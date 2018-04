34 Công Ty Lập Liên Minh Chống Tội Phạm Trên Mạng

Khoảng giữa tháng 04/2018, tại Hội nghị RSA, 34 công ty công nghệ toàn cầu bao gồm Microsoft, Facebook và những công ty khác đã ký Thỏa thuận Công nghệ An ninh mạng nhằm tăng cường bảo mật trực tuyến và chống lại các cuộc tấn công mạng. Các công ty đã đồng ý rằng sẽ bảo vệ tất cả khách hàng ở mọi nơi khỏi những cuộc tấn công nguy hiểm từ tội phạm mạng.Theo đó, có 34 công ty tham gia “Liên minh Công Lý” chống tội phạm mạng bao gồm Abb, Arm, Avast!, Bidefender, BT, CA Technologies, Cissco, Cloudflare, Datastax, Dell, Docusign, Facebook, Fastly, Fireeye, F-Secure, Github, Guardtime, HP Inc, HPE, Intuit, Juniper Networks, LinkedIn, Microsoft, Nielsen, Nokia, Oracle, Rsa, Sap, Stripe, Symatec, Telefonica, Tenable, Trendmicro, Vmware.Brad Smith, chủ tịch Microsoft tuyên bố: “Những vụ tấn công quy mô lớn trong những năm qua chứng tỏ rằng tăng cường an ninh mạng không phải là thứ mà một công ty có thể làm được mà là điều mà tất cả các công ty phải làm cùng nhau. Thỏa thuận công nghệ mới sẽ giúp chúng tôi cùng hướng theo một nguyên tắc chung nhằm có các bước hiệu quả hơn, hợp tác với nhau chặt chẽ hơn trong việc bảo vệ khách hàng trên khắp thế giới”Sau khi ký kết thỏa thuận, các công ty công nghệ sẽ cam kết cung cấp bảo vệ mạnh mẽ hơn cho tất cả khách hàng trên toàn cầu. Các công ty cũng sẽ không giúp chính phủ tung ra những cuộc tấn công mạng và tránh các cuộc tấn công, lừa đảo hoặc khai thác dữ liệu ở mọi giai đoạn phát triển của công nghệ. Ngoài ra, họ cũng sẽ tích cực hơn trong việc trao quyền cho người dùng và doanh nghiệp, sử dụng công nghệ của họ để giúp mọi người nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân.Cuối cùng, các công ty sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau, thiết lập các quan hệ đối tác chính thức và không chính thức với các nhà nghiên cứu bảo mật, các tổ chức xã hội và ngành công nghiệp nhằm hợp tác, phối hợp trong việc phát hiện lỗ hổng, chia sẻ những mối đe dọa và giảm thiểu các nguy cơ mã độc được đưa vào không gian mạng.Nguoivietphone.com.