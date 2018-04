Chuỗi Sinh Hoạt Nhân Mùa Quốc Hận 30-4 Tại Nam Cali

Một Thông Báo từ nhiều hội đoàn phổ biến sau buổi họp tại Văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali Quốc Gia Nam California cho biết về tổ chức chuỗi sinh hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận Năm Thứ 43 tại Nam California.Bản văn nói rằng các hội đoàn, đoàn thể tham dự đã đồng thuận bầu KQ Bùi Đẹp, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tây Nam Hoa Kỳ/Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại, đảm nhận trách vụ Trưởng Ban Điều Hợp và KQ Lê Văn Sáu đảm nhận trách vụ Thủ quỹ cho chuỗi sinh hoạt Lễ Tưởng Nịệm Quốc Hận Năm Thứ 43 tại Tượng Đài Việt Mỹ, Nam California.Sau đây là chuỗi sinh hoạt tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4 năm 2018, bao gồm:1. Đại Lễ Quốc Tổ Hùng Vương 4897 Việt Lịch: Thứ Bảy từ 11:00 giờ ngày 21/4/2018, tại Đền Hùng Hải Ngoại, 14450 Magnolia #203, Westminster, CA.L/L Ô. Nguyễn Xuân Nghĩa 714-423-88882. Lễ Xuất Phát Treo Cờ tại Rosemead: Chủ Nhật từ 17:00 giờ đến 19:00 giờ ngày 24/04/2018, tại Sân Cờ trong khuôn viên Thị Xã Rosemead, 8838 E. Valley Blvd., Rosemead do Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn tại Hạt Los Angeles phối hợp với các hội đoàn tồ chức.L/L Ô. Nguyễn Long 310-381-96293. Bức Tường Đen do Hội Đồng Quản trị Đền Đức Thánh Trần thực hiện: Thứ Tư từ 17: chiều ngày 25/4/2018, tại Đền Đức Thánh Trần tọa lạc trên Đại Lộ Bolsa 00 giờ.L/L Ô.Trần Vệ 310-800-52024. Lễ xuất phát treo cờ rủ nhân dịp Quốc Hận 30/4 do Hội Đồng Quản Trị Đền Đức Thánh Trần tổ chức Thứ Tư từ 17:00 giờ chiều ngày 25/4/2018, tại Đền Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa. L/L Ô. Trần Vệ 310-800-5202.5. Đêm thắp nến cầu nguyện cho quê hương Việt Nam do Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức: Thứ Sáu, 27/4/2018 lúc 19:00 giờ (7:00 giờ) tối tại Trung Tâm Công Giáo1538 Century Blvd, Santa Ana, CA 92703.L/L L.M Trần Công Nghị MS Lê Minh 714-403-44276. Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Việt Mỹ Entertainment hân hạnh giới thiệu Đêm Văn nghệ ‘ HÁT CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM” với những ca khúc Tháng 4 Đen tồ chức:Thứ Sáu, 27/4/2018 lúc 19:30 giờ (7:30 giờ) chiều tại Hội Trường Việt Mỹ T.V & Entertainment 14190 Beach Blvd. Westminster, CA 92683 ‘ VÀO CỬA TỰ DO’L/L Ô. Cao Minh Hưng 714-403-9315Ô. David Võ 714-277-0209.7. Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận 30/4/2018 và Vinh Danh Quân, Dân, Cán, Chính VNCH vá các Anh Hùng Tử Sĩ đã hy sinh vì Tổ Quốc và chết vì Lý Tưởng Tự Do do: Hội Cựu Chiến Sĩ San Fernando và vùng Phụ cận tổ chức Chiều Thứ Bảy ngày 28/4/2018 tại V/P B/S Nguyễn văn Hưng 7227 Reseda Blvd., Reseda, CA 91335 cạnh Phở Số 1.từ 18:00 giờ đến 21:00 giờL/L Ô. Nguyễn Quang Cảnh 818-798-4466 Ô. Nguyễn Bá Quang 818-578-9959.8. Hội Thảo của Giới Trẻ: Thứ Năm từ 13:00 giờ đến 16:00 giờ ngày 29/4/18 tại Hội Trường 8200 Westminster Blvd, Westminster, Calif.L/L Cô Christine Lê 714-588-31499. Lễ Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ do Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài tổ chức: Chủ nhật từ 10:00 giờ sáng đến 12;00 trưa ngày 29 /4/2018 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.L/L Ô. Hồ Ngọc Minh Đức 714-234-45089. Ngày Thuyền Nhân Việt Nam do Uỷ Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam: Chủ nhật từ 14:00 giờ đến 16:00 giờ ngày 29/4/2018 tại Tượng Đài Thuyền Nhân (bên trong Westminster Memorial Park). Chương trình đã được bảo trợ “VÀO CỬA TỰ DO”L/L Ô. Thái Tú Hạp 626-589-924110. Lễ Tưởng Niệm ngày Quốc Hận đến 21:00 giờ ngày 29/04/2018, tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ 30/4 Năm Thứ 43 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California phối hợp tổ chức.L/L Ô. Bùi Đẹp 951-733-884411. Phút Mặc Niệm do Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Nam California phối hợp với Đài Little Saigon Radio: Thứ Hai, đúng 12:00 giờ trưa ngày 30/04/2018 tại Đền Đức Thánh Trần trên Đại Lộ Bolsa.L/L Ô. Lê Văn Sáu 714-640-031812. Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 năm thứ 43 : do Cộng Đồng Người Việt Pomona tổ chứcChủ nhật ngày 29 tháng 4 năm 2018 từ 0500 giờ tại Hòa Bình Pomona Plaza. 1151 Holt Avenue Pomona, CA.L/L MD Võ Đình Hữu 714-928-303813. Lễ Vinh Danh Cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn: do TTĐH/TNHK.tổ chức Sáng Chủ nhật 5/5/2018 từ 11:00 đến 1300 giờ tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ.L/L . Ô. Bùi Đẹp 951-733-8844.Các thông tin về tưởng niệm có thể hỏi chi tiết Trưởng Ban Điều Hợp: Ô. Bùi Đẹp 951-733-8844(Email: richardjrbui@gmail.com)Các Phó Trưởng Ban Điều Hợp:- Ô. Nguyễn Long 310-381-9629- Ô.Đinh Quang Truật 714-616-8682- Ô. Billy Lê 714-834-2096.