Israel Kỷ Niệm 70 Năm Lập Quốc, Palestine Biểu Tình Đòi Đất

JERUSALEM - Israel sẵn sàng kỷ niệm 70 năm lập quốc giữa lúc chào mừng thành tựu kinh tế và khả năng quân sự trong khi đối đầu hàng loạt thách thức cũ và mới, về an ninh và chính trị.Kỉ niệm tuyên bố độc lập của lãnh tụ David Ben-Gurion bắt đầu lúc chập tối ngày Thứ Tư theo luật truyền thống Hebrew.Từ tối Thứ Ba, toàn dân Israel ngưng mọi hoạt động để truy điệu chiến sĩ và mọi công dân đã hy sinh – các sinh hoạt mừng độc lập sẽ đuợc cử hành tiếp theo.Bắt đầu lễ, Thủ Tướng Netanyahu cổ vũ các cảnh báo với Tehran, đặc biệt là về sự hiện diện của chiến binh Iran ở Syria theo chủ trương hậu thuẫn cường quyền Assad. 7 người Iran thiệt mạng trong 1 trận không tập tin là của phi cơ Israel nhắm đánh căn cứ không quân T-4 của Syria gây ra 14 tử vong.Israel không nhận cũng không phủ nhận trong khi cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran dọa trả đũa.Mặt khác, Israel tố cáo phi cơ không người lái xâm nhập hồi Tháng 2 là do Iran phóng đi, bị trực thăng vũ trang Israel bắn hạ. Israel tấn công trả đũa nhắm hệ thống phi cơ không người lái Iran tại Syria.Có tin: vì tình hình căng thẳng, Israel giảm sự hiện diện trong diễn tập không quân tại Hoa Kỳ trong tháng tới.Tại ranh giới Gaza, hàng chục ngàn người biểu tình chống chiếm đất từ cuối Tháng 3 – ít nhất 34 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.Israel tố cáo tổ chức vũ trang Hamas lợi dụng biểu tình đòi đất như là bình phong để bạo động.Phong trào biểu tình phản đối dự kiến kéo dài đến ngày 14-5, là thời điểm định trước của lễ khánh thành sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem, theo quyết định của TT Trump cho dời trụ sở phái bộ ngoại giao từ Tel Aviv tới Jerusalem.Bộ trưởng quốc phòng Avigdor Lieberman tuyên bố hôm Thứ Tư “Chúng tôi không tìm kiếm 1 cuộc phiêu lưu – nhưng sẽ không có nhân nhượng hay do dự về an ninh của nhà nước và công dân Israel”.Thủ Tướng Netanyahu nói rõ “Những kẻ muốn tiêu diệt chúng tôi sẽ không thành công – quốc gia này tồn tại bằng sự trợ giúp của Chuá”.