Syria: Đoàn LHQ Điều Tra Vũ Khí Hóa Học Bị Bắn Tại Douma

THE HAGUE - Đoàn an ninh của LHQ bị bắn trong lúc làm việc tiền sát để thanh tra quốc tế đến khảo sát nơi chứng kiến vụ tấn công bằng vũ khí hoá học ngày 7-4 tại ven đô Damascus.Chưa rõ khi nào thanh tra của “tổ chức giám sát luật cấm vũ khí hoá học - OPCW” có thể vào thị trấn Douma.TTK-OPCW Ahmet Uzumcu cho biết: Ban an toàn và an ninh LHQ (hay UNDSS) quyết định làm việc tiền thám 2 địa điểm tại Douma trước khi thanh tra OPCW đến.Ông Ozumcu thông báo trong 1 buổi họp tại bản doanh OPCW “Khi đến 1 địa điểm, khuyến cáo của UNDSS là nên rút lui – tại địa điểm kia, đoàn tiền thám bị bắn bằng vũ khí nhỏ, và có tiếng nổ”.Đoàn tiền thám của UNDSS đã trở lại Damascus, theo tường thuật của Reuters.