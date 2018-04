University of Kansas: Vinh Danh 1 Sinh Viên Gốc Việt

Tammy Nguyen

Cô Tammy Nguyen, sinh viên ngành hóa chất tại Đaị học University of Kansas, đã được trao giải thưởng University of Kansas Alexis F. Dillard Student Involvement Award.Đaị học này trao tổng cộng giaỉ thưởng cho 12 sinh viên đ vinh danh về các nỗ lực tích cực trong hoạt động cộng đồng sinh viên, lãnh đaọ và thành quả học vấn.Cô Nguyen là Chủ tịch Engineering Student Council (Hội Đồng Sinh Viên Ngành Kỹ Thuật) và là thành viên của chương trình SELF Engineering Leadership Fellows Program (Chương Trình Nghiên Cứu Sinh Lãnh Đạo Kỹ Thuật).Cô trong cương vị đại sứ ngành kỹ thuật đã tuyển mộ các sinh viên vào ngành kỹ thuật và tích cực tham dự các hoạt động tiếp cận các ngành kỹ thuật STEM trong khu vực thành phố Kansas City.Lễ trao giải thưởng sẽ tổ chức vào ngày 12 tháng 5/2018.