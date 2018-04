Ban Tù Ca Xuân Điềm Kỷ Niệm 25 Năm Đấu Tranh, Ra Mắt DVD

Ban Tù Ca Xuân Điềm kỷ niệm 25 năm.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 15 tháng 5 năm 2018 tại nhà hàng Golden Sea trên đường Katella, thành phố Garden Grove khoảng 600 người tham dự chương trình văn nghệ kỷ niệm 25 năm đấu tranh và ra mắt DVD # 7 với chủ đề “Tình Ca, Quê Hương, Lịch Sử, Tù và Lính” trong số người tham dự nhận thấy có qúy vị nhân sĩ trí thức, qúy vị dân cử, đại diện dân cử, qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các đảng phái chính trị, các cơ quan truyền thông cùng đồng hương thân hữu.Trước khi chương trình chính thức bắt đầu có phần trình diễn văn nghệ của các nghệ sĩ: Vũ Hùng, Xuân Thanh, Lan Hương, Thanh Hằng, Đức Thy, Hoàng Yến, Phương Lưu Quốc Phái, Tuyết Mai, Ánh Tuyết, Quốc Anh Tuyết Dung.Điều hợp chương trình chính do MC. Minh Phượng và Ngọc Đăng,Nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách, sau đó toàn Ban hợp ca bản “Tôi Phải Đi Dựng Ngọn Cờ Vàng” sáng tác của Nhạc Sĩ Xuân Điềm.Tiếp theo Nhạc Sĩ Xuân Điềm con chim đầu đàn của Ban Tù Ca, trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn qúy quan khách cùng đồng hương tham dự, ông nói: “Một phần tư thế kỷ trôi qua nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình của qúy vị, đồng hương thì chúng tôi không có được ngày hôm nay, ông cảm ơn các cơ quan truyền thông, cảm ơn Phong Trào Phục Hưng, Mạng Lưới Nhân Quyền, cảm ơn cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, cá nhân đã giúp đỡ để Ban Tù Ca hoàn thành ước nguyện trên con đường đấu tranh cho Việt Nam sớm co tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ lãnh hải được vẹn toàn. Trong dịp nầy ông mời ông Phạm Quốc Bảo, Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, Nguyễn Bá Tùng đại diện Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, ông Lê Tinh Thông, đại diện Tù Nhân Lương Tâm lên để Ban tổ chức tặng hoa.Sau đó toàn Ban hợp ca hát bài “Đáp Lời Sông Núi”...Tiếp theo Mục Sư Lê Minh, thay mặt cho MS. Nguyễn Công Chính lên phát biểu ông đã ca ngợi sự chiến đấu không mệt mỏi của Ban Tù Ca Xuân Điềm, ông chúc Ban Tù Ca luôn luôn vui khỏe để tiếp tục chiến đấu cho quê hương sớm có tự do hạnh phúc.Tiếp theo Thị Trưởng Thành Phố Westminster ôngTạ Đức Trí, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi và Cô Thu Hà Nguyễn; Giám Đốc sở Vệ Sinh Midway City Kỹ Sư Nguyễn Mạnh Chí; Ủy Viên Học Khu Westminster Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, DS. Nguyễn Đình Thức đại diên Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn, Christy Linh Lê, Đại diện Dân Biểu Liên Bang Lou Correa, Anh Billy Lê, đại diện Chánh Lục Sự Hiếu Nguyễn….. . Những người nầy trong lời phát biểu đã ca ngợi tinh thần dấn thân của Ban Tù Ca Xuân Điềm trong công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Để ghi nhận những đóng góp trên, những vị nầy cũng đã tặng bằng tưởng lệ đến Nhạc Sĩ Xuân Điềm và Ban Tù Ca.Buổi tiệc bắt đầu, chương trình văn nghệ xuất sắc mở màn với tốp ca “Vua Hùng Dựng Nước Văn Lang.” tiếp theo phần trình diễn của các nghệ sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, thân hữu và các thành viên trong Ban tù Ca cũng như những màn hợp ca của các hội đoàn thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa qua các bản nhạc như: “Mấy Dặm Sơn Khê”, “Nắng Đẹp Miền Nam,” “Mưa Trên Phố Huế”, “Ta Về,” “Hát Cho Việt Nam”, “Trả Lại Tôi Sài Gòn,” “Việt Nam Tôi Đâu,” “Đợi Chờ”...Tiếp theo Nhà Văn Trần Phong Vũ lên giới thiệu DVD #7. DVD #7 có 14 bản nhạc trong đó có những bản nhạc như: “Tưởng Niệm Chiến Sĩ Tự Do” của Xuân Điềm, Bình Định Quê Tôi” Thơ Nguyễn Thế Giác, Xuân Điềm phổ nhạc, “Lời Của Mẹ” nhạc Xuân Điềm, Thanh Liểu hát, “ Đâu Rồi Lăng Quang Trung” thơ Nguyễn An Phong, nhạc Xuân Điềm, “Đừng Hẹn Nhau” Xuân Điềm, “Ru Nhau Trọn Cuộc Tình” Thơ Nguyễn An Phong, Nhạc Xuân Điềm.. .Kết thúc chương trình mọi người cùng hát “Việt Nam Việt Nam” .Đồng hương muốn có DVD#7 xin liên lạc: xuandiemproductions@gmail.com Điên thoại: (562) 290-7483.Được biết, ban Tù Ca Xuân Điềm do nhạc sĩ Xuân Điềm sáng lập, với sự quyết tâm ông và phu nhân là ca sĩ Thanh Liễu, lúc đầu với một vài thân hữu và con em cựu tù cộng sản mới qua. Nhưng sau đó rất nhanh chóng, ban tù ca có nhiều cựu tù, cựu chiến sĩ QLVNCH và một số khá đông các thân hữu trẻ tham gia, khiến cho ban thêm sức lực và có mặt trong hầu hết các cuộc đấu tranh chống cộng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại.Nhạc sĩ Xuân Điềm chính là con chim đầu đàn, không những tổ chức được ban tù ca có qui củ, trau dồi được câu ca tiếng hát cho các thành viên, mà ông còn liên tục sáng tác những ca khúc đấu tranh sắc bén, giá trị trước mỗi diễn biến tranh đấu thời sự hay các biến cố đau thương của người dân ở trong nước.