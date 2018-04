Xâm Hại, Triều Tiên, Nhân Quyền, Côn Đồ...

Xuân NiệmChữ “xâm hại” có nghĩa đơn giản là “hiếp dâm”... Khi báo nhà nước loan các bản tin về cán bộ hiếp dâm, thì nói tránh qua là “xâm hại”... Còn dân thường khi vướng tội, báo nhà nước nói rõ là “hiếp dâm”... Lần này là một cán bộ nổi tiếng trong báo Tuổi Trẻ.Bản tin BBC kể: Một trong những tờ báo lớn nhất Việt Nam, Tuổi Trẻ, tạm đình chỉ công việc của một nhà báo để "làm rõ" cáo buộc xâm hại tình dục.Thông báo trên trang web Tuổi Trẻ ngày 19/4 nói nhà báo Anh Thoa, trưởng phòng Truyền hình báo Tuổi Trẻ, bị tạm đình chỉ công việc "để tiếp tục làm rõ những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội".Thông báo nói: "Kết quả xác minh bước đầu cho thấy thông tin một cộng tác viên của báo Tuổi Trẻ tự tử là không chính xác.""Cộng tác viên này nhập viện từ tối 18/4 vì lý do sức khỏe và đã xuất viện trong sáng 19/4."Cũng nên nói thêm rằng, các thông tin từ Facebook cho biết rằng một cô sinh viên tập sự bị ông sếp Anh Thoa mời đi uống rượu, say và thế là bị ông sếp Anh Thoa đưa về nhà... làm gì thì không ai rõ. Sau đó, tin này nói rằng cô tập sự hai lần tự tử. Thế là Báo Tuổi Trẻ nói rằng “cô không tự tử”...Bản tin RFI ghi nhận: Theo hãng tin AFP hôm 19/04/2018, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã trao tặng cho vợ của ông, Ri Sol Ju, danh hiệu “ Đệ nhất Phu nhân”, cho thấy là vị trí của bà được nâng cao vào thời điểm Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị cho hai thượng đỉnh liên tiếp với Hàn Quốc và Hoa Kỳ.Ri Sol Ju thường đi cùng với chồng trong các sự kiện chính thức, nhưng gần đây bà lần đầu tiên đã một mình đi dự một buổi diễn của một đoàn nghệ thuật Trung Quốc. Khi tường thuật về sự kiện này, báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên đã gọi bà Ri Sol Ju là “Đệ nhất Phu nhân kính yêu”.Bản tin VOA kể: Việt Nam cùng 5 nước khác, trong đó có Trung Quốc và Nga, mới chống một quyết định của Liên Hiệp Quốc, cho phép tổ chức nhân quyền của Mỹ được phép phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền cũng như các cơ quan khác của Liên Hiệp Quốc.Theo AP, Hội đồng Xã hội và Kinh tế gồm 54 thành viên đã chấp thuận đơn của hai tổ chức của Mỹ gồm Ủy ban Nhân quyền ở Bắc Hàn với tỷ lệ thuận chống là 29/6 trong khi có 13 phiếu trắng, cũng như đơn của Trung tâm Ghi nhận Nhân quyền Iran với tỷ lệ thuận chống là 22/7 trong khi có 17 phiếu trắng.Nghĩa là, đồng minh của VN là Iran, Bắc Hàn.VTC kể chuyện tên côn đồ hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn: Danh tính kẻ hành hung bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn dã man được xác định là Trương Văn Thanh và tên này từng có một tiền sự về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.Trả lời PV VTC News, đại diện cảnh sát khu vực quản lý tổ 11, địa bàn 11, phường Vĩnh Phúc cho biết, người hành hung bác sỹ trong bệnh viện Xanh Pôn là Trương Văn Thanh, sinh năm 1986, quê quán An Hải, Hải Phòng.Trước đó, VTC đã kể: Sáng 18/4, GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết: "Sau khi sự việc bố bệnh nhi tát thẳng vào mặt bác sĩ xảy ra, bác sĩ Chiến đã ra làm việc với công an và gặp kẻ hành hung mình. Nhưng buổi làm việc này chỉ là thủ tục, vì kẻ hành hung bác sĩ đã được thả ngay trước đó, mà không bị xử lý gì cả.Bản tin Infonet kể về “Cà phê trộn pin: Sự tàn nhẫn không thể nào chấp nhận trong kinh doanh”...PGS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ thực phẩm đại học Bách Khoa cho rằng, hành động trộn pin vào cà phê rồi bán ra thị trường không thể nào chấp nhận được và đây là sự tàn nhẫn trong kinh doanh....ngày 16/4, lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh đột nhập vào cơ sở chế biến cà phê bột của gia đình bà Nguyễn Thị Loan (trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp).Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng thu giữ 2 chậu chứa cục pin hiệu Con Ó (khoảng 35kg) đã được đập vụn, 1 xô chứa nước màu đen (khoảng 10kg) đã được hòa tan bằng pin, 12 tấn cà phê bột đã được chủ cơ sở cho nhuộm đen bằng pin đang chuẩn bị đóng gói cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc sản xuất cà phê bẩn.Báo Pháp Luật Plus/VTV ghi nhận:Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 17/4 đã có văn bản yêu cầu Trường tiểu học-THCS-THPT Newton, Hà Nội ngừng hợp tác với Trường quốc tế George Washington, Mỹ (GWIS) sau khi xác nhận đây là đối tác không có thật. Tính đến thời điểm hiện tại, trường quốc tế "ma" này đã ký thỏa thuận hợp tác liên kết với các trường học tại 14 tỉnh thành trong cả nước.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể chuyện Quảng Ninh: Hàng trăm công nhân kêu cứu vì bị nợ lương liên tục...Chiều ngày 18/4, hàng trăm công nhân công ty CP sửa chữa đóng tàu biển Nosco VinaLines tại thị Xã Quảng Yên, Quảng Ninh đã cùng ký tên gửi đơn cầu cứu đến Báo DĐDN.... anh Đặng Văn Ninh, phân xưởng sàn nâng cho biết, từ năm 2016 công ty luôn thanh toán theo kiểu tháng có tháng không, cho đến thời điểm này đã là 2 năm trên 100 công nhân làm việc tại đây bị nợ từ 2 đến 6 tháng tiền lương, tiền tăng ca và các chế độ khác, cá biệt có người gần như chưa nhận được đồng lương nào. Nếu tính tổng số tiền mà công ty nợ anh em chúng tôi cũng phải lên đến trên 15 tỷ, nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn, vay nợ.