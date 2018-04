Lễ Mãn Khóa Chăm Sóc Và Tìm Hiểu Về Bệnh Tâm Thần

Trong Lễ Mãn Khóa.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 14 tháng 4 năm 2018, tại phòng hội của Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quận Cam, địa chỉ số 13950 Milton Street #301, Thành phố Westminster, CA 92683, Lễ mãn khóa 11 cho 21 học viên sau 14 tuần lễ theo học về “Phương Pháp Chăm Sóc và Tìm Hiểu về bệnh Tâm Thần” do hội tổ chức liên tục trong những năm qua.Tham dự lễ mãn khóa ngoài các học viên còn có: Hội Trưởng BS. Nguyễn Châu Giao; Giám Đốc Điều Hành Cô Huỳnh Anh Đào; Phụ tá Đặc Trách Truyền Thông ông Joseph Nguyễn; Tổng Thư Ký Peter Nguyễn; ngoài ra còn có Bác Sĩ Cát Tùờng, BS. Lê Ân... là những thiện nguyện viên, giảng viên đã gắn liền với hội trong nhiều năm qua,Mở đầu chương trình, các vị Bác Sĩ đã lần lượt lên có những lời tâm tình cùng các học viên sau 14 tuần lễ theo học, trao đổi kinh nghiệm và nhắc nhở các học viên về những kiến thức trong việc phục vụ những bệnh nhân tâm thần.Sau đó phần trao bằng tốt nghiệp cho các học viên, mỗi học viên lên nhận bằng đều phát biểu cảm tưởng, trong không khí thân tình có những học viên cũng đã không giấu được niềm cảm xúc trước khi xa thầy, xa bạn với những kỷ niệm vui buồn sau 14 tuần lễ học tập.Chúng tôi tiếp xúc với một học viên rất quen thuộc trong cộng đồng đó là Nhiếp ảnh gia Hồ Đăng, anh cũng là một Trưởng Hướng Đạo được anh cho biết: “Anh không có người nhà mắc bệnh tâm thần, nhưng anh muốn tìm hiểu, muốn là một thiện nguyện viên hầu góp phần vào công việc mà hội Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần Người Việt Quân Cam đang làm, vì vậy, nên anh xin theo học và hôm nay là ngày anh rất vui, vì anh đã biết nhiều hơn qua căn bệnh tâm thần, sau khi học khóa nầy cái nhìn của anh về bệnh tâm thần hoàn toàn thay đổi đó là một điều rất thú vị cho anh.”Sau khi lãnh chứng chỉ tốt nghiệp, tất cả mọi người cùng quây quần bên nhau để dự buổi tiệc mãn khóa do ban tổ chức khoản đãi.Trong dịp nầy Ban tổ chức cũng đã thông báo cho cộng đồng cũng như những học viên các thành viên trong hội biết các buổi thuyết trình về bệnh tâm thần do Bác Sĩ Xuyến Đông phụ trách sẽ được tổ chức vào lúc 6: giờ chiều đến 7:30 tối vào các ngày Thứ Tư 25 tháng 4 và Thứ Năm ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại địa chỉ: 1618W.First St. (Bolsa nối dài) Santa Ana, CA 92703, điện thoại liên lạc: (714) 620-7000.Ngoài ra Hội cũng sẽ tổ chức buổi tiệc gây qũy nhân dịp “Kỷ Niệm 10 Năm Phục Vụ Cộng Đồng”. Buổi tiệc được tổ chức vào lúc 6:00 chiều Thứ Sáu ngày 18 tháng 5 năm 2018 tại nhà hàng Mon Chéri 12821 Harbor Blvd., Suite #H-1B Garden Grove CA 92840, điện thoại (714) 530-4606 Hội rất mong qúy đồng hương tham gia để bày tỏ lòng bác ái và quan tâm đến những gia đình có thân nhân mang tâm bệnh, hoặc quan tâm đến chính những người thân yêu của chúng ta. Có chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ thân hữu tên tuổi trong đó có Tracy Thảo, Kim Phương, Long Hồ, Hoàng Kim, TJ Tâm.. . vơi phần điều hợp chương trình của các MC. Minh Phượng, Diệu Quyên và Quang Việt. Giá vé ủng hộ $40, giá vé VIP $60. Mọi sự đóng góp và ủng hộ đều được cấp biên lai khấu trừ thuế, 501 © (3) Non-Profit Organization No. 29-24446, qúy đồng hương muốc có vé tham dự xin liên lạc949) 436-9355, hoặc OCAVMHAS (Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần) 13950 Milton ST, #301, Westminster, CA.92683.Chương trình có phần xổ số với các món qùa giá trị:; 1TV50 Flat Screen, trị giá $600 gifl Certificate of Fantasy Art Photography, $460 Vitamin C of Joli Skincare, $100 Florist Hoa Sen, $150 Beauty kits for face, $100 body lotion, và nhiều món qùa khác.. .Mọi chi tiết xin liên lạc: (949) 436-9355.