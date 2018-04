Chùa A Di Đà Tổ Chức Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

Trong buổi lễ.

Westminster (Bình Sa) -- Tối thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018, Chùa A Di Đà, Trung Tâm Phật Giáo Thích Thiên Ân tọa lạc tại số 14042 Swan St, Thành Phố Westminster, CA 92683, điện thoại (714) 890-0628 do Ni Sư Thích Như Ngọc làm viện chủ đã long trọng tổ chức Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhân dịp nầy Ni Sư Viện Chủ cũng đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Như Điển, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Phương Trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc, Trưởng đoàn Hoằng Pháp Âu – Mỹ chứng minh buổi lễ. Cùng đi với Hòa Thượng có: Thượng Tọa Thích Hạnh Đức, TT. Thích Pháp Trú, ĐĐ. Thích Hạnh Tuệ, ĐĐ.Thích Thường Trí, Ni Sư Thích Tịnh Vân... tại địa phương có sự chứng minh của HT. Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang. Phật tử tham dự có Nhà Văn Nhã Ca và một số qúy Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử.Điều hợp chương trình Đại Đức Thích Hạnh Tuệ.Ni Sư Viện Chủ lên ngỏ lời chào mừng, cảm ơn HT. Trưởng đoàn và Chư tôn đức Tăng, Ni trong phái đoàn cùng đồng hương Phật tử tham dự. Nguyện cầu cho qúy vị sức khỏe khang an trong ánh từ quang chư Phật. Ni Sư cũng đã giới thiệu đến qúy đồng hương Phật tử vê cuộc đời và những đóng góp Phật sự của HT. Trưởng đoàn Hoằng Pháp Âu – Mỹ, Ni Sư cho biết: Trước năm 1975 HT. Như Điển du học tại Nhật, trước khi sang định cư tại Đức quốc, Hằng năm HT. Thích Như Điển và Tăng Đoàn Âu Châu thường sang thuyết pháp tại các chùa Nam, Bắc California và một số các tiểu bang tại Hoa Kỳ. Hôm nay nhân Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tại Chùa A Di Đà, Ban tổ chức cung thỉnh HT ban một thời pháp trong đạo tràng nầy.Sau đó HT. Thích Như Điển cảm ơn Ni Sư Viện Chủ, cùng đồng hương Phật tử, HT. đã nhắc đến HT. Thích Thiện Ân, HT. Thích Mãn Giác, HT đọc hai câu thơ của HT. Thích Mãn Giác: “Mái chùa che chở hồn dân tộc – Nếp sống muôn đời của tổ tông.” Trong lúc nầy Thầy Hạnh Tuệ cho biết đây là chuyến đi cuối cùng sau 20 năm Hoằng pháp tại Hoa Kỳ cùng các nước lân cận, đặc biệt trong những năm tới phái đoàn sẽ dồn công tác hoằng pháp tại Âu Châu.Tiếp theo Thầy Hạnh Tuệ mời mỗi vị trong phái đoàn lần lược lên thuyết giảng, vì thời gian giới hạn nên mổi vị chỉ có 10 phát để trình bày về đề tài của mình.Mở đầu Thầy Hạnh Đức giảng về đề tài “Thuyền Từ” nói về Thuyền Bát Nhã, Thầy khuyên mọi người nên chọn phương pháp nào phù hợp với hoàn cảnh cuộc sống để thực hành.. .Thầy Pháp Trú, Viện Chủ Chùa Liễu Quán ở Đan Mạch lên ngâm bài thơ “Sống” của HT. Thích Nhất Hạnh sau đó Thầy cho biết hiện nay giới trẻ tự tử nhiều là vì họ bị trầm uất bị xáo trộn tâm thức vì vậy muốn ổn định phải đọc sách nói về chánh niệm nhiều hơn, dành thời gian để sống cho chính mình, tu tập chánh niệm…Trong lúc nầy Ca Sĩ Gia Huy lên hát bản “Sám Hối” trong bài hát có những câu: “Sám hối, sám hối đi người- Cuộc đời hãy sống cho nghĩa tình – Dù đời nghèo vẫn thất bình minh…” Tiếp theo Ni Sư Tịnh Vân, lên nói: trong kinh “Đại Bát Niết Bàn” Ni Sư nói có 7 đặc tính là phải đoàn kết, ta sẽ vượt qua khó khăn, chia xẻ pháp thiện để có cuộc sống an lành… tiếp theo Thầy Hạnh Tuệ kể về một câu chuyện đạo. Thầy Thường Trí nói về “Chánh Báo, Y Báo” .HT. Thích Như Điễn kể về những ngày đầu du học tại Nhật, những ngày bắt đầu dịch sách từ tiếng Việt sang tiếng Nhật trong đó có tập “Giọt Mưa Đầu Hạ.” Thầy cũng cho biết hiện nay tại Đức có 12 triệu người ăn chay trường, các món ăn từ Đậu Hủ đã chế biến thành 125 món ăn. Sau đó thầy ký sách tặng đến đồng hương Phật tử tham dự.Đây là lần thứ 50 phái đoàn hoằng pháp của HT. đến Hoa Kỳ, mỗi lần đến Hoa Kỳ thầy đều tặng sách cho Phật tử.HT đã viết và dịch khoảng 70 tác phẩm đã phát hành.Sau những lời tâm tình của HT. trưởng phái đoàn, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn Đức ra phía trước chùa nơi có tượng Đức Quan Thết Âm lộ thiên để cùng thắp nến kinh hành cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, cho Việt Nam sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng.Kết thúc là phần văn nghệ do Ban Hương Từ và các nghệ sĩ thân hữu trình diễn.