Nữ Phi Công Shults Được Ca Ngợi Vì Đáp An toàn Phi CƠ Bị Nổ

PHILADELPHIA - Chuyến bay 1380 của hãng Southwest Air chứng kiến động cơ nổ trên không trung trong lúc bay từ New York đến Dallas – nữ phi công Tammie Jo Shults giữ bình tĩnh điều khiển chiếc Boeing 737 đáp an toàn tại phi trường Philadelphia.Chỉ 1 hành khách thiệt mạng vì trúng miểng của động cơ bị nổ – mẹ chồng của Shults nói với nhà báo “Tammie là người rất điềm tĩnh”.Shults nguyên là phi công của Hải Quân trong 10 năm, đuợc giao việc huấn luyện truớc khi trở thành phi công thương mại.Trong liên lạc yêu cầu giúp với đài kiểm soát không lưu, Shults báo tin “1 phần của phi cơ bị mất, chúng tôi cần giảm tốc độ – chúng tôi có ngưòi bị thương”. Khi bị hỏi lại, Shults cho hay “phi cơ không cháy – có lỗ thủng và có người bất tỉnh”.Suy tính kịp thời và sự bình tĩnh của phi công đuợc tin là giúp tránh đuợc thương vong nhiều hơn.Hành khách xưng tên Alfred Tumlinson khen ngợi phi công và phi hành đoàn về khả năng chuyên nghiệp – riêng Shults đuợc mô tả là “có thần kinh băng thép”. Ông này định sẽ gửi thiệp mừng Giáng sinh cho Shults.Hành khách nữ xưng tên Diana McBride Self gọi Shults là anh hùng thật sự, cầu Chuá phù hộ phi công và toàn phi hành đoàn.Shults mang cấp bậc trung úy vào thời điểm gặp chồng tương lai cũng là phi công Hải Quân.