Phản Ứng Về Bài Viết Của Thị Trưởng Tạ Đức Trí

Thắng ĐỗBài viết của Thị Trưởng Tạ để giải thích lá phiếu của ông chấp thuận thành phố Westminster ghi danh chống lại luật SB54 của tiểu bang California không thuyết phục được tôi vì nó cố tình thiếu sót những chi tiết quan trọng và do đó không minh bạch.Điều Thị Trưởng Tạ không đề cập đến là bối cảnh quốc gia dẫn đến việc tiểu bang California thông qua luật này. Từ khi ông Trump lên nhậm chức, chính quyền ông đã tạo nên một khung cảnh làm khó cho người di dân bất kể tình trạng di trú của họ. Đối với người gốc Trung Đông, ông đưa ra luật cấm họ nhập cư, ngay cả những người có giấy phép thường trú (thẻ xanh); Đối với các người đã nhập cư từ lúc còn là trẻ em, ông cho ngưng chính sách nhân đạo DACA mà Tổng Thống Obama đã đề xướng cho họ tạm trú vô thời hạn; Đối với những người có tiền án, ngay cả khi án đó xảy ra lúc họ còn là trẻ em và bây giờ họ đã sống cuộc đời bình thường và lương thiện như bao người khác, ông ra lệnh trục xuất. Các lệnh của ông xé nát bao nhiêu gia đình, bắt cha mẹ xa con hay ngược lại. Động lực của tiểu bang California khi thông qua luật này không nhằm mục đích chống lại liên bang – Thống Đốc Brown đã bắt sửa nhiều chi tiết trong đạo luật để biết chắc rằng tiểu bang không cản trở công việc của cảnh sát di trú liên bang ICE – mà thuần túy vì lý do Nhân Đạo. Lòng Nhân Đạo là thứ mà tất cả các người Việt tị nạn đã từng được hưởng ở xứ này. Chúng ta cần trân quý và duy trì tính đó cho những con người khốn khổ đến sau chúng ta.Thị Trưởng Tạ phân biệt cách một con người rời bỏ xứ sở gốc của mình và cách nhập cư. Ông cho rằng tất cả người Việt tị nạn đều nhập cư hợp pháp. Điều đó hoàn toàn sai. Gia đình tôi đến Guam, thuộc về Mỹ, ngày 24 tháng 4, 1975, khi Hoa Kỳ chưa có bất cứ chính sách nào đón nhận người tị nạn. Như ông nói, cho đến ngày 23 tháng 5, 1975, Tổng Thống Ford mới ký sắc lệnh chính thức đón nhận người tị nạn Đông Nam Á. Xem bộ phim tài liệu Last Days in Vietnam sẽ hiểu rằng cuộc di tản mà tôi và hàng trăm ngàn người Việt khác thoát khỏi Việt Nam là trái luật Mỹ; nó được tổ chức tự phát bởi các cá nhân người Mỹ tuy không được phép của chính phủ hay tòa đại sứ. Chúng tôi đã là những người nhập cư không giấy tờ và trái phép.Thị Trưởng Tạ cũng nói rằng luật SB54 gây khó khăn cho thành phố Westminster, nhưng không nói rõ đó là những khó khăn gì. Những khó khăn đó có thật, hay chỉ trong trí tưởng tượng của Thị Trưởng để bào chữa cho lá phiếu của mình? Theo tôi, luật đó giúp thành phố hơn là gây cản trở, vì thành phố không phải sử dụng các phương tiện của chính quyền địa phương để hỗ trợ chính phủ liên bang.Phía sau bất cứ luật nào cũng là con người, là những mảnh đời. Động cơ của luật SB54 là lòng Nhân Đạo. Hơn ai hết, người Việt tị nạn như chúng ta phải hiểu điều đó, phải biết giúp đỡ những kẻ khốn cùng, thay vì toa rập với những thế lực muốn tước đi những quyền căn bản của những con người đáng thương kia. “Thương người như thể thương thân, người ta gặp bước khó khăn đến nhà”, ông cha vẫn dạy thế, và muôn đời đó vẫn phải là giá trị căn bản của văn hóa Việt Nam.