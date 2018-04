Cựu TT François Hollande Viết Hồi Ký, Nói Về 3 ‘Bà Bồ’

Nguyễn thị Cỏ MayGần như một thứ “văn hóa tổng thống”, các ông Tổng thống Pháp khi tuột xuống khỏi ghế tổng thống thì viết hồi ký. Để lý giải với thần dân của mình “Bởi vì, Bởi vì, rồi lại Bởi vì, …?”. Tính gần nhứt, từ nửa thế kỷ nay, De Gaule, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy và hôm 11 tháng 4 này, François Hollande, chỉ mới rời khỏi ghế Tổng thống một năm, cũng vội cho ra hồi ký “Những bài học về quyền lực”. Sách do nhà Stock ở Paris xuất bản, 288 trang, giá bán 22,00€.Dư luận Pháp chào đón hồi ký cũa ông không nồng nhiệt bằng quyển “Merci pour ce moment” của bà bồ cũ của ông, bà Valérie Trierweiler. Khi xuất bản quyển “Merci pour ce moment”, nhà Les Arènes dự liệu 40000 bản nhưng chỉ trong mấy ngày, đã bán sạch. Sách phải in thêm. Vài tuần sau, sách bán lên tới hơn 300000 quyển. Và sau cùng, lên tới hơn 700000 quyển.Không phải dân Pháp nặng lòng thương cảm bà Valérie Trierweiler bất ngờ bị ông Hollande bỏ rơi vì ông có bồ mới, trẻ hơn, đẹp hơn, thôi bà mà không thèm nói thẳng với bà, lại nhờ hãng tin AFP loan tin, mà trái lại, người ta, nhứt là các bà đầm, tò mò muốn biết tại sao hai người mới đó, nay đã cơm không lành, canh không ngọt? Chuyện này xưa nay chỉ có giường chiếu biết mà thôi.Nay quyển “Những bài học về quyền lực”, riêng giới làm chánh trị, giới ký giả chánh trị, cả Ủy viên Trung ương đảng Xã hội, đồng chí của ông, đều đọc hồi ký của ông và phản ứng cũng không mấy thuận lợi.Ông viết gì mà hồi ký của ông không đươc đón nhận ưu ái? Ông lấy làm tiếc về những sai lầm của ông trong 5 năm cầm quyền? Có thành quả nào làm ông hãnh diện không? Ông phán xét thế nào về một năm làm Tổng thống của người kế nhiệm và cũng là cộng sự, Emmanuel Macron, của ông? Hay ông vội viết Hồi ký vì sợ người ta sẽ quên ông mất?…Ngoài những điểm trên đây, ông Hollande không quên dành ra một chương rìêng nói về 3 Bà bồ của ông. Hay đây có lẽ mới là điểm thật sự sáng chói trong sự nghiệp chánh trị của ông?Con người thật François HollandeTuần vừa qua, tuần báo Le Nouvel Observateur, Cơ quan ngôn luận của đảng Xã hội (chủ nghĩa Parti Socialiste - thường nhấn mạnh «xã hội chủ nghĩa» để tách bạch với «social», xã hội, không do thuyết mác-xít, marxisme) dành riêng phần đầu nói về Hồi ký của đồng chí cựu Đảng trưởng, cựu Tổng thống Pháp, François Hollande, với trang bìa in trọn chân dung của tác giả.Ngay trên trang nhứt, bài quan điểm của ông Sylvain Courage phê phán con người của ông Hollande, làm bộc lộ rõ bản chất của một con người xã hội chủ nghĩa đứng đầu đảng trong 11 năm. Qua những trang sách, tác giả nóng lòng như cháy ruột gan lo giải bày 5 năm làm Tổng thống của mình. Khi viết, rất tiếc ông không phân biệt được đâu là ông «dạy đời» (pédagogie), đâu là ông muốn giải bày những ưu tư của ông, nên điều ông mong muốn là người ta sẽ thấy được chánh sách của ông trước sau là nhứt quán, sẽ đánh giá cao hoạt động Tổng thống, giá trị đích thật của ông, đều không đạt được!TT Macron chưa có phản ứng gì về ông, về 5 năm cầm quyền của ông. Các đồng chí của ông cũng chưa kịp tính sổ với ông nhưng chính ông đã vội tự kết toán sự nghiệp chánh trị của ông.Thật ra, cứ để đó, thời gian trong gần đây sẽ phán xét rõ ràng.Ông Hollande cũng nhìn lại: ông nhìn nhận vụ Leonarda, vụ bê bối tiền bạc của Tổng trưởng Tài chánh Cahuzac, nhưng khi nói về những «ầm ỉ» trong đới sống riêng của ông, thì ông cho đó đều là những chuyện «tào lao» vì lịch sử sẽ chỉ ghi lại điều chánh yếu, tức “những điều ông hứa đều đã «làm đúng» - chận đứng thâm hụt ngân sách, đảo ngược con số thất nghiệp, tăng trưởng tăng, cũng như những dự án cải tổ đều thực hiện (?)!Chỉ lấy riêng một đìểm trong những “thắng lợi” của ông như về «tăng trưởng tăng» thì cũng đủ thấy đâu là đúng – sai. Tăng trưởng tăng chỉ vì nhờ giá dầu hỏa và mức lãi quá thắp. Không cần phải làm gì hơn.Qua hồi ký người ta thấy dường như ông Hollande vẫn chưa tiêu hóa được sự thắng cử Tổng thống của ông Macron, vốn là một cộng sự viên của ông. Ông không ngớt công kích Macron, với giọng điệu kẻ cả như có ý muốn bảo đây là những bài học quí giá về quyền lực hãy lấy mà học đi. Ông nói lớn cho mọi người biết ông là người nghỉ làm Tổng thống chớ không phải là kẻ chiến bại. Tuyên bố không bao giờ từ bỏ chánh trị nên ông Hollande vẫn mơ màng nước Pháp của ông (thời ông làm Tổng thống) vẫn còn đó, còn là của ông. Và nó sẽ mở ra tương lai tốt đẹp!Hollande vẫn tiếc đứt ruột cơ hội ông Fillon thất thế mà ông đã không nhảy ra nắm lấy cơ hội được vì đảng Xã hội của ông tan rã không còn manh giáp. Tuy lúc đó ông đã tuyên bố không ra tái tranh cử nữa!Và để tự an ủi, nay viết Hồi ký, ông nhấn mạnh «Sở dĩ lúc đó ông không muốn ra tranh cử nữa vì thành tích rực rỡ 5 năm cầm quyền của ông, dân chúng chưa kịp đón nhận»!Cũng về Hồi ký của ông Hollande, bà Martine Aubry, Ủy viên TW đảng Xã hội, Thị trưởng Thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp, phản đối trước tiên đoạn ngắn nói về bà vì bà cho rằng hoàn toàn không đúng. Về đánh giá quyển sách, bà Aubry viết “Mọi điều ông ta viết hoàn toàn lố bịch và mâu thuẫn với nhau. Ông nói ông bị loại ra khỏi vòng chọn ứng cử viên do những đảng viên «thọc gậy bánh xe» thân cận với tôi, đồng thời ông lại nói ông chờ sự ủng hộ của tôi. Dầu sao ông cũng không thể đổ tội ông không tái ứng cử được cho vài đảng viên. Tôi cho rằng đây là một quyển sách tự đính chánh trong đó ông bày tỏ một thứ cay đắng. Thật thảm hại”!Đám cưới cho mọi người nhưng trừ tôiCác đảng viên TW Đảng Xã hội, trước hơn ai hết, và quan tâm hơn ai hết, đọc vội Hồi ký của cựu Đảng trưởng François Hollande. Người đọc cũng phản ánh trên nhiều báo chí, Radio. Nhưng chỉ có một Cơ quan tư đặc biệt quan tâm quyển sách ở khía cạnh vô cùng độc đáo. Về 3 Bà Bồ của Hollande. Và Cơ quan đó có tên hoàn toàn mới trong ngôn ngữ Pháp, đó là “Đệ nhứt phu nhơn học” - «La premièredamologie»!Ngành học mới này chuyên nghiên cứu mối quan hệ giữa Tổng thồng và phu nhơn của nền Đệ V Cộng Hòa Pháp.Ông cựu Tổng thống Fançois Hollande chủ trương có bồ, chớ không bao giờ cưới nhau, nhưng lại đề nghị luật đám cưới cho mọi người.