Tôi Nên Có Hợp Đồng Tiền Hôn Nhân Không?

LS Brian Nguyen

Prenup là chữ viết tắt của prenuptial agreement (hợp đồng tiền hôn nhân). Prenuptial agreement là một hợp đồng được viết ra giữa hai người trước khi kết hôn để liệt kê tất cả tài sản và nợ nần đồng thời đưa ra chi tiết về cách chia tài sản và giải quyết nợ nần của mỗi người nếu hôn nhân kết thúc. Chúng ta mua bảo hiểm xe lỡ khi chúng ta bị tai nạn. Chúng ta mua bảo hiểm sức khỏe lỡ khi chúng ta bị bệnh. Hợp đồng tiền hôn nhân đơn giản là bảo hiểm hôn nhân. Prenuptial agreement có điểm thuận lợi và điểm bất lợi. Chúng tôi xin nêu ra một vài chi tiết ở dưới đây:

Thuận Lợi:

Ngăn chặn ly dị với ý đồ xấu xa

Quí vị sẽ tránh được thủ tục ra tòa kéo dài vì thế giảm chi phí luật sư và chi phí kiện tụng.

Cho phép quí vị định nghĩa về tài sản riêng(cá nhân) và tài sản chung.

Cho phép quí vị ấn định tiền nợ của riêng mỗi người và tránh chia số nợ đó sau khi ly dị

Cho phép quí vị quyết định cách chia và chỉ định tài sản của quí vị sau khi qua đời.

Cho quí vị cảm giác bình an khi biết công ăn việc làm của mình được bảo vệ nếu việc ly dị xảy ra.

Theo kinh nghiệm bản thân chúng tôi, xác suất ly dị rất thấp khi có hợp đồng tiền hôn nhân vì nó tạo cơ hội cho hai bên nói chuyện rõ ràng về tài chánh trước lúc lập gia đình.

Bất Lợi:

Hợp đồng tiền hôn nhân không bao hàm quyền nuôi con và vấn đề tiền cấp dưỡng con.

Không có hợp đồng nào có thể huỷ bỏ luật lệ về trách nhiệm của phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ, y tế, phúc lợi và giáo dục con cái.

Tòa án luật gia đình sẽ dành thẩm quyền tài phán để làm mất hiệu lực bất cứ điều khoản nào tòa thấy bất công và bất chính.

Prenup Checklist:

Đây là những câu hỏi quí vị và người phối ngẫu nên tự đặt ra trước khi quyết định tiến hành hợp đồng tiền hôn nhân.

Quí vị có nhà cửa trước khi kết hôn không?

Quí vị có làm chủ cơ sở thương mại nào không?

Ngoài việc làm chủ căn nhà, quí vị có tài sản giá trị nào khác không?

Thu nhập của quí vị có hơn $100,000 mỗi năm không?

Quí vị đã tích luỹ được bao nhiêu tiền phúc lợi hưu trí?

Quan trọng nhất, cả hai người có thoải mái với quyết định này không?

Nói chuyện với người phối ngẫu:

Nên suy nghĩ chín chắn và chọn đúng thời điểm khi đề cập với người phối ngẫu về hợp đồng tiền hôn nhân. Nếu tiến hành một cách cởi mở và thành thật, sự điều đình và việc viết ra bản nháp của hợp đồng tiền hôn nhân sẽ giúp cho hôn nhân của quí vị vững mạnh hơn vì đây sẽ là cơ hội để hai bên đạt được sự bình yên, nếu lỡ có khúc mắc đến cuộc sống riêng tư thì sẽ không ảnh hưởng xấu đến công ăn việc làm.

Tôi Nên Mướn Luật Sư Không?

Hai bên đối phương nên tham khảo với luật sư riêng trước khi tiến hành hợp đồng tiền hôn nhân. Dĩ nhiên, chỉ chính hai bên đối phương có thể nói lên những điều họ thật sự muốn và cần về việc chia tài sản và giải quyết nợ nần nếu lỡ bị ly dị. Mướn một luật sư sẽ bảo đảm rằng là hợp đồng này có hiệu lực, quyền của quí vị được bảo vệ và quí vị không bỏ sót bất cứ vấn để quan trọng nào.

