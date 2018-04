Tổng Bố Ráp Thuốc Ung Thư Giả

SAIGON -- Thuốc ung thư giả... tràn ngập VN.Bản tin VTC kể qua bài báo “Sản xuất thuốc ung thư giả từ bột than tre: Vinaca tháo biển hiệu, đóng cửa công ty tại Hà Nội...” hôm 16/4/2018 về công ty dược bào chế thuốc dỏm.VTC News viêt rằng ngay khi xưởng sản xuất tại Hải Phòng dùng than tre, nứa tán thành bột rồi đóng gói hô biến thành TPCN, thuốc trị ung thư bị cơ quan chức năng triệt phá, Công ty Vinaca lặng lẽ tháo biển hiệu tại trụ sở chính là ngõ 40, phố Cự Lộc (Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).Chiều 16/4, nhiều người dân ở gần khu vực Công ty TNHH Vinaca cho biết, Vinaca đã tháo biển hiệu công ty và đóng cửa từ vài ngày nay.Vinaca là doanh nghiệp vừa bị cơ quan chức năng phát hiện sản xuất TPCN, thuốc trị ung thư từ than tre khiến dư luận phẫn nộ.Tại Hà Nội, trụ sở của Công ty Vinaca là một ngôi nhà 5 tầng, nằm sâu trong ngõ 40, phố Cự Lộc, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân...Những người hàng xóm ở đây cho biết, gần đây ít thấy công ty có hoạt động gì. Trước đó, công ty cũng chỉ hoạt động chủ yếu vào hai ngày cuối tuần, hình thức tổ chức giống như cuộc họp, chứ không phải hoạt động sản xuất hay buôn bán.Theo một người dân sống gần nơi đặt trụ sở công ty Vinaca, ngôi nhà trên của một người phụ nữ tên Thông. Vài tuần trước đó, họ vẫn gặp bà Thông ra vào căn nhà. Do bà Thông hạn chế giao tiếp nên những người dân trong khu vực cũng không biết nhiều thông tin.Trước đó, VTC News đưa tin, ngày 15/2, Công an quận Kiến An, Hải Phòng phối hợp cùng Chi cục Quản lý Thị trường Hải Phòng kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty Vinaca, phát hiện các công nhân đang đưa hợp chất với thành phần chính là than tro được lấy từ tre nứa, gỗ đốt và tán mịn để cho vào bên trong các viên nang.Những viên nang này sau đó được đóng gói, dán nhãn quảng cáo với việc hỗ trợ điều trị ung thư để bán với giá hàng triệu đồng trên hộp sản phẩm.Đáng chú ý, trước khi bị phát hiện sản xuất thuốc chữa ung thư từ than tre, nứa, Vinaca đã được vinh danh thương hiệu và gương mặt doanh nhân tiêu biểu Việt Nam.Báo An Ninh Thủ Đô kể qua bản tin: Liên tục phát hiện thêm "chân rết" của Vinaca bán thuốc ung thư giả, đề nghị sớm khởi tố...Sáng nay, 17-4, ông Trần Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) – Bộ Công Thương thông tin, lực lượng QLTT vừa phát hiện thêm một cơ sở “chân rết” của Vinaca mới khai trương bán thuốc ung thư giả làm từ than tre tại tỉnh Gia Lai và đang tiếp tục ráo riết mở rộng kiểm tra ở các tỉnh/ thành phố khác…Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Trần Hùng cho biết, ngay sau khi lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất các sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre mang nhãn hiệu Vinaca tại Kiến An (Hải Phòng), trong đó có sản phẩm “Vinaca ung thư CO3.2”, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã trực tiếp chỉ đạo, Cục QLTT cũng đã cử ngay 1 tổ kiểm tra, rà soát các cơ sở “chân rết” của Vinaca trên cả nước.“Chúng tôi đã liên tục đi kiểm tra ráo riết, báo cáo cập nhật từng ngày. Tôi cũng trực tiếp tới một số địa phương để kiểm tra. Hiện các tỉnh/ thành phố có phát hiện các cơ sở, chi nhánh của Vinaca liên tục điện báo về...” – ông Hùng nói.Đến thời điểm này, qua kiểm tra đã có hơn 20 tỉnh/ thành phố có cơ sở của Vinaca “đóng chân” nhưng khi lực lượng QLTT xuống kiểm tra thì hầu hết đều đã đóng cửa.Báo ANTĐ kể:“Qua xác minh bước đầu từ Cục QLTT, Nam Định là tỉnh mà doanh nghiệp Vinaca làm đầu mối để đưa sản phẩm đi các địa phương khác. “Ngay ngày đầu tiên sau khi phát hiện sản phẩm “Vinaca ung thư CO3.2” làm bằng than tre tại Hải Phòng, chúng tôi đã kiểm tra tại Nam Định. Tại đây có 6 đại lý của Vinaca, khi kiểm tra có 2 đại lý đã đóng cửa, chỉ “bắt” được 4 đại lý có sản phẩm. Lực lượng QLTT đã thu giữ hơn 600 sản phẩm của Vinaca ở đây” – ông Hùng cho biết.”