nắm bắt là sinh viên đó đã phải chịu đựng một cách bất ổn tâm lý nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng ròng do tác dộng của việc bị xâm hại.Chúng tôi muốn chuyển tới Ban biên tập báo Tuổi trẻ yêu cầu chính thức của các thầy cô và sinh viên khoa Báo chí Truyền thông về trách nhiệm xác minh, điều tra làm rõ bản chất của vụ việc trên tinh thần tôn trọng những thông tin và chứng cứ mà một nữ sinh viên đã can đảm chấp nhận đánh đổi rất nhiều thứ để lên tiếng tố cáo...”Hình như chuyện này sẽ còn tùy, nếu ông sếp Anh Thoa con cháu cán bộ gộc, hẳn là sẽ được ém luôn, cho chìm xuồng.