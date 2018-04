Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam Nói Rằng Hoa Kỳ Muốn Trục Xuất Hàng Ngàn Người VN Đã Được Một Hiệp Ước Bảo Vệ; Lịch Cấp Chiếu Khán Và Chuyển Diện Cư Trú Tháng 5-2018

Lê Minh Hải

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn trục xuất hàng ngàn người Việt Nam đã được một hiệp ước bảo vệ.Chính phủ Hoa Kỳ muốn đưa hàng ngàn di dân Việt Nam trở về Việt Nam, dù rằng hiệp ước Hoa Kỳ - Việt Nam ghi rõ việc bảo vệ nhiều người trong số này không bị trục xuất. Điều này đã được ông Ted Osius, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nêu lên. Ông Osius đã rời khỏi Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ và hiện nay là phó chủ tịch Đại Học Fulbright Việt Nam tại Sài Gòn.Một "số nhỏ" những người được hiệp ước kể trên đã bị trục xuất về Việt Nam. Ông Osius nói rằng đó là nỗ lực của hành pháp Trump muốn trục xuất những di dân phạm tội bắt đầu thi hành từ tháng Tư năm 2017. Chúng tôi khuyến khích tất cả công dân Hoa Kỳ nên đi bầu chọn các vị ứng viên quốc hội nào có tấm lòng nhân bản hướng đến tất cả người di dân và tỵ nạn.Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nói rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn trục xuất hàng ngàn người Việt Nam đã được một hiệp ước bảo vệ.Chính phủ Hoa Kỳ muốn đưa hàng ngàn di dân Việt Nam trở về Việt Nam, dù rằng hiệp ước Hoa Kỳ - Việt Nam ghi rõ việc bảo vệ nhiều người trong số này không bị trục xuất. Điều này đã được ông Ted Osius, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, nêu lên. Ông Osius đã rời khỏi Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ và hiện nay là phó chủ tịch Đại Học Fulbright Việt Nam tại Sài Gòn.Một "số nhỏ" những người được hiệp ước kể trên đã bị trục xuất về Việt Nam. Ông Osius nói rằng đó là nỗ lực của hành pháp Trump muốn trục xuất những di dân phạm tội bắt đầu thi hành từ tháng Tư năm 2017. Cũng chính điều này đã đưa ông đến quyết định từ chức khỏi Bộ Ngọai Giao vào tháng 10 năm 2017.Một Hiệp Ước 2008 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói rằng "Những công dân Việt Nam không là đối tượng bị trục xuất nếu họ đến Hoa Kỳ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995".Một phát ngôn viên của văn phòng Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan Hoa Kỳ (tức U.S. Immigration and Custom Enforcement - ICE) nói rằng cho đến tháng 12 năm 2017, có 8.600 công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ nằm trong danh sách bị trục xuất và trong số này có 7.800 người bị phạm tội hình sự.Vì thế, chính phủ Hoa Kỳ hiện nay muốn lờ đi hiệp ước 2008 và muốn đưa hàng ngàn người có án hình sự về Việt Nam, mặc dù họ đã đến Hoa Kỳ trước năm 1995.Nhưng dĩ nhiên là nhà nước Cộng sản Việt Nam không hài lòng về việc này. Nhiều di dân đến Hoa Kỳ trước năm 1995 là những người ủng hộ chính quyền miền Nam Việt Nam từng được Hoa Kỳ yểm trợ. Hà Nội nhìn họ như những thành phần sẽ gây bất ổn xã hội nếu bị trục xuất về Việt Nam.Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius hiện là phó chủ tịch trường Đại Học Fulbright Việt Nam. Đây có phải là một trường đại học Hoa Kỳ mới ở Việt Nam không?