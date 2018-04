Thống Nhất, Sòng Bạc, Điện Gió, Mầm Non...

Xuân NiệmHy vọng sẽ hòa bình... hy vọng sẽ thống nhất... Bởi vì không lẽ chia cắt mãi, không lẽ Bắc Hàn theo gương CSVN để tiến chiếm Nam Hàn? Có tin cho biết, Kim Jong-un có thê chuyển nền kinh tế Bắc Hàn theo các mô hình Việt Nam, Trung Quốc.Bản tin RFI ghi rằng theo hãng tin AFP, ngày 20/04/2018, hai nước Triều Tiên đã mở đường dây điện thoại đỏ đầu tiên giữa hai lãnh đạo, vào lúc chỉ còn một tuần nữa sẽ diễn ra cuộc họp thượng đỉnh giữa tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un tại Bàn Môn Điếm.Đường dây điện thoại này nối phủ tổng thống Hàn Quốc ở Seoul với văn phòng tại Bình Nhưỡng của Ủy ban Quốc vụ, mà ông Kim Jong Un là chủ tịch. Đây là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Bắc Triều Tiên, được thành lập vào năm 2016 để thay thế cho Ủy ban Quốc phòng.Bản tin VOA kể: Sòng bạc lớn nhất Việt Nam đang được xây dựng ven theo bờ biển dài 3 km ở Quảng Nam, miền trung Việt Nam, và dự kiến sẽ mở cửa vào năm tới.Khi hoàn thành, dự án Hoiana trị giá 4 tỷ đôla sẽ có diện tích gần 1.000 ha, và cũng bao gồm các cửa hàng, nhà hàng, sân gôn và công viên nước.Một nhà đầu tư chính cho dự án là Suncity Group Holdings Ltd. Hãng này đã kiếm hàng tỉ đôla với việc thu hút những con bạc - chủ yếu từ Trung Quốc - đến các sòng bài ở Macau, lãnh thổ của Trung Quốc.Bản tin RFA kể chuyện Bình Định: 4 cán bộ địa phương gồm Bí thư, Chủ tịch xã Mỹ Thọ cùng hai cán bộ công an đang bị người dân địa phương bắt giữ làm con tin trong trụ sở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để đòi thả 18 người dân bị bắt trước đó vì phản đối một dự án điện gió tại địa phương. Truyền thông trong nước loan tin này hôm 20/4.Báo Người Đưa Tin kể: Tối 19/4, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ liên tiếp đánh vào người, mặt cháu bé tại 1 lớp học ở trường mầm non. Clip sau khi được đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.Theo nội dung đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội thì hình ảnh này được cho là cắt từ camera giám sát tại một phòng học cơ sở mầm non ABC Montessori Preschool trên đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An....phóng viên báo Người Đưa Tin đã đến cơ sở mầm non ABC Montessori Preschool để tìm hiểu. Tại đây, cán bộ phòng GD&ĐT TP.Vinh, cán bộ UBND phường Lê Lợi đang làm việc với chủ cơ sở mầm non này. Chủ cơ sở từ chối cung cấp thông tin với báo chí và bảo vệ đã đuổi phóng viên ra ngoài.Báo Thanh Niên kể: Ngày 19.4, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip cho thấy cô gái bị tên cướp chạy xe máy kéo lê trên đường Nguyễn Thái Học (Q.1, TP.SG)....Thượng úy Phùng Duy Tân, Đội CSGT Bến Thành đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông liền chạy bộ đuổi theo, nhiều người cũng hô hoán nhưng tên cướp chạy quá nhanh nên không kịp can thiệp. Qua khỏi giao lộ khoảng 20 m, cô gái buông tay ra và được mọi người sơ cứu những vết trầy xước chân tay.Báo Tuổi Trẻ kể: Một giáo viên của trường Tiểu học Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) trong lúc lùi ô tô đã tông phải 2 học sinh khiến một em tử vong, một em gãy chân.Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 19-4, ông Phạm Thanh Hải, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo Vân Hồ, cho biết vào khoảng 10h ngày 19-4, tại Trường Tiểu học Vân Hồ (bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm."Thời điểm trên, một giáo viên lùi chiếc ô tô trong khu vực sân trường đã tông trúng 2 học sinh đang chơi trong giờ ra chơi khiến một học sinh lớp 1 tử vong tại chỗ, một học sinh khác bị gãy chân. Em bị gãy chân hiện được điều trị tại bệnh viện.Báo SGGP kể: Đang sửa chữa ống nước, vợ chồng ông Nguyễn Duy Trinh tại tỉnh Lâm Đồng bị đất vùi lấp sâu hơn 2 mét. Phải sau gần một tiếng đồng hồ, vợ chồng ông Trinh mới được người dân cứu sống khỏi khu vực sạt lở.Sáng 20-4, bà Vũ Thị Xuân, Chủ tịch UBND xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), cho biết trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đất chôn vùi 2 vợ chồng khi đang sửa chữa đường ống nước. May mắn, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.Báo Lao Động kể: Gần đây, nhiều đoàn khách du lịch đường bộ Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái theo tour “0 đồng” thường được bố trí ở những nhà nghỉ, khách sạn rẻ tiền ở xa trung tâm Hạ Long, thậm chí nghỉ tận ở Vân Đồn, Cẩm Phả, Uông Bí.Lý do chính: Để du khách không có cơ hội tiêu tiền và dành tiền cho các điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc”. Trong khi đó, chính sách bất cập đã giúp các Cty lữ hành ngoại tỉnh chiếm tới 90% thị phần tour “0 đồng” tại Quảng Ninh.Bản tin VOV kể: Sáng 19-4, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Phú bị xử phạt hành chính vì sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc để tẩy trắng quả dừa.Đây là lần vi phạm thứ 2 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trần Phú (viết tắt Công ty Trần Phú - phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) do ông Trần Văn Phú làm chủ.