Tin Hồn Ma Về: 1 Tòa Hà Nội Đòi 1 Báo Xin Lỗi Vong Linh

HANOI-- Mác-Lê thua thê thảm: Thơì của vô thần qua rồi... Tòa án Hà Nội tin rằng có vong linh người chết, và đã ra một phán quyết yêu cầu một tờ báo lớn tại VN và Tổng Biên Tập báo này phải xin lỗi vong linh một người đã từ trần. Bất kể, vong linh đó là của một kẻ sát nhân hàng loạt, đã bị xử tử hình.Đặc biệt, kẻ sát nhân bị tử hình xong, được tuyên truyền là “nhập vong” về, thế là một tòa án Hà Nội về hùa với gia đình tử tội để đòi một tờ báo lớn tại VN phải xin lỗi...Bản tin Sputnik/Báo Pháp Luật có bản tin nhan đề “Nóng: Toà bắt báo xin lỗi “vong linh” kẻ giết người hàng loạt”...Bản tin nói rằng chuyện tòa án Cầu Giấy (TP.Hà Nội) yêu cầu Báo Gia đình Việt Nam bồi thường và bắt xin lỗi “vong linh" một kẻ giết người hàng loạt ở Quảng Ninh đang khiến dư luận Việt Nam xôn xao.Theo như các tài liệu từ cơ quan điều tra, khoảng 8 giờ ngày 11-8-2006, Bùi Đức Lợi (SN 1979, trú thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) cầm khẩu súng thể thao tự chế, cuộn dây thừng nhỏ, chiếc khăn bông, cái cuốc và một túi bánh từ xã Hạ Long (Vân Đồn) lên đồi Máy Bay (huyện Vân Đồn) chặt cây giống về trồng.Đến khu vực lưng chừng đồi nghe có tiếng chặt củi và bóng người, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản nên lần theo tiếng động đến gần. Thấy chị Nguyễn Thị Duân (SN 1969, trú xã Hạ Long, huyện Vân Đồn) cùng hai con là Nguyễn Thị Mai (SN 1993) và Nguyễn Văn Lâm (SN 1995) đang chặt củi, Lợi lấy khăn bịt mặt, chỉ để hở hai mắt, tiếp cận đối tượng. Hắn đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị Duân, nhưng không được, nên dùng dao chém nhiều nhát vào đầu chị. Sau đó, hắn giết cả cháu Mai và Lâm.Khoảng 19 giờ 30 ngày 29-1-2007, Lợi đội mũ len trùm kín mặt chỉ để hở hai mắt, cầm khẩu súng trèo tường đột nhập nhà ông Phan Đình Hùng (tổ 92, khu Đồn Điền, Hà Khẩu, TP. Hạ Long).Ông Hùng dùng tay hất khẩu súng. Lợi bắn ngay khiến ông gục xuống nền nhà, chết tại chỗ.Trước đó, 19 giờ 30 ngày 7-1-2007, Lợi cầm khẩu súng nói trên, đội mũ len bịt mặt đột nhập nhà ông Nguyễn Sỹ Điều. Lợi lấy một đoạn dây đưa cho bà Lân bắt bà trói chồng lại. Xong việc, hắn lục soát lấy 30 triệu đồng rồi khóa cửa nhốt vợ chồng ông Điều lại, bỏ trốn.Khoảng 20 giờ ngày 15-1-2007, Lợi đội mũ len bịt kín mặt cầm súng đột nhập nhà anh Trần Văn Hậu (ở tổ 16, khu 2, phường Cửa Ông) cướp tài sản. Hắn lục soát lấy 200 ngàn đồng, một đôi hoa tai và 3 nhẫn vàng, một đồng hồ Rado rồi trói mọi người lại và biến mất.Trước sự việc trên, TAND tỉnh Quảng Ninh và TAND tối cao tại Hà Nội đã tuyên xử tử hình đối với Bùi Đức Lợi.Trước một tên tội phạm khát máu, một kẻ giết người hàng loạt, gây tang thương cho biết bao người ở Quảng Ninh, Báo Gia đình Việt Nam đã vào cuộc và có loạt bài đăng tải trên một ấn phẩm của báo với mục đích tuyên truyền giáo dục, cảnh tỉnh cho nhiều người và cộng đồng xã hội.Tuy nhiên với người mẹ tử tù Bùi Đức Lợi là bà Nguyễn Thị Mùi thay vì thấy lỗi lầm của con như thế cần phải sống "tu tâm tích đức", nhưng đằng này bà quay ra kiện báo Gia đình