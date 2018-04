128.9 Triệu Dân Mỹ Bị Ô Nhiễm Môi Trường

WASHINGTON - Hội Phổi (American Lung Association - ALA) đã công bố phúc trình gọi là “State of the Air 2018” cho hay ô nhiễm ozone tệ hại hơn năm trước - khoảng 128.9 triệu dân Hoa Kỳ sinh sống tại các quận xếp hạng F về ozone, nhiêu hơn ước luợng năm trước 12.4 triệu.ALA đã tạo ra 1 hệ thống thông tin mạng để công chúng có thể xem bảng luợng giá về cộng đồng của mình khi xác nhận số hiệu bưu chính (zip code) bằng bàn phím máy điện toán.Phúc trình State of the Air 2018 đuợc soạn căn cứ trên các số liệu từ 2014 đến 2016.Trên 40% dân số toàn quốc, là gần 134 triệu người sống tại các quận có điểm F về ozone hay mật độ cao của hạt ô nhiễm.ALA ghi nhận 2 quận Los Angles và San Bernardino thiếu dữ liệu quanh năm về hạt ô nhiễm – các county khác của California đuợc đánh giá là tốt về thu thập dữ liệu ô nhiễm. 19 trong 25 quận ô nhiễm ozone nặng nề nhất là tại California và 8 trong 10 khu vực tại Los Angeles nằm trong top 10, gồm Los Angeles-Long Beach, Bakersfield, Visalia, Fresno, Sacarmento, San Diego, Modesto, và Redding.Lần đầu tiên thành phố Fairbanks của Alaska bị xếp hạng là ô nhiễm nhất về hạt ô nhiễm (particle).Nhiều người không biết bụi của lò sưởi đốt gỗ là hại sức khoẻ, theo giải thích của bà Janice Nolen, tác giả của phúc trình.