Nguyễn Bá Thanh Chỉ Thị Bán Nhà Công Sản cho Vũ Nhôm...

SAIGON -- Cố lãnh tụ Nguyễn Bá Thanh bị chỉ đích danh ô dù cho Vũ Nhôm...Bản tin Sputnik/Zing ghi nhận qua bản tin: Tiết lộ bất ngờ về việc ông Bá Thanh cùng 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng "dính líu" đến Vũ 'nhôm'..."Thời tôi làm GĐ Sở, phải thực hiện theo lệnh của anh Bá Thanh, để hợp thức hóa việc mua bán. Anh Minh, anh Chiến là người trực tiếp ra các quyết định giao đất", ông Điểu nói.Lúc 8h sáng 18/4, ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên — Môi trường, đã có mặt tại Văn phòng Bộ Công an ở đường Huy Du, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, để giải trình những vấn đề liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai tại Đà Nẵng.Cũng trong sáng ngày 18/4/2018, cảnh sát đã khám xét nhà riêng của ông Trần Văn Minh (tại con hẻm đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu) và Văn Hữu Chiến (số 4 đường Ba Đình, quận Hải Châu).Sau đó ít phút, các ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên — Môi trường) và Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng) cũng có mặt ở Văn phòng Bộ Công an.Bản tin Sputnik/Zing ghi lời Ông Nguyễn Điểu cho biết hôm 17/4 tại Văn phòng Bộ Công an, cơ quan điều tra đã lần lượt đọc các quyết định khởi tố bị can đối với những người có liên quan.Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, công an thực hiện các bước tố tụng và bắt giam ông Trần Văn Minh, cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng. Những người còn lại được cảnh sát cho tại ngoại nhưng cấm khỏi nơi cư trú.Ông Điểu nói qua điện thoại rằng trong sáng 18/4, ông phải giải trình những vấn đề liên quan đến công tác tham mưu trong lĩnh vực chấp hành các quy định về đất đai cho cơ quan điều tra.Theo lời ông Điểu, những vấn đề công an tập trung đề cập trong buổi làm việc là vai trò của các cá nhân trong việc bán các dự án và nhà công sản cho Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm")."Nhiều hôm trước tôi đã phải lên làm việc với công an rồi. Chủ yếu họ hỏi về những dự án và tài sản công đã bán cho Vũ 'nhôm' thời kỳ trước năm 2013. Thời đó, anh Thanh chỉ đạo thì phải làm. Bây giờ công an lật lại điều tra thì mình phải chịu", ông Điểu nói."Thời tôi làm Giám đốc Sở Tài nguyên — Môi trường chủ yếu phải thực hiện theo lệnh của anh Thanh (tức Nguyễn Bá Thanh, cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) để hợp thức hóa các thủ tục mua bán. Còn anh Trần Văn Minh và anh Văn Hữu Chiến là người trực tiếp ra các quyết định giao đất. Sở không được tham mưu gì cả", ông Điểu nói thêm.Khi được hỏi ông và Vũ "nhôm" có liên quan gì không? Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên — Môi trường, nói Vũ "nhôm" rất nổi tiếng ở Đà Nẵng nên ai cũng biết nhưng với ông đó chỉ là quan hệ trong công việc."Tôi chẳng có thân thiết chi với Phan Văn Anh Vũ cả. Trong vụ án Vũ 'nhôm', tôi cũng chẳng có lợi lộc gì. Còn việc bán tài sản thì cấp trên ra quyết định", ông Điểu nói.Tối 17/4, Bộ Công an thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Minh (SN 1955), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011 và ông Văn Hữu Chiến (SN 1954), nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014, về các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.Ông Trần Văn Minh bị bắt tạm giam, trong khi ông Văn Hữu Chiến được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.Cơ quan CSĐT cũng khởi tố ông Nguyễn Điểu (SN 1958), Trần Văn Toán (SN 1957), nguyên Giám đốc và Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng, ông Lê Cảnh Dương (SN 1975), Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, về hành vi Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai. Cả 3 bị can này được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.