Việt Nam về việc "Yêu cầu xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại" đến Toà án nhân dân quận Cầu Giấy.Lý do mà bà Mùi kiện đòi bồi thường hết sức phi lý, đó là tấm ảnh chân dung bà Nguyễn Thị Mùi được đăng trên báo. Bà Mùi vin vào việc Báo không có văn bản đồng ý của bà khi đăng hình ảnh, và điều đó làm tổn hại đến sức khỏe, uy tín, tinh thần… khiến bà thiệt hại đến 300 triệu đồng (?!).Khi nắm bắt được sự việc, TAND quận Cầu Giấy đã bác đơn kiện của bà Mùi, vì kiện cáo thiếu cơ sở, tuy nhiên, khi bà Mùi kiện cả TAND Cầu Giấy đến TAND Hà Nội, thì TAND Cầu Giấy phải xử lại.Điều bất ngờ là, ngày 22/9/2017 Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, đã mở phiên tòa sơ thẩm lần 2, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Mùi, yêu cầu Báo Gia đình Việt Nam và Tổng biên tập Báo phải xin lỗi độc giả, bà Mùi và gia đình cùng vong linh người chết (?!).Ngoài ra, Tòa án quận Cầu Giấy còn yêu cầu Báo Gia đình Việt Nam bồi thường cho bà Nguyễn Thị Mùi tổng số tiền 72.726.000 đồng, trong tổng số tiền 300 triệu đồng mà bà Mùi yêu cầu đền bù.Điều khó tin nổi với giới báo chí là, Tòa dân sự Cầu Giấy không chỉ yêu cầu Báo bồi thường, mà còn bắt xin lỗi cả "vong linh người chết". Mà "vong linh người chết" ở đây chính là Bùi Đức Lợi, một tên tội phạm khát máu, một kẻ giết người hàng loạt, đã bị thi hành án tử hình theo phán quyết của Tòa án nhân dân Tối cao.Liên quan đến vụ việc Báo Gia đình Việt Nam đăng ảnh chân dung bà Mùi, luật sư Phạm Ngọc Minh Công ty TNHH Everest (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết: "Bà Nguyễn Thị Mùi cho rằng Báo Gia đình Việt Nam đã tự ý đăng ảnh cá nhân của bà, tự ý đăng đời tư của bà lên báo chí, xúc phạm đến quyền tự do tín ngưỡng của bà mà không được sự đồng ý của bà là không có căn cứ. Khi phóng viên chụp các bức ảnh này, bà Nguyễn Thị Mùi không phản đối. Cụ thể là cả hai bức ảnh chụp trực diện thể hiện rõ thái độ chủ động của bà Nguyễn Thị Mùi khi được chụp ảnh. Như vậy, bà Nguyễn Thị Mùi không phản đối việc phóng viên chụp và đăng ảnh".Cũng theo Luật sư Phạm Ngọc Minh, việc bà Mùi liên tục kiện cáo các cơ quan thi hành án, tuyên truyền mê tín dị đoan với cảnh "tử tù Bùi Đức Lợi" nhập vong vào cô đồng Sinh (ở Hải Dương), khiến dư luận hiểu sai vụ án, thì với trách nhiệm của cơ quan báo chí, cần thiết phải làm rõ hiện tượng này, do đó, việc chụp ảnh bà Mùi như nhân vật tuyên truyền mê tín dị đoan, là trách nhiệm của báo chí, không cần phải xin phép bằng văn bản.Báo Pháp Luật viết:“Tuy nhiên, không hiểu sao toà án quận Cầu Giấy lại có những phán quyết lạ lùng đến vậy. Một quyết định tạo tiền lệ hết sức khó khăn cho báo chí trong việc tác nghiệp, đồng thời lộ rõ nhiều kẽ hở bất lợi cho giới báo khi tuyên truyền đấu tranh với cái xấu, cái ác đang tồn tại trong xã hội. Báo Gia đình Việt Nam đang tiến hành kháng cáo lên toà cấp trên để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của mình, đồng thời cũng bảo vệ hành lang tác nghiệp hợp pháp của báo giới trong tuyên truyền đấu tranh với cái xấu, cái ác, các tệ nạn xã hội.”