Ông nghĩ làm đám cưới cho chính mình, ông mắc cở chết người đi? Hay đám cưới là bị trói tay, không quơ bà khác được? Trong hồi ký, ông dành riêng một chương để nói về 3 Bà Bồ của ông. Ông chỉ có 3 bà mà thôi sao? Có lắm người nói bà Thị trưởng Paris cũng có một thời là bồ của ông. Nhưng 3 bà này là công khai hơn hết. Tựa của chương này là “Sống” (Vivre).Với bà bồ Valérie Trierweiler, còn mang tên chồng, vẫn chưa ly dị, ông Hollande đi nghỉ hè lần đầu tiên ở lâu đài Brégançon, tỉnh Var, miền Nam nước Pháp, dành riêng cho Tổng thống. Đồ đạt và trang trí bên trong còn giữ nguyên từ thời TT. Pompidou. Nay, bà Valérie Trierweiler, vừa lên Đệ nhứt phu nhơn mà, muốn nằm gối mới, bèn đặt mua, một cặp giá mấy trăm euros. Báo chí biết liền lên tiếng «Tổng thống và bồ đi chơi quá tốn kém trong lúc nước Pháp, kinh tế đang suy thoái”. Từ đây, uy tín của Hollande sụp đổ như một lâu đài cát.Qua năm 2012, thấy Hollande ủng hộ bà Ségolène Royal ứng cử Dân biểu, bà Valérie liền ủng hộ đối thủ của Ségolène làm cho Ségolène thất cử. Đây là lúc, Ségolène bị Valérie bám sát phá cho tan nát sự nghiệp chánh trị, làm cho bà mất hết, trở thành như người thất nghiệp. Ngày Hollande đắt cử, đảng viên xã hội và cử tri phe Tả biểu tình mừng Hollande, Ségolène lên đài chúc mừng bồ cũ, vừa hun bên má (bisou) tân Tổng thống. Bà vừa xuống, Valérie vội nhảy thót lên, câu cổ Hollande vừa bảo lớn gần như ra lệnh : «Embrasse-moi par la bouche -Anh hãy bú mồm em đi»! (Tiếng của cán bộ vc quản giáo thấy tù cải tạo hôn vợ vào thăm, bèn mắng: thứ gì nao động thì nấy nệ, học tập thì nơ nà, tư tưởng thì nệc nạc, chỉ có bú mồm nà nia nịa).Khi biết Hollande có bồ bà Julie Gayet, trẻ đẹp, tài tử điện ảnh, Valérie điên tiết lên, đập phá đồ đạt cổ chưng bày trong Điện Elysée, thiệt hại trị giá gần 2 triệu euros. Nhưng những điều này, ông Hollande không viết ra trong Hồi ký. Và chắc cũng chưa bồi hoàn.Bà làm “Đệ Nhứt Phu nhơn”, đòi hỏi văn phòng riêng, ban thư ký 7 người, tỏ vẻ kiêu căng quá đáng, đã làm cho dư luận bất mãn. Báo chí và Dân biểu phê phán. Bà đã phải xẹp bớt.Phải chăng để phục hận, Valérie trong quyển “Merci pour ce moment” đã phơi bày bản tánh thật của Hollande, đảng viên xã hội, nhưng khi dễ người nghèo, ông thường diễu cợt gọi người nghèo là “bọn không có răng” (sans dents).Về Ségolène Royal, Hollande, ông vẫn trung thành với chủ trương của ông là không cưới hỏi nhưng ông nhấn mạnh «25 năm bồ và 4 đứa con” không đủ có giá trị hơn giấy tờ hay sao?Sau cùng ông dành những dòng đầy tình cảm cho bà bồ Julie Gayet hiện còn bồ với nhau. Bà này không xuất hiện bên ông, không can thiệp vào chuyện của ông khi ông còn làm Tổng thống. Bà có ở trong Elysée nhưng kín đáo. Tối tới, sáng ra đi sớm.Julie chỉ đòi hỏi sống với nhau hạnh phúc. Và bà vẫn giữ đời sống nghệ sĩ của mình.Theo Cơ quan «Đệ nhứt phu nhơn học” thì cách cư xử và nụ cười của Julie đủ làm tan biến ở Hollande mọi cảm giác cay đắng của các «đồng chí thọc gậy bánh xe” và đem lại hạnh phúc cho ông nay ở tuổi ngoài lục tuần!Nguyễn thị Cỏ May