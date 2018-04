Starbucks Đóng Cửa 8000 Tiệm Đế Huấn Luyện Chống Kỳ Thị

NEW YORK - Tổng giám đốc của hệ thống cửa hàng ca-phê Starbucks trực tiếp xin lỗi khách hàng sau vụ 2 người da đen bị bắt tại 1 cửa hàng Starbucks chỉ vì “ngồi lặng lẽ chờ bạn” trong tiệm. Công ty cũng loan báo: đóng cửa tất cả 8000 cửa hàng và văn phòng ngày 29-5 để mọi nhân viên đuợc giáo dục về thiên vị màu da.Tổng giám đốc Kevin Johnson nói: đóng cửa để huấn luyện về tránh kỳ thị chỉ là 1 bước trong hành trình đòi hỏi quyết tâm ở mọi cấp cũa công ty và sự đồng hành của cộng đồng.Tin cho hay: 2 thanh niên da đen vào cửa hàng Starbucks ở Philadelphia, ngồi lặng lẽ không gọi món gì – khi họ đi phòng vệ sinh, viên quản lý đối đầu ngăn cản, với lý do không mua gì thì không đuợc xử dụng phương tiện. Hai người khách da đen giải thích: chưa gọi thức uống vì còn chờ bạn tới. Quản lý yêu cầu họ ra – họ đáp: muốn chờ bạn. Cảnh sát đuợc gọi tới.Video phóng lên mạng cho thấy hành vi của 2 khách hàng da đen là bình thường khi bị bắt với lý do gọi là quấy rối.Vừa khi ấy, bạn của họ đến, là 1 người da trắng, giận dữ hỏi “Phải chăng 2 người này bị bắt vì là da đen”. Cả 2 khách hàng da đen vẫn bị bắt, bị còng, đưa ra xe tuần tiễu, theo lời kể của Melissa DePino, người thu video và trả lời phỏng vấn của MSNBC. Video này nhanh chóng phát tán rộng rãi trên mạng xã hội.2 người da đen đuợc thả, không truy tố.Nhưng, nhiều người kéo đến trước tiệm Starbucks để phản đối - lời hô hào tẩy chay đuợc phổ biến qua mạng.Chương trình giáo dục chống kỳ thị của Starbucks định tham khảo bộ trưởng tư pháp thời Obama là Eric Holder và luật sư dân quyền Bryan Stevenson.