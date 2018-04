Tướng Công An, Biển Đông, Thầy Giáo, Mất Thi Đua...

Xuân NiệmVậy là có thêm một tướng công an bị bắt... Lần naỳ, vì dính trong hô2 sơ Vũ Nhôm...Bản tin RFA kể: Ngày 17 tháng 4, Cơ quan cảnh sát Điều tra, Bộ Công An, đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Phan Hữu Tuấn, Trung tướng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, Bộ Công an, vì có liên quan đến vụ án ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ ‘Nhôm’ đang điều tra. Ông Tuấn bị khởi tố với cáo buộc 'cố ý làm lộ bí mật nhà nước'...Cũng trong cùng ngày 17/4, Bộ Công an cũng ra khuyết định khởi tố và tam giam đối với một loạt các quan chức ngành công an và thành phố Đà Nẵng nơi Vũ ‘Nhôm’ cư trú trước đây.Trong khi đó, bản tin RFI kể chuyện Biển Đông: Sau hai ngày tập trận hùng hậu tại Biển Đông (11 và 12/04/2018), Trung Quốc tiếp tục phô trương sức mạnh hải quân và răn đe trong cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra từ 8 giờ sáng đến nửa đêm 18/04/2018 tại eo biển Đài Loan.Khi tổ chức tập trận bắn đạn thật ngay sát sườn Đài Loan, Trung Quốc bắn một mũi tên nhắm đến nhiều mục đích.Bản tin VOV kể chuyện Hà Nội: Tài xế ôtô cố thủ trong xe sau khi đánh dã man 2 vợ chồng đi xe máy...Sau va chạm, tài xế ôtô đã xuống xe đánh hai vợ chồng người đi xe máy hộc máu rồi chui vào xe cố thủ khi hàng trăm người dân bất bình bao vây.Khoảng 17h40 ngày 16/4, tại ngã ba Lê Văn Lương –Mỗ Lao hướng về đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang BKS: 30E - 965.39 và đôi vợ chồng đi xe máy chở con nhỏ.Báo Tin Tức kê: Thầy giáo tiểu học bị tố xâm hại hàng loạt học sinh lớp 3.Vụ việc xảy ra tại trường tiểu học An Thượng A, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội khiến dư luận vô cùng bức xúc. Hiện giáo viên này đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra.Báo Thanh Tra kể: Gia tăng xu hướng trẻ hóa tuổi sử dụng rượu, bia ...Được biết, tình hình tiêu thụ rượu, bia tại Việt Nam đang rất báo động. Việt Nam đứng thứ 2 các nước Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 trên toàn thế giới về mức tiêu thụ rượu, bia. Đáng chú ý, trung bình nam giới trên 15 tuổi ở nước ta tiêu thụ 27,4 lít cồn/năm. Thống kê cho thấy, 70% người dân Việt Nam đều ít nhiều chịu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp của rượu, bia. Thiệt hại của rượu, bia lớn hơn gấp nhiều lần so với giá trị kinh doanh của rượu, bia mang lại. Rượu bia là yếu tố nguy cơ xếp thứ 5 trong số 15 yếu tố nguy cơ sức khỏe hàng đầu, là nguyên nhân liên quan đến chấn thương tai nạn giao thông, rối loạn tâm thần, xơ gan, tim mạch, ung thư...Báo Pháp luật Plus kể chuyện Quảng Ngãi: Hiệu trưởng bị tố ép giáo viên phá thai vì sợ… mất thi đua...Chị N.T.T.B. (34 tuổi, giáo viên Trường mầm non Sao Mai, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng mình bị bà Phan Thị Hậu (hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai) chửi bới, xúc phạm vì không phá thai đứa con thứ 3 khiến trường có nguy cơ mất thi đua.Theo phản ánh của chị B., vào tháng 4/2017, bà Hậu phát hiện chị đang mang thai ở tháng thứ 4 và đã nhiều lần gợi ý, xúi giục chị phá bỏ cái thai đang lớn trong bụng, nếu không phá sẽ phải chuyển trường.Lý do là bà Hậu sợ ảnh hưởng đến thành tích chung của trường trong năm 2018 khi có giáo viên sinh con thứ 3. Cuộc đối thoại của chị B. và bà Hậu vào tháng 4/2017 được chị B. ghi âm lại.Bản tin CafeF/Tri Thức Trẻ kể: ...gần 15h ngày 16/4, nhiều công nhân đang làm việc tại xưởng tái chế, đánh tơi vải vụn trên đường XTT58 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP SG) phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút bên trong nên hô hoán.Công nhân dùng nhiều vòi nước, bình xịt xông vào cứu hoả nhưng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lây lan nhanh, tạo thành đám cháy lớn.Bản tin Infonet kể: Nhân viên tiệm sửa xe truy đuổi, hạ gục tên trộm ở Sài Gòn...Phát hiện tên trộm lấy cắp chiếc xe máy trong tiệm sửa xe bỏ chạy, anh Tài dùng xe máy truy đuổi rồi quật ngã đối tượng.Báo Infonet đưa tin, ngày 16/4, Công an quận Bình Thạnh đang tạm giữ hình sự Lê Đức Minh (40 tuổi), ngụ quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.Bản tin VTC kể: “Sản xuất thuốc ung thư giả từ bột than tre: Vinaca tháo biển hiệu, đóng cửa công ty tại Hà Nội”...Ngay khi xưởng sản xuất tại Hải Phòng dùng than tre, nứa tán thành bột rồi đóng gói hô biến thành TPCN, thuốc trị ung thư bị cơ quan chức năng triệt phá, Công ty Vinaca lặng lẽ tháo biển hiệu tại trụ sở chính là ngõ 40, phố Cự Lộc (Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội).Chiều 16/4, nhiều người dân ở gần khu vực Công ty TNHH Vinaca cho biết, Vinaca đã tháo biển hiệu công ty và đóng cửa từ vài ngày nay.