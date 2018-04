Giám Đốc FBI Bí Mật Gặp Kim Jong un; Ứng Viên Ngoại Trưởng Mike Pompeo Gặp Khó Khăn Tại Thượng Viện

WASHINGTON - Giám đốc CIA Mike Pompeo được TT Trump chọn để thay thế cựu ngoại trưởng Rex Tillerson thấy khó đuợc Thượng Viện chấp thuận.Nghị sĩ DC Robert Menendez là thành viên cao cấp tại ủy ban đối ngoại phản đối, nghĩa là ông Pompeo không chắc đuợc ủy ban này hậu thuẫn trước khi Thượng Viện họp khoáng đại để biểu quyết chuân thuận.Ông Pompeo bị nghị sĩ Menendez đánh giá là thiếu viễn kiến chiến luợc trong kế sach ngoại giao. Ông Menendez cũng công kích ông Pompeo về tiết lộ chuyến đi Pyongyang để gặp Kim Jong-un.Trong phát biểu tại Center fore Strategic and International Studies, ông Menendez nói “Ông Pompeo không phản ảnh các giá trị của Hoa Kỳ, không thể chấp nhận là viên chức đầu ngành ngoại giao”.Ông Pompeo vẫn có thể đuợc Thượng Viện chấp nhận dù không đuợc ủy ban ngoại giao tán đồng. Nhưng, ông Pompeo là ứng viên ngoại trưởng đầu tiên từ 1925 không đuợc ủy ban này chấp thuận.Phe không chấp nhận Pompeo thấy ông là quá diều hâu và quá bảo thủ về ý thức hệ - ông Pompeo phản đối hôn thú đồng tính và có liên lạc với các nhóm chống Hồi Giáo.Ngoài phe DC, nghị sĩ Rand Paul thuộc phe CH cũng chống Pompeo.Tin Reuters cho hay: nghị sĩ DC Chris Coons chưa dứt khoát – 9 vị cùng phe DC đã xác nhận chống.Liên quan đến ông Pompeo, một bản tin khác cho biết rằng Giám đôc CIA Mike Pompeo đi Pyongyang hôm cuối tuần của Lễ Phục Sinh để mật đàm với lãnh tụ Kim Jong-un, theo các tin tức của truyền thông Hoa Kỳ.Qua twitter, TT Trump cho biết: cuộc tiếp xúc là êm xuôi và quan hệ tốt đẹp đuợc thiết lập.Ông Pompeo cũng là ứng viên ngoại trưởng do TT Trump đề cử đi Bắc Hàn để dàn xếp cuộc diện kiến Trump-Kim.Twitter sáng Thứ Tư của TT Trump ghi: phi nguyên tử là việc lớn với thế giới cũng như với Băc Hàn. Trước đó, ông loan báo: đã có những thảo luận trực tiếp cấp cao với Bắc Hàn, xác nhận tin từ các viên chức về tham khảo chuẩn bị gặp gỡ thượng đỉnh. Nhưng, ông Trump cũng tỏ ra dè dặt, không dám chắc về thành công của tiếp xúc thượng đỉnh – theo ông, sẽ có 1 cuộc họp rất tốt đẹp hay không kết quả, cũng có thể không có gặp gỡ. Ông Trump không trả lời câu hỏi đã nói chuyện với Kim hay không, nhưng nói “Thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn là cơ hội tốt đẹp để giải quyết 1 vấn đề của thế giới”.Chắc là Băc Hàn sẽ đòi Hoa Kỳ rút hết quân tại bán đảo Hàn, và chế độ Pyongyang muốn đuợc công nhận.Đối thoại thượng đỉnh nam/bắc Hàn diễn ra trước, ngày 27-4 tại làng đình chiến Panmunjom.Thủ Tướng Nhật hoan nghênh gặp gỡ thượng đỉnh Trump-Kim, và tán thưởng quyết định can đảm của TT Trump để tiếp xúc trực tiếp Kim Jong-un.