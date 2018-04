Giám Đốc Tư Pháp Tiểu Bang New York Muốn Tăng Quyền Để Truy Tố Hình Sự Đối Tượng Được TT Trump Khoan Hồng

NEW YORK - Giám đốc tư pháp của tiểu bang New York, ông Eric Schneiderman, hô hào lập pháp tiểu bang và thống đốc giao cho ông quyền hạn truy tố hình sự với đối tượng đuợc TT Trump khoan hồng – văn thư của ông Schneiderman yêu cầu tiêu trừ khe hở luật pháp để không che chở kẻ phạm tội.Nghĩa là các phụ tá của Trump khó tránh bị truy tố ngay cả khi đoàn Mueller bị trói tay hay giải tán.TT không có quyền hiến định để khoan hồng đối tượng bị tiểu bang truy tố.Ông Schneiderman là 1 chính khách DC đang làm giám đốc tư pháp New York nhiệm kỳ thứ 8, từng thách thức TT tỉ phú New York về các vấn đề môi trường và di trú.Chủ tịch Hạ Viện tiểu bang là dân biểu DC Carl Heastie xác nhận: đang xem xét – nghị sĩ Todd Kaminsky (cùng đảng DC) nói sẽ trình ra nghị truờng luật tiêu trừ khe hở – khe hở nói ở đây là luật tiểu bang New York ngăn xét xử nghi can lần thứ nhì về cùng 1 tội.