Đối với người Việt Nam, hợp đồng tiền hôn nhân là vấn đề tương đối nhạy cảm, nhưng thời nay cũng khá nhiều người thấy vấn đề này trở nên cần thiết và ích lợi cho hôn nhân nên đã tìm đến luật sư để tiến hành Prenuptial Agreement. Quí vị nên chọn luật sư có chuyên môn trong lãnh vực này để đạt được kết quả chính xác và tránh những sai sót khiến tòa huỷ bỏ hợp đồng. Xin lưu ý: Hợp đồng tiền hôn nhân Prenuptial Agreement chỉ có giá trị trên văn bản tiếng Anh

Cáo bạch: Bài viết này chỉ cung cấp thông tin chung và không nhằm tư vấn cho một cá nhân nào. Chuyên mục Sổ Tay Luật Pháp không cung cấp những dịch vụ pháp lý, chuyên môn. Những thông tin trên đây không phải là những lời khuyên đủ tính chất pháp lý, hay là một dịch vụ chuyên môn. Luật sư và văn phòng luật sư có thể không cung cấp dịch vụ pháp lý bằng tiếng Việt cho quí vị. Xin vui lòng hỏi trước với mỗi luật sư hay văn phòng luật sư để biết là họ cung cấp dịch vụ pháp lý bằng một ngôn ngữ nào đó không phải là Anh Ngữ.

Bài báo được viết bằng tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt. Mặc dù thông dịch viên cố gắng dịch chính xác đến mức tối đa có thể, tuy nhiên không có bản dịch nào là tuyệt đối. Chúng tôi không bảo đảm sự chính xác của bản dịch. Nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến độ chính xác của thông tin trong bản dịch, xin vui lòng tham khảo bản Anh Ngữ được xem như bản chính (tại trang nhà www.vietbao.com , thư mục Tin Tuần- Luật Pháp) . Bất kỳ sự khác biệt nào tạo ra trong khi dịch thuật đều không bị một ràng buộc pháp lý nào, và không có hệ quả pháp lý phải tuân thủ.

Should I Get a Prenup?

Prenup, of course, is short for prenuptial agreement. A prenuptial agreement is a written contract created by two persons before they are married that lists all of their assets and debts and specifies how each person's assets and debts will be divided if the marriage ends. We buy car insurance just in case we get into an accident. We buy health insurance just in case we get sick. A prenup is basically marriage insurance. There are both pros and cons to getting a pre-nuptial agreement. I outline them below.

Pros

It prevents a nasty divorce.

By avoiding extended court proceedings, you reduce your legal and attorney fees.

It allows you to define what is separate property (personal) and what is community property.

It allows you to assign debt to the appropriate spouse and avoid sharing debt after a divorce.

It allows you to determine how you want to divide and assign your estate in case you die.

It gives you the peace of mind of knowing that your livelihood will be protected if a divorce does occur.

Cons

A prenup cannot cover child custody and child support issues. No contract can void both parents’ statutory duties to provide for the health, welfare, and education of their children.

A family law court will reserve jurisdiction to invalidate any provisions it finds to be unfair or unjust.

Prenup Checklist

These are the questions you and your significant other should be asking yourselves when deciding whether or not to get a prenup.

Did you acquire real estate before your marriage?

Are you a business owner?

Aside from real estate ownership, do you have other significant assets?

Is your income more than $100,000.00 a year?

How much retirement benefits have you accrued?

Most importantly, are both you and your soon-to-be-spouse comfortable with your decision?

Talking with your Significant Other

Talking with your significant other about executing a prenuptial agreement should be done thoughtfully and at the right time. If approached with openness and honesty, negotiating and drafting a prenuptial agreement may even strengthen your upcoming marriage since it will provide both spouses with the peace of mind that a divorce will not harm their livelihoods.

Should I Hire an Attorney?

Both parties should consider consulting with his/her own independent attorney before executing a prenuptial agreement. Of course, only the Parties themselves can articulate their wants and needs regarding post-divorce property and debt division. But hiring an attorney will ensure that the agreement is actually enforceable, your rights are protected, and that you haven’t failed to address crucial issues.

DISCLAIMER: The information on this website is for general information purposes only. Nothing on this site should be taken as legal advice for any individual case or situation. This information on this website is not intended to create, and receipt or viewing of this information does not constitute, an attorney-client relationship. Information provided on the website is provided "as is" without warranty of any kind, either express or implied, including without limitation, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose or noninfringement.

