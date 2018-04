Thị Trấn Douma Trở Về Thời Xe Ngựa

(Xem: 46)

Báo Chính Phủ ghi rằng hiện nhiều doanh nghiệp may đã nhận được đơn hàng đến hết quý III/2018. Vì vậy, kế hoạch xuất cảng 34-34,5 tỷ USD của cả năm 2018 là rất khả quan. Trong quý I/2018, tổng kim ngạch xuất cảng hàng dệt may ước đạt 7,62 tỷ USD, tăng 13,35% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn so với tốc độ tăng 11,9% của cùng kỳ 2017, đạt 22,4% kế hoạch xuất cảng cả năm.