Đại Học Fulbright Việt Nam là một trường đại học tư hòan tòan mới, độc lập, không lập ra vì lợi nhuận ở Sài Gòn. Đây là một trường đại học độc lập và không lập ra vì lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam. Nguồn tài chính lớn để khởi sự và phát triển trường đại học này đến từ chính phủ Hoa Kỳ, nhưng trường đại học này lại không có liên hệ gì đến chính phủ Hoa Kỳ và hòan tòan do ban điều hành người Việt Nam kiểm sóat.Đại Học Fulbright Việt Nam đang họat động tạm thời tại Quận 7 và sẽ chuyển đến một khu trường mới tại Quận 9 vào năm 2020. Trường này dành cho những sinh viên chưa tốt nghiệp đại học và hậu đại học. Các môn học đều được dạy bằng Anh ngữ.Học phí một năm vào khỏang 20.000 mỹ kim. Phòng ăn ở sẽ được tính với giá không vì lợi nhuận và sẽ không quá 3.000 mỹ kim một năm. Đại Học Fulbright Việt Nam có chương trình trợ cấp tài chánh cho những sinh viên hội đủ điều kiện.Lệnh Hành Pháp của ông Trump về vấn đề trợ cấp xã hội không ảnh hưởng điều gì, ít nhất là chưa xảy ra.Vào ngày 12 tháng 4 năm 2018 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký một lệnh hành pháp nhắm vào việc giải quyết những người đang thụ hưởng trợ cấp xã hội nhưng chưa muốn đi làm. Tòa Bạch Ốc nói rằng một phần nỗ lực của Tổng thống Trump muốn tạo một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ cho Hoa Kỳ bao gồm việc chuyển những công dân Hoa Kỳ nhận trợ cấp xã hội phải đi làm việc.Nếu gia đình qúy vị đang nhận phiếu thực phẩm (food stamps) xin yên tâm. Lệnh hành pháp sẽ không ảnh hưởng ngay đến bất cứ chương trình hoặc quyền lợi nào. Lệnh Hành Pháp chỉ hướng dẫn các văn phòng xã hội duyệt lại chính sách của họ và đưa ra đề nghị. Điều này còn tùy thuộc vào quốc hội muốn có những thay đổi nào về trợ cấp y tế và phiếu thực phẩm, có lẽ vào năm 2019.Ban Lệnh Hành Pháp là thói quen của ông Trump. Những tin tức hàng đầu trên truyền thông cho thấy ông Trump muốn xiết mạnh chương trình trợ cấp xã hội. Điều này có thể làm hài lòng thành phần cực hữu da trắng nằm trong số những người ủng hộ ông Trump. Điều này cũng có thể giúp cho đảng Cộng Hòa trong mùa bầu cử tháng 11.Năm mươi chín phần trăm dân Mỹ nói rằng họ nghĩ là những người thụ hưởng trợ cấp xã hội phần lớn là người Mỹ da đen hoặc người di dân. Nhưng dữ kiện cho thấy người da trắng nghèo là nhóm đông nhất đang nhận trợ cấp xã hội.Tin hàng đầu trong ngày 10 tháng 4 nói rằng "Tòa án Arizona bác bỏ đề nghị tính học phí thấp hơn cho di dân". Họ đã bỏ quên một chữ. Họ nên nói rằng "Tòa án Arizona bác bỏ đề nghị tính học phí thấp cho di dân bất hợp pháp".Tòa Thượng Thẩm Arizona phán rằng những sinh viên thuộc diện DACA không hợp lệ để xin học phí đại học với giá thấp hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến 2.000 sinh viên trong trường đại học Công lập (chương trình 2 năm) lớn nhất của tiểu bang này và hàng trăm sinh viên ở những trường khác và ba trường đại học (chương trình 4 năm) của tiểu bang.Luật Arizona năm 2006 cấm cung cấp những lợi ích công cộng cho những ai sống ở tiểu bang Arizona không có quy chế hợp pháp, các trường đại học công lập không nghĩ rằng luật này áp dụng cho những sinh viên DACA. DACA là một chương trình nhân đạo do Tổng thống Obama lập ra để giúp tạm thời không trục xuất những người được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp khi họ còn thơ ấu.Trong tháng Chín sắp tới, một sinh viên DACA ở một trường đại học công lập (chương trình 2năm) sẽ thấy học phí sẽ tăng từ 2.580 mỹ kim một năm lên đến 8.900 mỹ kim một năm. Ba trường đại học (chương trình 4 năm) của tiểu bang tính học phí mỗi năm là 10.000 mỹ kim. Trong tháng 9 tới, các sinh viên DACA sẽ phải trả 15.000 mỹ kim một năm nếu muốn học ở các trường đại học (chương trình 4 năm) tại tiểu bang Arizona.Trong lúc đó, nhiều người đã bày tỏ sự cám ơn Thống đốc Brown. Người trả thuế của tiểu bang California đã phải hỗ trợ cho những di dân bất hợp pháp bằng cách cho họ được hưởng chương trình trợ giúp tài chánh và học bổng. Trong một số trường hợp, tiền thuế của dân cư California sẽ giúp cho di dân bất hợp pháp được học miễn phí trong năm đại học đầu tiên. Điều này chẳng ngạc nhiên khi tiểu bang California là một trong năm tiểu bang đứng đầu bị thuế lợi tức cao nhất. Và cũng chẳng ngạc nhiên khi tiểu bang California là một trong năm tiểu bang có nhiều người dời đi chỗ khác sinh sống. Cũng chỉ vì thuế mà thôi.LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 5-2018(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực(2) - Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 08/04/2011 (Tăng 2 tuần)(F-1 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/01/2012)(3) - Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: 01/06/2016 (Tăng 4 tuần)(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/09/2017)(4) - Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 15/05/2011 (Tăng 5 tuần)(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/09/2011)(5) - Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 01/02/2006 (Tăng 3 tuần)(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/09/2006)(6) - Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/10/2004 (Tăng 2 tuần)(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/04/2005)(7) -Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lựcHỏi Đáp Di Trú- Hỏi: Liệu ông Trump có thay đổi nào về tiêu chuẩn hợp lệ nhận phiếu thực phẩm và săn sóc y tế trong năm nay không?- Đáp: Phần lớn những người đang nhận trợ cấp xã hội là những người da trắng nghèo và hầu hết đã bỏ phiếu cho ông Trump. Vì thế, để giúp cho đảng Cộng Hòa trong mùa bầu cử tháng 11 sắp tới, sẽ không có những thay đổi nào về phiếu thực phẩm và săn sóc y tế.- Hỏi: Những di dân đang ở trong nhà giam của cơ quan ICE, nằm trong danh sách bị trục xuất có lẽ không đủ khả năng thuê luật sư. Có cách nào giúp họ được hưởng sự giúp đỡ pháp lý miễn phí không, đối với những người đến Hoa Kỳ trước năm 1995?- Đáp: Có một Chương Trình Hướng Dẫn Pháp Lý được chính phủ chấp thuận. Có 19 văn phòng miễn phí. Những luật sư này sẽ giải thích cho người bị giam giữ về hệ thống tòa án sẽ tiến hành ra sao và cố vấn về phương cách tiến hành thủ tục, thêm vào đó là đưa ra vấn đề người đại diện pháp lý cho họ với lệ phí thấp hoặc miễn phí. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng Tư vừa qua, Bộ Tư Pháp đề nghị tạm đình chỉ chương trình này và không rõ bao giờ sẽ trở lại.- Hỏi: Liệu ông Trump vẫn còn nghĩ về chương trình DACA và cải tổ luật di trú, hay vấn đề này đã chết rồi?- Đáp: Vào ngày 11 tháng 4 vừa qua, Tổng thống bàn bạc vấn đề DACA với các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa của quốc hội, nhưng ông luôn than phiền về việc thiếu sự cộng tác của quốc hội. Từ nay đến cuối năm, và có lẽ cả năm tới, chúng ta sẽ không thấy bất cứ sự thay đổi nào về luật di trú.