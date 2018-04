Công An Gạ Bán TQ Hồ Sơ Mật

SAIGON -- Một cán bộ Công an móc nối để bán hô sơ mật cho Trung Quốc đã bị bắt và bị kêu án tù...Báo SGGP kể: Nguyên cán bộ công an lãnh án tù vì bán tài liệu mật...Ngày 16-4, TAND TPSG đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Dương (33 tuổi) mức án 7 năm tù về tội “Gián điệp”, 1 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 8 năm tù.Bị cáo Dương nguyên là cán bộ của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I - Bộ Công an. Tối 18-9-2016, Dương đến trụ sở cơ quan tại TPSG, lấy đĩa CD sao chép các tài liệu mật từ máy tính của đồng nghiệp, dự định sẽ bán những tài liệu này nếu túng tiền.Sau đó Dương theo đường tiểu ngạch sang Campuchia, vào một sòng bạc, lao vào vòng đỏ đen. Thua hết tiền, Dương nhắn cho đồng nghiệp và lãnh đạo trong cơ quan, yêu cầu chuyển tiền cho Dương. Sợ Dương làm lộ tài liệu mật, sẽ ảnh hưởng đến đơn vị nên lãnh đạo của Dương đã chuyển cho Dương 5 triệu đồng.Tuy nhiên, Dương không về Việt Nam mà tiếp tục ở lại Campuchia đánh bạc. Vào các ngày 22, 29 và 30-9-2016, Dương đã dùng email và điện thoại di động liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài châu Á tự do để cung cấp tài liệu mật đã sao chép nhằm lấy tiền đánh bạc. Ngày 2-10-2016, Dương bị Công an Campuchia bắt, bàn giao cho Công an Việt Nam.Trong khi đó, một bài viết trên VOA của nhà báo Phạm Chí Dũng nhắc rằng tình báo TQ đã móc nối rnhiều đầu dây hoạt động tại VN:“...Chỉ đến đầu năm 2017, một quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam là Thiếu tướng Trương Giang Long - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị kiêm giám đốc Học viện chính trị công an nhân dân - mới nói một cách mập mờ về tình trạng gián điệp Trung Quốc kéo theo nhiều quan chức Việt Nam liên đới đang nằm ngay trong bộ máy đảng và chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, thông tin này cũng chỉ được giới hạn trong một cuộc nói chuyện nội bộ mà không biết vô tình hay hữu ý, video về cuộc nói chuyện của tướng Long đã được tiết lộ trên mạng xã hội.Cũng có một chứng thực hiếm hoi khác về “gián điệp Trung Quốc”: vào ngày 30/9/2015, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã bất ngờ đưa nhà báo Hà Huy Hoàng ra xử án về tội làm gián điệp cho Trung Quốc...”Bản tin khác của VOA cũng ghi nhận:“Báo Tuổi trẻ cho biết Dương đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia đánh bạc, dùng email và điện thoại di động liên hệ với Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và đài châu Á Tự do (RFA) để cung cấp tài liệu mật đã sao chép từ Bộ Công an nhằm lấy tiền đánh bạc.......Dương còn bán xe máy đã cầm để sang Campuchia đánh bạc và tiếp tục thua. Trong thời gian này, Dương nhiều lần dùng email, số điện thoại liên lạc với đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia và Đài Châu Á Tự do để bán các tài liệu mật đã sao chép lấy tiền đánh bạc.Cũng theo báo Tuổi trẻ, vào ngày 2/10/2016, Dương đến sòng bạc rút 2 triệu đồng do 1 cán bộ Cục Bảo vệ chính trị II, Tổng cục An ninh, Bộ Công an gửi cho Dương vay. Khi đang rút tiền thì Dương bị Công an Campuchia bắt giao cho Công an Việt Nam. Trên đường đi, Dương đã bẻ đôi chiếc đĩa CD.”Chưa nghe gì từ phía Bộ Ngoại Giao TQ cũng như từ Đài Á Châu Tự Do.”